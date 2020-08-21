Премьер Белоруссии оценил решение ЕС выделить республике €53 млн
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Головченко назвал решение Европейского Союза выделить 53 миллиона евро для помощи белорусскому народу «не очень щедрым». Белорусский премьер добавил, что не видит смысла комментировать это решение ЕС.В источнике
С чего всё началось
По словам
главы белорусского правительства, ранее ЕС выделял «небольшим странам, таким как Молдова», €100 млн и больше на реализацию небольших программ в образовании и здравоохранении.
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