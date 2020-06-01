Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъПремьер Армении Пашинян заразился коронавирусом

Никол Пашинян предположил, что мог заразиться во время одного из совещаний. На нем официант без перчаток приносил воду в стаканах. По словам господина Пашиняна, у официанта также подтвержден коронавирус.
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Премьер-министр Армении заразился коронавирусом

РИА Новости02:26

Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом

Коммерсантъ02:24

Премьер-министр Армении с членами семьи заразился коронавирусом

ИА Красная Весна02:21

У премьера Армении Пашиняна выявлен коронавирус

RT на русском02:07

Премьер Армении заразился коронавирусом

ТАСС01:56

«Соблюдала все нормы»: пресс-секретарь жены премьер-министра Анны Акопян сообщила детали

Sputnik Армения04:05

Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом

РБК02:11
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Шоу-бизнес

Актриса Елена Воробей заразилась коронавирусом

РИА Новости вчера в 23:35
48
Происшествия

В Киргизии сообщили о пострадавших в стычке на границе с Узбекистаном

Более 20 киргизстанцев пострадали во время стычки на границе с Узбекистаном, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе киргизского министерства здравоохранения.
РИА Новости 02:53
7
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
543
Общество

Правительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам

Кабмин не поддержал законопроект о выплатах домохозяйкам в размере МРОТ, говорится в отзыве правительства, размещенном в базе данных Госдумы.
Газета.Ru 04:39
2,5K
Здоровье

Врачам на Алтае предложили стать уборщиками. СК начал проверку

«Организована процессуальная проверка по сообщению средств массовой информации о сокращении врачей-травматологов Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Телеканал 360° 30 мая в 08:59
75
Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
1,2K
Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
1,9K
Здоровье

283 новых случая коронавируса выявили в Свердловской области

На 1 июня в Свердловской области у 5 732 человек выявлен COVID-19. Выздоровели 2 337 человек, в том числе 164 за сутки.
Kursk.com 03:45
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Кино

На НТВ стартует многосерийный остросюжетный детектив «Черная лестница»

Между Максом и Вадимом завязывается удивительная дружба, личные драмы их сближают, и тогда Тельцов открывает свое детективное агентство «Черная лестница», а его напарником становится Макс.
Вокруг ТВ 30 мая в 14:01
3
Политика

Мишустин сообщил о подготовленном плане восстановления экономики

О необходимости разработки «масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики» президент России Владимир Путин заявил на совещании с главами регионов страны 28 апреля.
РБК 04:39
75
Общество

В Башкирии с 1 июня открываются торговые центры

В Башкирии с 1 июня открываются торговые центры.
Башинформ 02:22
15
Происшествия

В Петербурге на территории больницы сгорел рефрижератор для трупов

Рефрижератор, предназначенный для тел умерших пациентов, сгорел на территории петербургской городской больницы №2. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
Известия 04:28
20
Экономика

Смольный сократил финансирование Московско-Дунайской развязки на 95%

В строительство Московско-Дунайской развязки будет в этом году вложено на 95% меньше средств, чем планировалось изначально.
Карповка 03:15
7
Происшествия

Шестилетняя девочка пропала в Крыму во время рыбалки с отцом

Известия 01:44
45
Общество

Врач назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее масок

Врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее медицинских масок в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ru 01:48
541
Общество

Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО

Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину.
ТВК вчера в 02:58
401
Армия и оружие

Китай заявил о готовящемся разгроме российских тяжёлых танков Т-90

Китайские СМИ сообщили о том, что танки Т-90, появившиеся несколько дней назад у границы КНР, будут уничтожены в течение нескольких минут, если Индия, которая и стянула их в этот район, попытается устроить провокацию против Китая.
Avia.pro 00:23
7
Общество

Правительство РФ продлило мораторий на налоговые проверки бизнеса

Москва, 1 июня 2020, 11:18 — REGNUM В России до 30 июня продлён мораторий на налоговые проверки бизнеса.
REGNUM 04:18
Общество

В Тульской области за сутки выявили 113 носителей коронавируса

113 положительных тестов на коронавирус подтверждено в Тульской области за последние сутки, сообщили 1 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:45
570
Общество

Италия рассчитывает, что российские туристы с 15 июня смогут посещать республику

Италия готова принимать российских туристов с 15 июня и рассчитывает, что российское руководство к тому времени пойдет на открытие границы.
ТАСС 04:51
Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемых в совращении несовершеннолетних

В Санкт-Петербурге прошло задержание подозреваемых в совершении действий против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Газета.Ru вчера в 16:13
5
Общество

Губернатор Дмитрий Азаров прибыл в Сызрань

КТВ-Луч 03:48
3
Политика

В США заявили, что Россия строит две копии французских УДК «Мистраль»

Вашингтон, 30 мая 2020, 17:36 — REGNUM Универсальные десантные корабли проекта 23 900 «Прибой», постройка которых для ВМФ России запланирована на заводе «Залив» в Керчи, являются копиями французских десантных вертолетоносцев «Мистраль», заявляет издание Forbes.
REGNUM 30 мая в 10:36
437
Политика

Президент объявил 24 июня выходным днём

В России среда, 24 июня, объявлена нерабочим днём. Соответствующий указ уже подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
Kaluga-poisk.ru 30 мая в 04:33
3,4K
Происшествия

В Ингушетии отменён режим контртеррористической операции

REGNUM 30 мая в 13:53
1K
Культура

Актеры из «Властелина колец» приняли участие в новом шоу

Известные актеры трилогии Питера Джексона "Властелин колец", созданной по мотивам одноименного романа Дж. Р. Р. Толкина, снова встретились в рамках онлайн-шоу актера Джоша Гада "Reunited apart".
NewInform 02:40
9
Общество

Роспотребнадзор обнародовал свои рекомендации для кафе и ресторанов

Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания, подписанные главой Роспотребнадзора Анной Поповой, журналистам предоставили в пресс-службе ведомства в понедельник.
Интерфакс 04:37
2
Религия

Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава

Газета.Ru 03:50
4
Здоровье

Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков

Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
369
Политика

В Белоруссии прошли пикеты против Лукашенко

В Белоруссии прошли пикеты против Лукашенко Участники акций собирали подписи за выдвижение на пост президента других кандидатов.
Экспресс газета вчера в 17:33
50
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Армянский государственный и политический деятель, премьер-министр республики Армения. Лидер бархатной революции в Армении.
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