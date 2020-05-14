Энергетика
ТАССПремьер Белоруссии рассчитывает на справедливую цену на российский газ
Белоруссия рассчитывает добиться справедливой цены на российский газ, переговоры с "Газпромом" пройдут в мае. Об этом, как сообщило агентство БелТА, заявил в четверг журналистам после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко премьер-министр республики Сергей Румас.
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Переговоры с Россией по цене за газ пройдут в мае, заявил премьер Белоруссии
Парламентская газета07:41
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Общество
Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы
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Выплата денежных средств начнется с 1 июня и продлится до 1 октября 2020 года.
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Малярийный паразит имеет свои биологические часы
Исследователи давно знают, что все малярийные паразиты в теле зараженного человека проходят через свой клеточный цикл одновременно.
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Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
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«Аэрофлот» остановил переговоры о партнёрстве с РФС
Москва, 13 мая 2020, 12:13 — REGNUM «Аэрофлот» и Российский футбольный союз (РФС) остановили переговоры о партнёрстве.
REGNUM вчера в 05:13
Спорт
Щербакова приняла участие в челлендже Овечкина
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Общество
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РЕН ТВ 20:14
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Самюэль Это’О: «Только Роналдо был лучшим нападающим, чем я»
Лучшим нападающим из всех был Роналдо. Испытываю к нему большое уважение и восхищение.
Матч ТВ 19:47
Энергетика
Польша попытается остановить экспорт российского газа в Европу
В сфере транзита российского газа в Европу снова меняются правила игры.
Ридус вчера в 19:09
Общество
В Донецке арестовали ключевого фигуранта по делу о крушении MH17
В марте этого года в Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении малазийского Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Наша версия 11:48
Общество
Министр просвещения разъяснил ситуацию с числом предметов ЕГЭ
Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что те, кто планирует поступать в высшие учебные заведения, смогут сдавать столько предметов в рамках Единого государственного экзамена, сколько им нужно для поступления.
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В ночь с 13 на 14 мая по московскому времени в Джексонвилле (Флорида) проходит турнир UFC Fight Night 171.
Metaratings вчера в 22:00
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Объем средств ФНБ в апреле сократился почти на 450 млрд рублей
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ТАСС 13:16
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Сахалинстат продолжает фиксировать рост и снижения цен на продукты и услуги в островном регионе.
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В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
Общество
Росавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса
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Общество
ВЦИОМ выяснил реакцию россиян на выступление президента РФ 11 мая
Реакцию граждан РФ на выступление президента России Владимира Путина 11 мая узнали специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
ПолитРоссия вчера в 13:58
Общество
В России для должников могут ввести гарантированный минимум на жизнь
Депутаты от партии «Единая Россия» внесли в Госдуму пакет законопроектов, согласно которому кредиторы будут обязаны оставлять должникам гарантированный минимум на жизнь.
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