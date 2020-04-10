Коронавирус
Газета.RuПремьер Белоруссии предлагает ЕАЭС нацелиться на дедолларизацию
Странам ЕАЭС следует увеличить формирование цен и расчетов в национальных валютах с целью дедолларизировать экономику союза, считает Румас. Он отмечает, что это должно касаться в первую очередь топливо-энергетических и сырьевых товаров.
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Общество
В Красноярском крае расширен перечень работающих организаций
Красноярск, 10 апреля 2020, 16:39 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал указ, расширяющий перечень организаций, которые могут продолжить деятельность в режиме самоизоляции.
REGNUM 09:39
Шоу-бизнес
Илья Резник высказался о конфликте Любови Успенской с дочерью
Поэт-песенник Илья Резник уверен, что ссора Любови Успенской с дочерью Татьяной, после которой девушка уехала к отцу в США, является расплатой певицы за прошлые грехи.
Наша версия вчера в 12:32
Экономика
G20 договорились создать группу по мерам реагирования на энергорынке
Отмечается, что группа открыта для всех министров энергетики стран "большой двадцатки" на добровольной основе, а ее председателем станет Саудовская Аравия.
РИА Новости 19:48
Общество
Число погибших от коронавируса в мире превысило 100 тысяч человек
Во всем мире в результате коронавирусной инфекции умерли более 100 тысяч человек.
Дождь 13:36
Энергетика
Мексика не поддержала соглашение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи
Мексика отказалась подержать предварительные договорённости о сокращении объемов добычи нефти странами-участницами ОПЕК+ на 10 миллионов баррелей в сутки.
Комсомольская правда вчера в 21:21
Общество
ФССП предлагает на полгода заморозить принудительное взыскание долгов
Москва, 10 апреля 2020, 18:14 — REGNUM Федеральная служба судебных приставов предлагает ввести полугодовой мораторий на принудительное взыскание долгов с граждан России, а также малого бизнеса.
REGNUM 11:14
Общество
Собянин: прекращается работа большинства предприятий в Москве
В рамках выбранных мер, "временно – на неделю с возможным продлением" прекращается либо ограничивается работа большинства предприятий.
Московский Комсомолец 12:56
Игры
Геймплейный ролик PS4 Final Fantasy VII Remake записали на ПК
На официальном сайте компании Sony был опубликован новый геймплейный видеоролик PlayStation 4. На кадрах пользователи Всемирной паутины увидели подпись "Gameplay captured on PC", что может свидетельствовать о работе над ПК-портом Final Fantasy VII Remake.
Актуальные Новости 17:01
Шоу-бизнес
Пригожин переживает из-за возможного развода с Валерией
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился с фанатами мыслями, что его брак с певицей Валерией может не выдержать проверку самоизоляцией.
iReactor 06:18
Происшествия
Осужденные устроили бунт в иркутской колонии
Осужденные ангарской ИК №15 устроили бунт и напали на сотрудника учреждения.
Российская газета 11:52
Политика
МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу
В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 01:59
Общество
В Нью-Йорке жертв коронавируса хоронят в братских могилах
Новый День 08:43
Происшествия
В Благовещенске ночью полыхал автомобиль
Ночью с 10 на 11 апреля в Благовещенске во дворе дома по адресу: ул. Амурская, 270/1 произошел пожар.
АСН24 20:39
Гаджеты
Исследователи смогли взломать 80% современных сканеров на гаджетах
Специалисты Talos Intelligence рассказали, что сканер отпечатков пальцев от любого производителя в 80 процентах случаев можно взломать.
Актуальные Новости 09:29
Общество
Число больных коронавирусом в Подмосковье превысило тысячу человек
Число зараженных коронавирусом в Московской области превысило тысячу человек. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
ТК Звезда 18:29
Наука
Специалистами была предложена система, которая может стать основой для создания оптического транзистора
Rusargument 16:06
Общество
Владимир Путин уволил замглавы МВД России Александра Романова
«Освободить генерал-полковника юстиции Романова Александра Владимировича от должности заместителя министра внутренних дел – начальника Следственного департамента МВД России», – говорится в указе.
Петербургский дневник вчера в 15:40
Общество
В США от COVID-19 за сутки умерли более 2,1 тыс. человек
Более 2,1 тыс. человек умерли в США за минувшие сутки из-за осложнений, вызванных новым коронавирусом.
ТАСС 21:05
Футбол
Роберто Карлос: «Ходжсон уничтожил меня в „Интере“»
Бывший футболист "Интера" Роберто Карлос поделился мнением о тогдашнем наставнике "нерадзурри" Рое Ходжсоне:Рой Ходжсон уничтожил меня и выпускал в полузащите.
Soccer.ru 08:04
Здоровье
В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы
Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости 07:46
Здоровье
Врач Мясников назвал опасность аппаратов ИВЛ
Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал об опасности аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в эфире программы "Соловьев Live" на YouTube.
Газета.Ru 18:09
Экономика
Власти Сахалина отложили строительство дорогого культурного центра
Сахалин пока не будет строить культурный центр, который бы обошелся бюджету в 21 млрд руб. Проект решено отложить из-за пандемии коронавирусной инфекции и нестабильной ситуации на рынке углеводородов, говорится в ответе администрации губернатора и правительства региона на вопрос "Ведомостей".
Ведомости 11:50
Общество
В Москве все же запретят выход на улицу без цифрового пропуска
Московская мэрия запретит выход на улицу без специальных цифровых пропусков, сообщает РБК со ссылкой на источники и подтверждают собеседники «Медузы» в столичном оперативном штабе.
Собеседник 09:43
Политика
Глава Минпромторга назвал недопустимым поведение своего заместителя
10 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым сократил число заместителей главы Минпромторга с 11 до 10.
Известия 20:59
Политика
Глава МВД Украины вступился за обвиняемую в убийстве экс-депутата Рады
Глава МВД Украины Арсен Аваков вступился за обвиняемую в умышленном убийстве экс-депутата Верховной Рады Татьяну Черновол.
Lenta.ru 11:04
Технологии
Apple и Google встроят систему мониторинга коронавируса в свои ОС
Apple и Google анонсировали систему мониторинга распространения COVID-19, которая позволит устройствам обмениваться данными через Bluetooth и делиться им с организациями здравоохранения.
Российская газета 14:17
Общество
Собянин повысил размер пособия на детей от трех до семи лет
Новый размер пособия на ребенка от 3 до 7 лет в Москве составит 7613 рублей в месяц, выплаты будут пересчитаны, начиная с января 2020 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
РИА Новости 13:58
Общество
ФМБА представило тест-систему для выявления коронавируса за 20 минут
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило тест-систему на основе чипов для выявления коронавируса, время получения результата составляет 15—20 минут.
RT на русском 09:09
Политика
Путин провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии
Президент Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с саудовским наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом.
Московский Комсомолец 15:31
Армия и оружие
США возьмут под контроль европейскую часть России через год
Американские военные смогут взять под полный контроль европейскую часть России через год-два после завершения строительства комплекса противоракетной обороны Aegis Ashore.
ТВ Центр вчера в 02:03