Коронавирус
КоммерсантъПремьер Армении Пашинян заразился коронавирусом
Никол Пашинян предположил, что мог заразиться во время одного из совещаний. На нем официант без перчаток приносил воду в стаканах. По словам господина Пашиняна, у официанта также подтвержден коронавирус.
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Шоу-бизнес
Актриса Елена Воробей заразилась коронавирусом
РИА Новости вчера в 23:35
Происшествия
В Киргизии сообщили о пострадавших в стычке на границе с Узбекистаном
Более 20 киргизстанцев пострадали во время стычки на границе с Узбекистаном, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе киргизского министерства здравоохранения.
РИА Новости 02:53
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Общество
Правительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам
Кабмин не поддержал законопроект о выплатах домохозяйкам в размере МРОТ, говорится в отзыве правительства, размещенном в базе данных Госдумы.
Газета.Ru 04:39
Здоровье
Врачам на Алтае предложили стать уборщиками. СК начал проверку
«Организована процессуальная проверка по сообщению средств массовой информации о сокращении врачей-травматологов Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Телеканал 360° 30 мая в 08:59
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Здоровье
283 новых случая коронавируса выявили в Свердловской области
На 1 июня в Свердловской области у 5 732 человек выявлен COVID-19. Выздоровели 2 337 человек, в том числе 164 за сутки.
Kursk.com 03:45
Кино
На НТВ стартует многосерийный остросюжетный детектив «Черная лестница»
Между Максом и Вадимом завязывается удивительная дружба, личные драмы их сближают, и тогда Тельцов открывает свое детективное агентство «Черная лестница», а его напарником становится Макс.
Вокруг ТВ 30 мая в 14:01
Политика
Мишустин сообщил о подготовленном плане восстановления экономики
О необходимости разработки «масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики» президент России Владимир Путин заявил на совещании с главами регионов страны 28 апреля.
РБК 04:39
Общество
В Башкирии с 1 июня открываются торговые центры
В Башкирии с 1 июня открываются торговые центры.
Башинформ 02:22
Происшествия
В Петербурге на территории больницы сгорел рефрижератор для трупов
Рефрижератор, предназначенный для тел умерших пациентов, сгорел на территории петербургской городской больницы №2. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
Известия 04:28
Экономика
Смольный сократил финансирование Московско-Дунайской развязки на 95%
В строительство Московско-Дунайской развязки будет в этом году вложено на 95% меньше средств, чем планировалось изначально.
Карповка 03:15
Общество
Врач назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее масок
Врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее медицинских масок в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ru 01:48
Общество
Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО
Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину.
ТВК вчера в 02:58
Армия и оружие
Китай заявил о готовящемся разгроме российских тяжёлых танков Т-90
Китайские СМИ сообщили о том, что танки Т-90, появившиеся несколько дней назад у границы КНР, будут уничтожены в течение нескольких минут, если Индия, которая и стянула их в этот район, попытается устроить провокацию против Китая.
Avia.pro 00:23
Общество
Правительство РФ продлило мораторий на налоговые проверки бизнеса
Москва, 1 июня 2020, 11:18 — REGNUM В России до 30 июня продлён мораторий на налоговые проверки бизнеса.
REGNUM 04:18
Общество
В Тульской области за сутки выявили 113 носителей коронавируса
113 положительных тестов на коронавирус подтверждено в Тульской области за последние сутки, сообщили 1 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:45
Общество
Италия рассчитывает, что российские туристы с 15 июня смогут посещать республику
Италия готова принимать российских туристов с 15 июня и рассчитывает, что российское руководство к тому времени пойдет на открытие границы.
ТАСС 04:51
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемых в совращении несовершеннолетних
В Санкт-Петербурге прошло задержание подозреваемых в совершении действий против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Газета.Ru вчера в 16:13
Общество
Губернатор Дмитрий Азаров прибыл в Сызрань
КТВ-Луч 03:48
Политика
В США заявили, что Россия строит две копии французских УДК «Мистраль»
Вашингтон, 30 мая 2020, 17:36 — REGNUM Универсальные десантные корабли проекта 23 900 «Прибой», постройка которых для ВМФ России запланирована на заводе «Залив» в Керчи, являются копиями французских десантных вертолетоносцев «Мистраль», заявляет издание Forbes.
REGNUM 30 мая в 10:36
Политика
Президент объявил 24 июня выходным днём
В России среда, 24 июня, объявлена нерабочим днём. Соответствующий указ уже подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
Kaluga-poisk.ru 30 мая в 04:33
Происшествия
В Ингушетии отменён режим контртеррористической операции
REGNUM 30 мая в 13:53
Культура
Актеры из «Властелина колец» приняли участие в новом шоу
Известные актеры трилогии Питера Джексона "Властелин колец", созданной по мотивам одноименного романа Дж. Р. Р. Толкина, снова встретились в рамках онлайн-шоу актера Джоша Гада "Reunited apart".
NewInform 02:40
Общество
Роспотребнадзор обнародовал свои рекомендации для кафе и ресторанов
Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания, подписанные главой Роспотребнадзора Анной Поповой, журналистам предоставили в пресс-службе ведомства в понедельник.
Интерфакс 04:37
Религия
Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава
Газета.Ru 03:50
Здоровье
Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
Политика
В Белоруссии прошли пикеты против Лукашенко
В Белоруссии прошли пикеты против Лукашенко Участники акций собирали подписи за выдвижение на пост президента других кандидатов.
Экспресс газета вчера в 17:33