Белоруссия рассчитывает добиться справедливой цены на российский газ, переговоры с "Газпромом" пройдут в мае. Об этом, как сообщило агентство БелТА, заявил в четверг журналистам после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко премьер-министр республики Сергей Румас.

Премьер Белоруссии рассчитывает на справедливую цену на российский газ

Здоровье Кожа может предупреждать о заражении коронавирусом Врачи объяснили, как кожа человека сигнализирует о заражении коронавирусом. Об этом стало известно Evo-rus.com. 16

Недвижимость В Москве обвалились продажи квартир В старых границах Москвы в апреле было подписано 2,8 тысячи договоров — на 45 процентов меньше в сравнении с мартом 2020-го и на 46,4 процента ниже продаж апреля прошлого года. 4

Экономика В Совфеде призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию В Совете Федерации призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию в текущем году из-за сложной ситуации на фоне пандемии коронавируса. 14

Общество Астраханцы начали массово подавать заявления на единовременные выплаты С сегодняшнего дня, согласно официальному заявлению ПФР, россияне могут обратиться за единовременной выплатой на детей в размере 10 тысяч рублей.

Шоу-бизнес Эмин Агаларов заговорил о разводе с женой Артист разместил свадебную фотографию со своей второй женой Аленой Гавриловой, а в комментариях поблагодарил ее за каждый прожитый день и дочурку Афину. 107

Политика СНБО предупредил об угрозе водного дефицита на Украине Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил о возможности водного дефицита в стране, предложив оптимизировать использование ресурсов и ввести экономное потребление воды. 75

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,1K

Общество В Ульяновской области проверят данные о вечеринке местных чиновников Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил проверить сообщения СМИ о вечеринке, которую устроили сотрудники мэрии Димитровграда в период самоизоляции "Глава региона Сергей Морозов на оперативном штабе дал поручение собрать комиссию и проверить данный факт, а также дать оценку действиям чиновников", — сообщили в пресс-службе главы региона "РИА Новости" 13 мая. 12

Гаджеты Sony представила сенсор со встроенным искусственным интеллектом Японская Sony представила первый в мире сенсор изображения со встроенным искусственным интеллектом.

Интернет В Google Chrome появится группировка вкладок В Google Chrome ожидается появление функции группировки вкладок, которую уже давно просили пользователи. 2

Здоровье В России выявили новое клиническое проявление коронавируса В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела». 584

Технологии Создатель Mafia не знал о разработке ремейка Даниэль Вавра, создатель первой части Mafia, не знал о разработке ремейка, а также не принимал в нем участие.

Шоу-бизнес Автор песен «Миража» хочет отсудить у Гулькиной более миллиона рублей Поэт и автор текстов хитов некогда популярной группы Мираж Валерий Соколов подал в суд на бывшую солистку коллектива Наталью Гулькину.

Транспорт Уже летом 2020 года Петербург лишится 67 маршруток Комитет по транспорту Петербурга до начала запланированной транспортной реформы собирается уже в 2020 году отменить 67 коммерческих маршрутов. 52

Экономика Выдача потребкредитов в Саратовской области упала на 61,1% В апреле 2020 г. в Саратовской области было выдано 10 169 потребительских кредитов, что на 61,1% меньше, чем в марте.