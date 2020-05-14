Белоруссия рассчитывает добиться справедливой цены на российский газ, переговоры с "Газпромом" пройдут в мае. Об этом, как сообщило агентство БелТА, заявил в четверг журналистам после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко премьер-министр республики Сергей Румас.

Премьер Белоруссии рассчитывает на справедливую цену на российский газ

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