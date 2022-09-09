ТАССПремьер Бельгии: долгое обсуждение энергетического кризиса грозит остановкой экономики ЕСПремьер-министр Бельгии Александр де Кроо в интервью Bloomberg заявил, что Евросоюз не может в течение нескольких недель обсуждать энергетический кризис, нужно принимать меры, так как экономика региона может остановиться.Газета.RuФБА «Экономика сегодня» оценило энергетические предложения Брюсселя.Экономика сегодняЕсли не будет поставок российского газа, то в ЕС возникнет дефицит, который нельзя будет полностью компенсировать ни альтернативными поставками, ни сокращением потребления.Экономика сегодняПо информации газеты Politico, ЕК хочет ограничить цену на газ из РФ в Евросоюзе на уровне €50 за мегаватт-час, или примерно €520 за тысячу кубометров.ТАССЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняГазета.RuИзвестияПодробнее о событииПремьер Бельгии Де Кроо: долгое обсуждение энергокризиса ЕС приведет к остановке экономикиГазета.Ru03:17Bloomberg: Премьер-министр Бельгии предупредил о риске остановки экономики Европы из-за энергетического кризисаРосбалт03:38Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентПремьер Бельгии: долгое обсуждение энергетического кризиса грозит остановкой экономики ЕСТАСС03:37Премьер Бельгии: долгое обсуждение энергокризиса грозит остановкой экономики ЕвросоюзаЦентральная Служба Новостей04:13Премьер-министр Бельгии предрек остановку экономики ЕСИА Красная Весна03:09Премьер Бельгии предупредил ЕС о последствиях затяжного обсуждения энергокризисаИзвестия03:08Цены на газ остановят европейскую экономику через несколько недельЭкономика сегоднявчера в 12:52Показать ещёОценить17Поделиться