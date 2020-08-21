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RuNews24.ru
RuNews24.ru

Премьер Белоруссии оценил решение ЕС выделить республике €53 млн

Головченко назвал решение Европейского Союза выделить 53 миллиона евро для помощи белорусскому народу «не очень щедрым». Белорусский премьер добавил, что не видит смысла комментировать это решение ЕС.В источнике
С чего всё началось
По словам
 главы белорусского правительства, ранее ЕС выделял «небольшим странам, таким как Молдова», €100 млн и больше на реализацию небольших программ в образовании и здравоохранении.
RT на русском17:06
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Комсомольская правда

Премьер Белоруссии оценил «щедрость» ЕС

Комсомольская правда21:12
Известия

Головченко оценил решение Евросоюза выделить €53 млн Белоруссии

Известия21:10
РИА Новости

Головченко оценил решение Евросоюза выделить Белоруссии €53 млн

РИА Новостивчера в 16:47
РБК

Премьер Белоруссии оценил помощь ЕС протестующим как «не очень щедрую»

РБК17:44
Царьград

«Щедрость» Евросоюза на 53 млн евро для белорусов сочли бессмысленной

Царьград17:31
RT на русском

Головченко оценил решение ЕС выделить Белоруссии €53 млн

RT на русском17:06
Lenta.ru

Премьер Белоруссии удивился «щедрости» Евросоюза

Lenta.ru19:49

Осенью пройдут испытания «парусного якоря» для сведения спутников с орбиты

На борту носителя будет размещен груз из семи экспериментальных инструментов, в числе которых — и опытная система, предназначенная для сведения с орбиты старых, отработавших свой срок спутников и ступеней ракет.
Naked Science04:07

Генпрокурор США сообщил о намерении добиваться смертной казни Царнаева

Власти США намерены повторно добиваться смертного приговора Джохару Царнаеву за участие в организации теракта на Бостонском марафоне в 2013 году, сообщил в интервью агентству The Associated Press министр юстиции и генпрокурор США Уильям Барр.
Газета.Ru02:40
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Онколог рассказал, люди с какой особенностью гораздо реже болеют раком

Кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев в своем Instagram ответил на распространенный вопрос о том, могут ли накопившиеся обиды, злость, агрессия и негативные эмоции в целом способствовать развитию рака.
Российская газета01:31
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AMD не будет сбавлять обороты. Гибридные процессоры Ryzen 5000 получат иную компоновку с иной иерархией кэш-памяти

Ближе к концу текущего года компания AMD представит настольные процессоры Ryzen 4000 либо Ryzen 5000 (есть слухи, что AMD «выровняет» линейки по индексам) в исполнении AM4 с архитектурой Zen 3 в основе.
iXBT.com04:24

Цепкало: оппозиция не добилась признания Тихановской президентом

Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало признал, что оппозиции не удалось добиться признания мировым сообществом Светланы Тихановской законно избранным президентом республики.
РИА Новости04:17

Правительство разрешило регистрировать автомобили в МФЦ

В правительстве считают, что новые правила постановки автомобилей на учет позволят упростить процедуру госрегистрации, сэкономить время владельцам транспортных средств и расширить спектр услуг, предоставляемых в МФЦ.
Российская газета03:55
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Следствие по делу физика Кудрявцева приостановлено из-за его болезни

Дело физика Кудрявцева Бывший сотрудник Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Кудрявцев был задержан летом 2018 года.
Интерфакс01:22
1

В избиении Ксении Собчак в уральском храме нашли признаки преступления

Признаки воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов съемочной группы Ксениии Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области выявлены в действиях неизвестных.
Вести.Ru03:21
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СМИ сообщили о фейковых доменах для предзаказа вакцины от коронавируса

После регистрации первой в России и в мире вакцины от коронавируса в интернете начали появляться домены, якобы связанные с препаратом, которые впоследствии могут быть использованы мошенниками для распространения вирусных рассылок, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.
РБК02:48
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ФСБ: лидера ополченцев Донбасса СБУ пыталась похитить на территории РФ

Сообщается также, что Байдала в ДНР проходит по ряду уголовных дел в качестве организатора совершенных и предотвращенных терактов в Донецке, включая убийство экс-главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко.
Новые Известиявчера в 03:39
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ФСБ пресекла работу группы подпольных оружейников из трех регионов

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступной группы подпольных оружейников из Санкт-Петербурга, Московской и Тульской областей и закрыли пять мастерских, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Взгляд.ру02:45