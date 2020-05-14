Политика
ТАССПремьер Белоруссии рассчитывает на справедливую цену на российский газ
Белоруссия рассчитывает добиться справедливой цены на российский газ, переговоры с "Газпромом" пройдут в мае. Об этом, как сообщило агентство БелТА, заявил в четверг журналистам после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко премьер-министр республики Сергей Румас.
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Переговоры с Россией по цене за газ пройдут в мае, заявил премьер Белоруссии
Парламентская газета07:41
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Происшествия
На Чукотке двух пропавших детей нашли мертвыми
Российская газета 02:06
Экономика
ФНС отчиталась о первых 44 тыс. получателей грантов на выплату зарплат
Первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей получили безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на брифинге.
РБК 05:41
Происшествия
Чиновницу оштрафовали на 40 000 рублей за нецелевую трату 109 млн рублей
В Петербурге Невский суд прекратил уголовное дело замдиректора районного Центра социальной помощи семье и детям Елены Саловой, которая обвинялась в нецелевом расходовании более чем 109 млн рублей из бюджета.
Интерфакс 05:54
Общество
Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 06:32
Происшествия
Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело
Министра сельского хозяйства Пензенской области и заместителя председателя правительства региона Андрея Бурлакова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами, против него возбуждено уголовное дело.
РБК 07:45
Политика
Генсек НАТО обвинил Россию и Китай в дезинформации
Рим, 14 мая 2020, 13:48 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил России и Китай в дезинформации по вопросу распространения коронавируса.
REGNUM 06:48
Политика
Украина запретила въезд вагонов с китайскими колесами
РЖД поручили своим подразделениям запретить подготовку и подачу под погрузку вагонов, укомплектованных колесами данных компаний, если они назначены на железные дороги Украины или следует через это государство транзитом.
Аргументы и Факты 07:25
Общество
В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17
В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:44
Происшествия
В Москве в жилом доме на Фрунзенской набережной произошел пожар
В жилом доме на Фрунзенской набережной в Москве произошло возгорание на балконах пятого, шестого и седьмого этажа, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
РБК 07:36
Энергетика
Саудовская Аравия сократила экспорт нефти в США и Европу
Агентство Bloomberg опубликовало данные, что Саудовская Аравия уменьшила поставки нефти своим европейским и азиатским потребителям.
Городовой 07:30
Общество
Собянин и Кадыров стали самыми популярными главами регионов
Мэр российской столицы Сергей Собянин и глава Чечни Рамзан Кадыров стали самыми упоминаемыми в сети руководителями регионов за апрель.
Национальная служба новостей 06:05
Экономика
В России построят 25 заводов по утилизации отходов
«Ростех», «Росатом» и ВЭБ.РФ договорились о строительстве не менее 25 заводов энергоутилизации отсортированных коммунальных отходов.
Lenta.ru 01:27
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Здоровье
В России выявили новое клиническое проявление коронавируса
В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
Политика
Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США
Вашингтон, 14 мая 2020, 09:56 — REGNUM Власти Китая недовольны позицией Соединенных Штатов по вопросу причастности КНР к распространению коронавируса и допускают введение ответных ограничительных мер.
REGNUM 02:56
Общество
Где в Тульской области есть коронавирус: карта на 12 мая
Где в Тульской области есть коронавирус: карта на 12 мая Самые зараженные города — Тула, Новомосковск и Алексин.
MySLO.ru 12 мая в 05:23
Общество
Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ
Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение.
REGNUM 01:17
Общество
Министр культуры Любимова вылечилась от коронавируса
Коммерсантъ 06:47
Политика
NYT настаивает на достоверности материала о коронавирусе в России
Медиакорпорация New York Times, издающая одноименную газету, настаивает на корректности публикации о статистике COVID-19 в России, заявила РИА Новости вице-президент компании по коммуникациям Дэниель Роудс.
РИА Новости вчера в 21:38
Здоровье
В Ростовской области выявили 87 новых случаев коронавируса
За последние сутки в Ростовской области подтвердилось еще 87 случаев коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону вчера в 03:56
Здоровье
В Минздраве сравнили коронавирус с радиацией
Заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев во время своего визита в республику Дагестан сравнил опасность от заражения коронавирусом с влиянием радиации на человека.
Комсомольская правда 05:53
Общество
Выплаты на детей не получат россияне, проживающие за рубежом
Важно помнить: если ребенку исполнилось 16 лет до момента вступления указа Президента в силу 11 мая, то родитель не может воспользоваться правом на выплату.
Забайкальский рабочий вчера в 18:21
Общество
Переболевший человек может оставаться носителем коронавируса
Коронавирус может оставаться в организме как минимум еще 14 дней после клинического выздоровления и исчезновения всех симптомов.
МордовМедиа 07:45
Шоу-бизнес
Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози
33-летняя американская актриса, продюсер и модельер Мэри-Кейт Олсен подала на развод с 50-летним французским банкиром Оливье Саркози, который приходится братом бывшему президенту Франции Николя Саркози.
Paparazzi.ru 01:35
Политика
В МИД Украины заявили, что Киев знал о визите Козака в Берлин
Украина не считает визит заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин "играми за своей спиной", так как заранее знала о его переговорах в ведомстве федерального канцлера Германии.
ТАСС 05:44
Политика
Путин заявил о меняющейся эпидемиологической ситуации в России
Президент России Владимир Путин заявил, что эпидемиологическая ситуация в России меняется, что дает возможность сосредоточиться на других вопросах текущей и долгосрочной повестки развития страны.
Газета.Ru 07:32
Политика
Володин пошутил о значках у депутатов от коронавируса
Спикер парламента Вячеслав Володин ответил на вопрос, почему некоторые депутаты прикалывают к пиджакам специальные значки, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 12:13
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме
Абдулманап Нурмагомедов, отец и наставник российского бойца Хабиба Нурмагомедова находится в госпитале в тяжелом состоянии.
Vprognoze.ru вчера в 16:00