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Эхо Москвы
Эхо Москвы

Премьер Армении Никол Пашинян выступил с обращением к нации

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан в 8:00 утра времени начал воздушную и ракетную атаки. Минобороны Азербайджана утверждает, что армия лишь ответила на обстрел с армянской стороны населенных пунктов вдоль всей линиии соприкосновения.В источнике
Никол Пашинянармянский политик
Азербайджан вновь предпринял широкомасштабные провокации. Есть жертвы и раненые, в том числе среди мирного населения. Применяя тяжелое вооружение, противник атакует позиции Армии обороны Республики Арцах по всем направлениям. Армия обороны ведет ожесточенные бои.
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Интерфакс

Азербайджан пошел в наступление, Армения объявила мобилизацию. Обобщение

Интерфакс10:28
РБК

Армения назвала действия Азербайджана объявлением войны армянскому народу

РБК09:00
Газета.Ru

Пашинян допустил выход эскалации в Карабахе за пределы региона

Газета.Ru09:09
РИА Новости

Премьер Армении выступил с обращением к народу

РИА Новости08:49
Эхо Москвы

Премьер Армении Никол Пашинян выступил с обращением к нации

Эхо Москвы09:32
Комсомольская правда

Премьер Армении считает, что конфликт в Карабахе может угрожать международной безопасности

Комсомольская правда08:30
Коммерсантъ

Премьер-министр Армении Пашинян обратился к нации

Коммерсантъ08:52

В Азербайджане сообщили о погибших при обстреле Карабаха

«В результате интенсивного обстрела противником сел Гапанлы, Чыраглы, Орта Гервенд, Алханлы, Шукюрбейли и Джоджуг Марджанлы среди мирного населения имеются убитые и раненые», — сообщили в Минобороны Азербайджана.
В Азербайджане сообщили о погибших при обстреле Карабаха
ФАН00:16

Украинский журналист назвал виновных в крушении самолета Ан-26

Чугуев, 27 сентября 2020, 12:40 — REGNUM Украинский журналист, главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов сообщил, что левый двигатель разбившегося 25 сентября самолета Ан-26 сверх нормы переработал 589 летных часа, но его ресурс несмотря на это был продлен три месяца назад.
REGNUM05:40
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