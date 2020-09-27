Премьер Армении Никол Пашинян выступил с обращением к нации
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан в 8:00 утра времени начал воздушную и ракетную атаки. Минобороны Азербайджана утверждает, что армия лишь ответила на обстрел с армянской стороны населенных пунктов вдоль всей линиии соприкосновения.В источнике
Мы осознаем, что военные действия могут перекинуться на территорию Армении, дестабилизировать ситуацию, и поэтому объявили военное положение и мобилизацию. Наше дело справедливое, и это преступное посягательство вновь получит достойный контрудар.
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Премьер Армении считает, что конфликт в Карабахе может угрожать международной безопасности
Комсомольская правда08:30