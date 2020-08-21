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RuNews24.ru
RuNews24.ru

Премьер Белоруссии оценил решение ЕС выделить республике €53 млн

Головченко назвал решение Европейского Союза выделить 53 миллиона евро для помощи белорусскому народу «не очень щедрым». Белорусский премьер добавил, что не видит смысла комментировать это решение ЕС.В источнике
С чего всё началось
По словам
 главы белорусского правительства, ранее ЕС выделял «небольшим странам, таким как Молдова», €100 млн и больше на реализацию небольших программ в образовании и здравоохранении.
RT на русском17:06
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Комсомольская правда

Премьер Белоруссии оценил «щедрость» ЕС

Комсомольская правда21:12
Царьград

«Щедрость» Евросоюза на 53 млн евро для белорусов сочли бессмысленной

Царьград17:31
Lenta.ru

Премьер Белоруссии удивился «щедрости» Евросоюза

Lenta.ru19:49
РБК

Премьер Белоруссии оценил помощь ЕС протестующим как «не очень щедрую»

РБК17:44
Газета.Ru

Премьер Белоруссии оценил «щедрость» Евросоюза

Газета.Ru20:25
RT на русском

Головченко оценил решение ЕС выделить Белоруссии €53 млн

RT на русском17:06
РИА Новости

Головченко оценил решение Евросоюза выделить Белоруссии €53 млн

РИА Новостивчера в 16:47

Ветеран ВМС США предупредил о последствиях борьбы с подлодками России

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Известия23:01
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Газета.Ru17:21
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