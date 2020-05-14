Энергетика

ТАССТАССПремьер Белоруссии рассчитывает на справедливую цену на российский газ

Белоруссия рассчитывает добиться справедливой цены на российский газ, переговоры с "Газпромом" пройдут в мае. Об этом, как сообщило агентство БелТА, заявил в четверг журналистам после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко премьер-министр республики Сергей Румас.
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Переговоры с Россией по цене за газ пройдут в мае, заявил премьер Белоруссии

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Премьер Белоруссии рассчитывает на справедливую цену на российский газ

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Премьер Белоруссии анонсировал новые переговоры по цене на российский газ

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Сергей Николаевич Румас
Белорусский политик
Белорусский государственный деятель, экономист. Премьер-министр Республики Беларусь с 18 августа 2018 года. Кандидат экономических наук.
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