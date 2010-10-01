Общество

RT на русскомRT на русскомПремьер Белоруссии объяснил падение экспорта нефти из России

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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным заявил, что причина падения экспорта нефти из России в Белоруссию заключается во внешнеэкономической конъюнктуре.
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Минск назвал причину падения экспорта нефти из РФ

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Премьер Белоруссии объяснил падение экспорта нефти из России

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