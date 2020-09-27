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BFM.ru
BFM.ru 

Премьер Армении выступил с обращением к нации

Эскалация в Нагорном Карабахе может выйти за пределы региона и начать угрожать международной безопасности. Об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян в обращении к нации, передает РИА Новости.В источнике
Никол Пашинянармянский политик
Азербайджан вновь предпринял широкомасштабные провокации. Есть жертвы и раненые, в том числе среди мирного населения. Применяя тяжелое вооружение, противник атакует позиции Армии обороны Республики Арцах по всем направлениям. Армия обороны ведет ожесточенные бои.
С чего всё началось
Интерфакс

Пашинян призвал мировое сообщество не дать Турции вмешаться в конфликт

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал международное сообщество применить все рычаги, чтобы "удержать Турцию от вмешательства в (карабахский - ИФ) конфликт, что окончательно дестабилизирует ситуацию". "Агрессивное поведение Турции дает серьезный повод для обеспокоенности.
Интерфакс08:41
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РБК

Армения назвала действия Азербайджана объявлением войны армянскому народу

РБК09:00
Коммерсантъ

Премьер-министр Армении Пашинян обратился к нации

Коммерсантъ08:52
Московский Комсомолец

Пашинян не исключил выхода Карабахского конфликта за пределы региона

Московский Комсомолец08:33
РИА Новости

Премьер Армении обратился к народу

РИА Новости08:49
Эхо Москвы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан объявил войну армянскому народу

Эхо Москвы08:32
Комсомольская правда

Премьер Армении считает, что конфликт в Карабахе может угрожать международной безопасности

Комсомольская правда08:30
Газета.Ru

Пашинян допустил выход эскалации в Карабахе за пределы региона

Газета.Ru09:09

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