Премьер Белоруссии оценил решение ЕС выделить республике €53 млн

Головченко назвал решение Европейского Союза выделить 53 миллиона евро для помощи белорусскому народу «не очень щедрым». Белорусский премьер добавил, что не видит смысла комментировать это решение ЕС.