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Премьер Бельгии: долгое обсуждение энергетического кризиса грозит остановкой экономики ЕС

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо в интервью Bloomberg заявил, что Евросоюз не может в течение нескольких недель обсуждать энергетический кризис, нужно принимать меры, так как экономика региона может остановиться.
Газета.Ru
ФБА «Экономика сегодня» оценило энергетические предложения Брюсселя.
Экономика сегодня
Если не будет поставок российского газа, то в ЕС возникнет дефицит, который нельзя будет полностью компенсировать ни альтернативными поставками, ни сокращением потребления.
Экономика сегодня
По информации газеты Politico, ЕК хочет ограничить цену на газ из РФ в Евросоюзе на уровне €50 за мегаватт-час, или примерно €520 за тысячу кубометров.
ТАСС

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Премьер Бельгии Де Кроо: долгое обсуждение энергокризиса ЕС приведет к остановке экономики
Газета.Ru03:17
Bloomberg: Премьер-министр Бельгии предупредил о риске остановки экономики Европы из-за энергетического кризиса
Росбалт03:38
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
Премьер Бельгии: долгое обсуждение энергетического кризиса грозит остановкой экономики ЕС
ТАСС03:37
Премьер Бельгии: долгое обсуждение энергокризиса грозит остановкой экономики Евросоюза
Центральная Служба Новостей04:13
Премьер-министр Бельгии предрек остановку экономики ЕС
ИА Красная Весна03:09
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