Эскалация в Нагорном Карабахе может выйти за пределы региона и начать угрожать международной безопасности. Об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян в обращении к нации, передает РИА Новости.

Никол Пашинян армянский политик Азербайджан вновь предпринял широкомасштабные провокации. Есть жертвы и раненые, в том числе среди мирного населения. Применяя тяжелое вооружение, противник атакует позиции Армии обороны Республики Арцах по всем направлениям. Армия обороны ведет ожесточенные бои.