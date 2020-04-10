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Газета.RuГазета.RuПремьер Белоруссии предлагает ЕАЭС нацелиться на дедолларизацию

Странам ЕАЭС следует увеличить формирование цен и расчетов в национальных валютах с целью дедолларизировать экономику союза, считает Румас. Он отмечает, что это должно касаться в первую очередь топливо-энергетических и сырьевых товаров.
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Премьер Белоруссии предлагает ЕАЭС нацелиться на дедолларизацию

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Лос-Анджелес, США, 10 апреля 2020, 07:06 — REGNUM Режиссёр предстоящего кинокомикса «Тор: Любовь и гром» Тайка Вайтити ушёл от прямого ответа на вопрос о том, появится ли Локи Тома Хиддлстона в его картине.
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Врачи перевели одного из пациентов, заболевших коронавирусом в Ростовской области, на искусственную вентиляцию легких, сообщает правительство региона.
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На Украине прошли очередные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун".
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Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, нарушитель карантина попался на пересечении Щелковского шоссе и МКАД.
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Участники ОПЕК+ в мае-июне договорились снизить добычу нефти в общей сложности на десять млн б/c в сутки, однако для вступления сделки в силу необходимо согласие со стороны Мексики.
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Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, написала в Twitter журналист издания Energy Intelligence Амина Бакр.
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