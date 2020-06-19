Политика
Вестник КавказаПашинян не поедет на парад Победы в Москву
"С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения. Глава правительства объяснил, что не сможет приехать в Москву из-за эпидемиологической ситуации в Армении.
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Общество
В России ожидается аномальное похолодание
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о погоде на предстоящие дни.
Омск здесь 18 июня в 05:51
Энергетика
Нефть перешла к уверенному росту
Москва, 18 июня 2020, 16:00 — REGNUM Торги на нефтяном рынке 18 июня с утра открылись противоречиво, цены колебались от слабого падения к слабому повышению, но к вечеру рынок перешёл к уверенному росту, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
REGNUM 18 июня в 09:00
Общество
Астроном назвала особенности солнечного затмения 21 июня
Известия вчера в 16:59
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
Политика
США пригласили КНР на переговоры по контролю над вооружениями
Отмечается, что США направили открытое приглашение КНР присоединиться к предстоящим переговорам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли в Австрии, которые пройдут 22–23 июня.
Известия вчера в 22:48
Политика
Болтон рассказал об отношении Трампа к мировым лидерам
Издание пишет, что, по оценкам Болтона, приведенным в его книге, "Трамп ставит Бориса Джонсона (премьер-министр Великобритании - ИФ) и японского премьер-министра Синдзо Абэ в ряд мировых лидеров, к которым он ближе всего".
Интерфакс 00:32
Общество
Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
Власти Дижона не смогли навести порядок в городе и не отреагировали на избиение подростка — выходца из Чечни, что привело к беспорядкам, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
РИА Новости вчера в 14:39
Политика
Суд отказался принять иск к Путину из-за голосования по Конституции
Как сообщает РБК, Верховный суд не принял иск Геннадия Рудяка, обжаловавшего указ президента о назначении голосования по Конституции на 1 июля.
Инфорос 18 июня в 07:22
Здоровье
Мясников рассказал о признаках опасной головной боли
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что головная боль, которая сопровождается выраженными неврологическими симптомами, представляет наибольшую опасность для человека.
Газета.Ru вчера в 18:59
Общество
На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки топлива из «Фрегата»
Ранее в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что 21 мая французские специалисты зафиксировали периодическое срабатывание сигнализации системы обнаружения паров окислителя (токсичный азотный тетраоксид) в месте хранения "Фрегата" в Куру.
РИА Новости вчера в 20:04
Футбол
Глушаков признан лучшим игроком первого матча после возобновления РПЛ
Metaratings вчера в 13:32
Политика
МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне
История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
РИА Новости вчера в 19:06
Космос
NASA готово предоставлять другим странам свои коммуникационные сети для исследования Марса
Соединенные Штаты приветствуют исследование Марса другими странами, в том числе Россией, и готовы предоставлять свои каналы коммуникации для поддержки такой деятельности.
ТАСС 17 июня в 16:42
Общество
Американская компания откажется от «уничижительного» термина эскимо
Ранее на фоне протестов движения Black Lives Matter компания Quaker Oats, которой владеет PepsiCo, заявила о своем решении изменить название и внешний вид бренда смеси для выпекания блинов и кленового сиропа "Тетя Джемайма".
РИА Новости вчера в 23:29
Политика
Германия вызвала российского посла из-за убийства в Берлине
Посла России в Германии вызвали в Министерство иностранных дел ФРГ по поводу убийства гражданина Грузии в центральном районе Берлина.
Невские Новости 18 июня в 08:12
Шоу-бизнес
Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя делала аборт
Экспресс газета 00:23
Авто
СуперНива и электрическая Lada: мы выбрали самые необычные подержанные автомобили
Если готовитесь к покупке автомобиля, то вот пять редких и необычных автомобилей, которые сейчас продаются через автообъявления.
63.ru вчера в 23:00
Общество
С 19 июня в РФ меняются правила расчета больничного
Федеральный закон №255-ФЗ от 29 декабря 2006 г. претерпел изменения, которые предписывают с 19 июня рассчитывать оплату по больничному листу по-новому.
Южный Федеральный 18 июня в 02:52
Политика
Владимир Путин в своей статье о Второй мировой сослался на фейковую цитату Гитлера
Подводя итоги: В.В. Путин в своей статье некритически использовал неверно переведенную в советские времена цитату, опирающуюся на сомнительный источник.
Весьма вчера в 08:37
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
Политика
В Госдуме предупредили Киев по поводу добычи газа у берегов Крыма
В Госдуме прокомментировали намерение "Нафтогаз Украины" возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря.
Российская газета вчера в 02:49
Политика
Дудь назвал «позором» голосование за поправки в Конституцию
Журналист Юрий Дудь в своем Instagram высказался о голосовании по внесению поправок в Конституцию, назвав его «позором».
Росбалт вчера в 14:37
Армия и оружие
Новые украинские минометы оказались негодны для стрельбы
Минобороны Украины отказалось принять у концерна "Укроборонпрома" партию самоходных минометов "Барс-8ММК" - у орудий оказались некондиционные стволы, а таблицы стрельбы отсутствовали.
Российская газета вчера в 07:14
Общество
В Москве с начала года выросло количество фальшивых пятитысячных купюр
Количество фальшивых денежных купюр номиналом 5 тыс. рублей выросло в Москве с начала года.
ТАСС вчера в 20:00
Наука
Ученые обнаружили зарождение нового континента в Индийском океане
Французские и австралийские геологи изучили состав пород в южной части Индийского океана и выяснили, что там началось зарождение нового континента.
Известия вчера в 20:03
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
Экономика
Облачные сервисы: сколько инвестируют мировые корпорации в дата-центры в 2020
Корпорации остановились на $30 млрд и каждый квартал инвестируют не меньше указанной суммы.
LoginCasino.com вчера в 04:12
Происшествия
В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница
Задержана первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Цитата из видео По версии следствия, речь идёт о взятке в сумме два млн рублей, которую в октябре 2016 г. чиновница получила от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство при отсутствии правовых оснований.
REGNUM вчера в 07:28
Армия и оружие
Военные США пошли на таран российского БТР в Сирии
Российский военный патруль попытался проехать через американский блокпост, размещенный на северо-востоке страны.
ГЛАС.RU вчера в 05:15