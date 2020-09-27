Премьер Армении выступил с обращением к нации
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Эскалация в Нагорном Карабахе может выйти за пределы региона и начать угрожать международной безопасности. Об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян в обращении к нации, передает РИА Новости.В источнике
Азербайджан вновь предпринял широкомасштабные провокации. Есть жертвы и раненые, в том числе среди мирного населения. Применяя тяжелое вооружение, противник атакует позиции Армии обороны Республики Арцах по всем направлениям. Армия обороны ведет ожесточенные бои.
С чего всё началось
Пашинян призвал мировое сообщество не дать Турции вмешаться в конфликт
Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал международное сообщество применить все рычаги, чтобы "удержать Турцию от вмешательства в (карабахский - ИФ) конфликт, что окончательно дестабилизирует ситуацию". "Агрессивное поведение Турции дает серьезный повод для обеспокоенности.
Интерфакс08:41
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Премьер Армении считает, что конфликт в Карабахе может угрожать международной безопасности
Комсомольская правда08:30