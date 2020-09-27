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Эхо Москвы
Эхо Москвы 

Премьер Армении Никол Пашинян выступил с обращением к нации

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан в 8:00 утра времени начал воздушную и ракетную атаки. Минобороны Азербайджана утверждает, что армия лишь ответила на обстрел с армянской стороны населенных пунктов вдоль всей линиии соприкосновения.В источнике
Никол Пашинянармянский политик
Мы осознаем, что военные действия могут перекинуться на территорию Армении, дестабилизировать ситуацию, и поэтому объявили военное положение и мобилизацию. Наше дело справедливое, и это преступное посягательство вновь получит достойный контрудар.
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РБК

Армения назвала действия Азербайджана объявлением войны армянскому народу

РБК09:00
Московский Комсомолец

Пашинян не исключил выхода Карабахского конфликта за пределы региона

Московский Комсомолец08:33
РИА Новости

Премьер Армении выступил с обращением к народу

РИА Новости08:49
Фонтанка.Ру

Премьер Армении: Конфликт с Азербайджаном может выйти за пределы Карабаха и угрожать международной безопасности

Фонтанка.Ру08:40
Коммерсантъ

Премьер-министр Армении Пашинян обратился к нации

Коммерсантъ08:52
Комсомольская правда

Премьер Армении считает, что конфликт в Карабахе может угрожать международной безопасности

Комсомольская правда08:30
Газета.Ru

Пашинян допустил выход эскалации в Карабахе за пределы региона

Газета.Ru09:09

Маск показал фото космического корабля Starship с хвостовым оперением

Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск опубликовал в Twitter фотографию космического корабля SpaceX Starship, который собирают с оперением для первого полета на высоту около 18 км. "Starship SN8 с задними закрылками корпуса", — говорится в подписи к фотографии.
РБКвчера в 16:11
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Экс-депутат Рады предупредил о возможном повторении Чернобыля

Украина должна срочно привести в порядок предприятия атомной энергетики, иначе миру снова будет грозить повторение чернобыльской катастрофы - предупредил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Газета.Ru07:30
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Netflix опубликовал тизер экранизации игры Resident Evil

Вашингтон, 27 сентября 2020, 16:28 — REGNUM Тизер грядущего полнометражного анимационного фильма Resident Evil: Infinite Darkness, созданного по вселенной одноимённой игры, опубликовал стриминговый сервис Netflix 26 сентября в соцсети Twitter.
REGNUM09:28
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