Энергетика
ТАССПремьер Белоруссии рассчитывает на справедливую цену на российский газ
Белоруссия рассчитывает добиться справедливой цены на российский газ, переговоры с "Газпромом" пройдут в мае. Об этом, как сообщило агентство БелТА, заявил в четверг журналистам после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко премьер-министр республики Сергей Румас.
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Комментарии
Здоровье
Кожа может предупреждать о заражении коронавирусом
Врачи объяснили, как кожа человека сигнализирует о заражении коронавирусом. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:33
Общество
Министр культуры Любимова вылечилась от коронавируса
Коммерсантъ 06:47
Недвижимость
В Москве обвалились продажи квартир
В старых границах Москвы в апреле было подписано 2,8 тысячи договоров — на 45 процентов меньше в сравнении с мартом 2020-го и на 46,4 процента ниже продаж апреля прошлого года.
Lenta.ru 06:51
Экономика
В Совфеде призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию
В Совете Федерации призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию в текущем году из-за сложной ситуации на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 17:01
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова вышел из комы
Вести.Ru 06:23
Общество
СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»
Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:16
Общество
Астраханцы начали массово подавать заявления на единовременные выплаты
С сегодняшнего дня, согласно официальному заявлению ПФР, россияне могут обратиться за единовременной выплатой на детей в размере 10 тысяч рублей.
Канал 7+ 12 мая в 14:25
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов заговорил о разводе с женой
Артист разместил свадебную фотографию со своей второй женой Аленой Гавриловой, а в комментариях поблагодарил ее за каждый прожитый день и дочурку Афину.
Uznayvse.ru вчера в 12:55
Политика
СНБО предупредил об угрозе водного дефицита на Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил о возможности водного дефицита в стране, предложив оптимизировать использование ресурсов и ввести экономное потребление воды.
RT на русском вчера в 16:58
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Общество
В Ульяновской области проверят данные о вечеринке местных чиновников
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил проверить сообщения СМИ о вечеринке, которую устроили сотрудники мэрии Димитровграда в период самоизоляции "Глава региона Сергей Морозов на оперативном штабе дал поручение собрать комиссию и проверить данный факт, а также дать оценку действиям чиновников", — сообщили в пресс-службе главы региона "РИА Новости" 13 мая.
Известия вчера в 12:31
Политика
Путин отметил изменение ситуации с коронавирусом
Ситуация меняется, заявил Владимир Путин на совещании по генетическим технологиям.
Российская газета 07:37
Общество
Коронавирус в Самарской области подтвержден у 1083 человек
НТА-Приволжье – Коронавирус в Самарской области подтвержден у 1083 человек.
НТА-Приволжье 12 мая в 04:59
Гаджеты
Sony представила сенсор со встроенным искусственным интеллектом
Японская Sony представила первый в мире сенсор изображения со встроенным искусственным интеллектом.
Вести.Ru 06:07
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Общество
В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили.
RT на русском вчера в 04:04
Интернет
В Google Chrome появится группировка вкладок
В Google Chrome ожидается появление функции группировки вкладок, которую уже давно просили пользователи.
Игромания.ру 06:51
Здоровье
В России выявили новое клиническое проявление коронавируса
В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
Технологии
Создатель Mafia не знал о разработке ремейка
Даниэль Вавра, создатель первой части Mafia, не знал о разработке ремейка, а также не принимал в нем участие.
NewInform 07:25
Происшествия
ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области
Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском вчера в 03:53
Шоу-бизнес
Автор песен «Миража» хочет отсудить у Гулькиной более миллиона рублей
Поэт и автор текстов хитов некогда популярной группы Мираж Валерий Соколов подал в суд на бывшую солистку коллектива Наталью Гулькину.
iReactor 06:48
Транспорт
Уже летом 2020 года Петербург лишится 67 маршруток
Комитет по транспорту Петербурга до начала запланированной транспортной реформы собирается уже в 2020 году отменить 67 коммерческих маршрутов.
Piter.tv 05:29
Экономика
Выдача потребкредитов в Саратовской области упала на 61,1%
В апреле 2020 г. в Саратовской области было выдано 10 169 потребительских кредитов, что на 61,1% меньше, чем в марте.
СаратовБизнесКонсалтинг 04:06
Общество
Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 06:32
Общество
Где в Тульской области есть коронавирус: карта на 12 мая
Где в Тульской области есть коронавирус: карта на 12 мая Самые зараженные города — Тула, Новомосковск и Алексин.
MySLO.ru 12 мая в 05:23