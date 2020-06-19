Политика

Вестник КавказаВестник КавказаПашинян не поедет на парад Победы в Москву

"С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения. Глава правительства объяснил, что не сможет приехать в Москву из-за эпидемиологической ситуации в Армении.
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Армению на параде Победы в Москве представит министр обороны

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Общество

В России ожидается аномальное похолодание

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о погоде на предстоящие дни.
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Энергетика

Нефть перешла к уверенному росту

Москва, 18 июня 2020, 16:00 — REGNUM Торги на нефтяном рынке 18 июня с утра открылись противоречиво, цены колебались от слабого падения к слабому повышению, но к вечеру рынок перешёл к уверенному росту, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
REGNUM 18 июня в 09:00
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Общество

Астроном назвала особенности солнечного затмения 21 июня

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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
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Политика

США пригласили КНР на переговоры по контролю над вооружениями

Отмечается, что США направили открытое приглашение КНР присоединиться к предстоящим переговорам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли в Австрии, которые пройдут 22–23 июня.
Известия вчера в 22:48
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Политика

Болтон рассказал об отношении Трампа к мировым лидерам

Издание пишет, что, по оценкам Болтона, приведенным в его книге, "Трамп ставит Бориса Джонсона (премьер-министр Великобритании - ИФ) и японского премьер-министра Синдзо Абэ в ряд мировых лидеров, к которым он ближе всего".
Интерфакс 00:32
Общество

Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне

Власти Дижона не смогли навести порядок в городе и не отреагировали на избиение подростка — выходца из Чечни, что привело к беспорядкам, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
РИА Новости вчера в 14:39
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Политика

Суд отказался принять иск к Путину из-за голосования по Конституции

Как сообщает РБК, Верховный суд не принял иск Геннадия Рудяка, обжаловавшего указ президента о назначении голосования по Конституции на 1 июля.
Инфорос 18 июня в 07:22
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Здоровье

Мясников рассказал о признаках опасной головной боли

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что головная боль, которая сопровождается выраженными неврологическими симптомами, представляет наибольшую опасность для человека.
Газета.Ru вчера в 18:59
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Общество

На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки топлива из «Фрегата»

Ранее в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что 21 мая французские специалисты зафиксировали периодическое срабатывание сигнализации системы обнаружения паров окислителя (токсичный азотный тетраоксид) в месте хранения "Фрегата" в Куру.
РИА Новости вчера в 20:04
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Футбол

Глушаков признан лучшим игроком первого матча после возобновления РПЛ

Metaratings вчера в 13:32
Политика

МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне

История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
РИА Новости вчера в 19:06
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Космос

NASA готово предоставлять другим странам свои коммуникационные сети для исследования Марса

Соединенные Штаты приветствуют исследование Марса другими странами, в том числе Россией, и готовы предоставлять свои каналы коммуникации для поддержки такой деятельности.
ТАСС 17 июня в 16:42
Общество

Американская компания откажется от «уничижительного» термина эскимо

Ранее на фоне протестов движения Black Lives Matter компания Quaker Oats, которой владеет PepsiCo, заявила о своем решении изменить название и внешний вид бренда смеси для выпекания блинов и кленового сиропа "Тетя Джемайма".
РИА Новости вчера в 23:29
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Политика

Германия вызвала российского посла из-за убийства в Берлине

Посла России в Германии вызвали в Министерство иностранных дел ФРГ по поводу убийства гражданина Грузии в центральном районе Берлина.
Невские Новости 18 июня в 08:12
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Шоу-бизнес

Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя делала аборт

Экспресс газета 00:23
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Авто

СуперНива и электрическая Lada: мы выбрали самые необычные подержанные автомобили

Если готовитесь к покупке автомобиля, то вот пять редких и необычных автомобилей, которые сейчас продаются через автообъявления.
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Общество

С 19 июня в РФ меняются правила расчета больничного

Федеральный закон №255-ФЗ от 29 декабря 2006 г. претерпел изменения, которые предписывают с 19 июня рассчитывать оплату по больничному листу по-новому.
Южный Федеральный 18 июня в 02:52
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Политика

Владимир Путин в своей статье о Второй мировой сослался на фейковую цитату Гитлера

Подводя итоги: В.В. Путин в своей статье некритически использовал неверно переведенную в советские времена цитату, опирающуюся на сомнительный источник.
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Общество

С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры

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Политика

В Госдуме предупредили Киев по поводу добычи газа у берегов Крыма

В Госдуме прокомментировали намерение "Нафтогаз Украины" возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря.
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Дудь назвал «позором» голосование за поправки в Конституцию

Журналист Юрий Дудь в своем Instagram высказался о голосовании по внесению поправок в Конституцию, назвав его «позором».
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Армия и оружие

Новые украинские минометы оказались негодны для стрельбы

Минобороны Украины отказалось принять у концерна "Укроборонпрома" партию самоходных минометов "Барс-8ММК" - у орудий оказались некондиционные стволы, а таблицы стрельбы отсутствовали.
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Общество

В Москве с начала года выросло количество фальшивых пятитысячных купюр

Количество фальшивых денежных купюр номиналом 5 тыс. рублей выросло в Москве с начала года.
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Наука

Ученые обнаружили зарождение нового континента в Индийском океане

Французские и австралийские геологи изучили состав пород в южной части Индийского океана и выяснили, что там началось зарождение нового континента.
Известия вчера в 20:03
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Общество

ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
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Экономика

Облачные сервисы: сколько инвестируют мировые корпорации в дата-центры в 2020

Корпорации остановились на $30 млрд и каждый квартал инвестируют не меньше указанной суммы.
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Происшествия

В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница

Задержана первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Цитата из видео По версии следствия, речь идёт о взятке в сумме два млн рублей, которую в октябре 2016 г. чиновница получила от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство при отсутствии правовых оснований.
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Общество

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Армия и оружие

Военные США пошли на таран российского БТР в Сирии

Российский военный патруль попытался проехать через американский блокпост, размещенный на северо-востоке страны.
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