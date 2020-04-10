Коронавирус
Газета.RuПремьер Белоруссии предлагает ЕАЭС нацелиться на дедолларизацию
Странам ЕАЭС следует увеличить формирование цен и расчетов в национальных валютах с целью дедолларизировать экономику союза, считает Румас. Он отмечает, что это должно касаться в первую очередь топливо-энергетических и сырьевых товаров.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 06:29, Ашберн
Общество
Петербургский ресторатор заявил, что откроет свои рестораны 15 апреля
Петербургский ресторатор заявил, что откроет свои рестораны 15 апреля, если в городе так и не введут режим ЧС.
Происшествия
Коронавирус подозревают у 170 врачей и пациентов в Уфе
Заражение коронавирусом подозревают у 170 медицинских сотрудников в закрытой на карантин республиканской клинической больнице Уфы.
Экономика
Рынок труда РФ ищет стратегии адаптации к карантину
Рынок труда РФ ищет стратегии адаптации к карантину Российский рынок труда начинает испытывать на себе последствия режима нерабочих дней, введенного до конца апреля.
Общество
4 часа в день: в Марий Эл снизили время продажи алкоголя
В республике Марий Эл внесли изменения в закон, ограничивающий розничную торговлю алкогольной продукцией.
Политика
В Польше вспоминают жертв авиакатастрофы под Смоленском
В Варшаве у памятников погибшему в авиакатастрофе президенту Польши Леху Качиньскому и жертвам крушения, возведенным на площади маршала Юзефа Пилсудского, официальные лица, сохраняя дистанцию, небольшими группами возлагают цветы и зажигают свечи.
Общество
Минобрнауки сообщило о готовности вузов к сдаче летней сессии онлайн
Министр отметил, что для сдачи летней сессии можно использовать технологии, которые уже освоены в области дистанционного обучения.
Происшествия
В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ
В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Наука
Гипотезу Эйнштейна подтвердили часы на крыше небоскреба в Японии
Армия и оружие
В Вооруженных силах РФ ввели дистанционную систему заказа питания
«Министерством обороны Российской Федерации для минимизации контактов между военнослужащими при приеме пищи внедрена система дистанционного заказа питания», — сообщили в пресс-службе МО.
Происшествия
На карантине в Петербурге находится почти восемь тысяч человек
Санкт-Петербург, 10 апреля 2020, 10:30 — REGNUM На карантине по коронавирусу в Санкт-Петербурге, по данным на утро 10 апреля, находится 7958 человек: 6312 человек — на самоизоляции дома, 57 человек — в обсерваторе на базе пансионата «Заря».
Общество
В России составлен первый протокол за нарушение социальной дистанции
Москва, 10 апреля 2020, 12:33 — REGNUM Первый протокол за нарушение социальной дистанции составлен в России.
Кино
Тайка Вайтити «ответил» на вопрос о появлении Локи в «Тор: Любовь и гром»
Лос-Анджелес, США, 10 апреля 2020, 07:06 — REGNUM Режиссёр предстоящего кинокомикса «Тор: Любовь и гром» Тайка Вайтити ушёл от прямого ответа на вопрос о том, появится ли Локи Тома Хиддлстона в его картине.
Происшествия
В Ростовской области пациента с коронавирусом перевели на ИВЛ
Врачи перевели одного из пациентов, заболевших коронавирусом в Ростовской области, на искусственную вентиляцию легких, сообщает правительство региона.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний украинской ракеты «Нептун»
На Украине прошли очередные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун".
Происшествия
В Москве больного коронавирусом поймали за рулем
Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, нарушитель карантина попался на пересечении Щелковского шоссе и МКАД.
Наука
Онколог объяснил, как кишечник предупреждает о появлении рака
Общество
Президент Казахстана продлил режим ЧП в стране до конца апреля
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение продлить до конца апреля режим чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса.
Единоборства
Турнир UFC 249 официально отменен
Энергетика
Раскрыты параметры сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти
Участники ОПЕК+ в мае-июне договорились снизить добычу нефти в общей сложности на десять млн б/c в сутки, однако для вступления сделки в силу необходимо согласие со стороны Мексики.
Наука
Ученые показали, как коронавирус распространяется после кашля
Шоу-бизнес
Муцениеце пожаловалась на побои от Прилучного
Актриса Агата Муцениеце в Instagram пожаловалась на супруга Павла Прилучного.
Происшествия
Уралец стал фигурантом дела о нападении на учреждение в Киеве
Уральца привлекли к уголовной ответственности за нападение на учреждение, пользующееся международной защитой.
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия договорились по нефти
Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, написала в Twitter журналист издания Energy Intelligence Амина Бакр.
Кино
Все фильмы проекта «Дау» станут доступны онлайн со следующей недели
Где именно будут доступны фильмы — на официальном сайте проекта или в одном из онлайн-кинотеатров, Хржановский не уточнил.
Общество
Ракова: московские больницы и скорая помощь работают на пределе
Резкий рост числа госпитализаций в Москве привел к повышенной нагрузке на систему здравоохранения, заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
Авто
Haval заменит рамный внедорожник Hover
Модель сохранит рамную конструкцию. О характеристиках автомобиля подробностей пока нет.
Экономика
МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии
Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом.