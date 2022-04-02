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Премьер Белоруссии: Минск в 2022 году перейдёт на оплату рублями за российские нефть и газ

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил, что Белоруссия уже в 2022 году будет рассчитываться с Россией за поставки нефти и газа в российских рублях.
RT на русском
Теперь расчеты будут производиться в российском рубле.
FBM.ru
Благодаря отраслевым союзным программам две страны значительно продвинулись к выходу на единый порядок ценообразования на энергоносители для субъектов хозяйствования, добавил Головченко.
Экономика сегодня
23 марта президент России Владимир Путин объявил о решении перевести в рубли оплату за газ, поставляемый Россией недружественным странам.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Премьер Белоруссии Головченко: Минск будет платить рублями за нефть и газ в 2022 году
Lenta.ru14:19
Белоруссия готова перейти на расчеты за нефть и газ в российских рублях в 2022 году
Коммерсантъ13:45
Головченко: Минск будет рассчитываться за газ и нефть из РФ российскими рублями уже в этом году
ПРАЙМ12:33
Премьер Белоруссии: Минск в 2022 году перейдёт на оплату рублями за российские нефть и газ
RT на русском12:52
Беларусь намерена рассчитываться с РФ за нефть и газ в российских рублях
Российская газета12:49
Белоруссия заявила о готовности оплачивать газ и нефть из России в рублях
ФАН12:38
Белоруссия намерена рассчитываться с РФ за нефть и газ в рублях уже в этом году
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