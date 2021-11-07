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Премьер Баварии призвал как можно скорее запустить «Северный поток-2»

Газопровод "Северный поток-2" необходимо запустить как можно скорее.
Российская газета
Премьер Баварии считает, что «Северный поток-2» может стать «надежной основой стабильного получения газа» в Германии.
Коммерсантъ
Строительство «Северного потока-2» завершилось 10 сентября.
Lenta.ru
Поставки газа по «Северному потоку-2» должны начаться до конца текущего года.
Аргументы и Факты

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