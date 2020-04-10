Странам ЕАЭС следует увеличить формирование цен и расчетов в национальных валютах с целью дедолларизировать экономику союза, считает Румас. Он отмечает, что это должно касаться в первую очередь топливо-энергетических и сырьевых товаров.

Экономика Рынок труда РФ ищет стратегии адаптации к карантину Рынок труда РФ ищет стратегии адаптации к карантину Российский рынок труда начинает испытывать на себе последствия режима нерабочих дней, введенного до конца апреля.

Политика В Польше вспоминают жертв авиакатастрофы под Смоленском В Варшаве у памятников погибшему в авиакатастрофе президенту Польши Леху Качиньскому и жертвам крушения, возведенным на площади маршала Юзефа Пилсудского, официальные лица, сохраняя дистанцию, небольшими группами возлагают цветы и зажигают свечи.

Происшествия На карантине в Петербурге находится почти восемь тысяч человек Санкт-Петербург, 10 апреля 2020, 10:30 — REGNUM На карантине по коронавирусу в Санкт-Петербурге, по данным на утро 10 апреля, находится 7958 человек: 6312 человек — на самоизоляции дома, 57 человек — в обсерваторе на базе пансионата «Заря».

Энергетика Раскрыты параметры сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти Участники ОПЕК+ в мае-июне договорились снизить добычу нефти в общей сложности на десять млн б/c в сутки, однако для вступления сделки в силу необходимо согласие со стороны Мексики.

Энергетика Россия и Саудовская Аравия договорились по нефти Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, написала в Twitter журналист издания Energy Intelligence Амина Бакр.