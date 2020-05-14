Энергетика
ТАССПремьер Белоруссии рассчитывает на справедливую цену на российский газ
Белоруссия рассчитывает добиться справедливой цены на российский газ, переговоры с "Газпромом" пройдут в мае. Об этом, как сообщило агентство БелТА, заявил в четверг журналистам после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко премьер-министр республики Сергей Румас.
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Переговоры с Россией по цене за газ пройдут в мае, заявил премьер Белоруссии
Парламентская газетавчера в 07:41
Премьер Белоруссии анонсировал новые переговоры по цене на российский газ
Rambler News Serviceвчера в 06:13
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Комментарии
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Газета.Ru вчера в 17:08
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В России предложили ввести пособие на маски и перчатки
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Расширен перечень отраслей экономики, пострадавших от коронавируса
Правительство РФ внесло изменения в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
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Общество
Объяснена причина информирования Путина об опухоли Заворотнюк
Объяснена причина информирования президента России Владимира Путина о болезни и лечении актрисы Анастасии Заворотнюк.
Lenta.ru вчера в 23:44
Общество
В России повторно проведут воздушную часть Парада Победы, пишет СМИ
В России вновь проведут воздушную часть парада Победы, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны.
РИА Новости вчера в 19:43
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Анна Плетнева раскрыла детали контракта на шоу «Маска»
Певица Анна Плетнева, ранее ставшая участницей шоу «Маска» на телеканале НТВ, рассекретила некоторые закулисные моменты.
Bimru.ru вчера в 08:48
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным у россиян в самоизоляции
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 02:57
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Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.
РИА Новости вчера в 08:57
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games
Серверы онлайн-магазина Еpic Games Store не справились с резким ростом трафика, который возник после того как игра Grand Theft Auto (GTA) V временно стала бесплатной.
Известия вчера в 15:28
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Мать Тимати хочет удалиться из соцсетей
Мать рэпера сказала, что в последнее время ей кажется, что ее жизнь в соцсетях лишена какого-либо смысла.
RuNews24.ru вчера в 08:43
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В 165 домах для престарелых выявлены нарушения пожарной безопасности
На территории 165 объектов выявлены нарушения требований пожарной безопасности.
Российская газета вчера в 23:50
Общество
ВОЗ предупредила Европу о возможной второй волне коронавируса
Европе следует подготовиться ко второй волне коронавируса, пишет "Интерфакс" со ссылкой на директора Европейского бюро организации Ханса Клюге.
Газета.Ru вчера в 15:23
Общество
Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе
Известия вчера в 20:54
Армия и оружие
Новая воинская часть развернется в столице Хакасии
Генерал ракетных войск ЦВО Олег Киседобрев прибыл в Хакасию вместе с командиром бригады ракетных войск Василием Латышевым, который и будет курировать новую часть в Абакане.
Республиканская Телевизионная Сеть 00:03
Фигурное катание
Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru вчера в 07:42
Здоровье
Жительница Бурятии повторно заболела коронавирусом
Женщина вновь заболела коронавирусом спустя 16 дней после выписки Жительница Бурятии заболела коронавирусом, вылечилась и заболела повторно.
Байкал-Daily 00:01
Общество
В ПФР рассказали, когда лучше подавать заявки на выплаты на детей
Подавать заявление на получение 10 тысяч рублей, которые пообещал Владимир Путин, семьям с детьми от 3 до 15 лет лучше с 15-го мая, сообщает портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде.
Pro Город Владимир вчера в 02:30
Здоровье
Стало известно о результатах лечения коронавируса антителами в России
В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) рассказали о результатах лечения зараженных коронавирусом пациентов с помощью плазмы крови переболевших граждан.
Lenta.ru 00:17
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
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Экс-глава «Локомотива»: Кикнадзе хочет найти себе «карманного» тренера
Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов высказался по поводу возможной отставки Юрия Семина с поста главного тренера "железнодорожников".
Газета.Ru 13 мая в 22:39
Политика
Зеленский продлил санкции против российских соцсетей
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении санкций против российских сайтов и социальных сетей на территории страны.
RT на русском вчера в 17:15
Армия и оружие
В индийской прессе: ВМС Индии к 2030 году выйдут на третье место в мире
Военное обозрение 01:00
Гаджеты
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Astera вчера в 03:44
Происшествия
Работник сахалинского автосервиса продал иномарку клиента
Сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области совместно с полицейскими из областного центра задержан 29-летний ранее неоднократно судимый местный житель, подозреваемый в краже иномарки.
Сахалин.Инфо 00:55
Биатлон
У биатлониста Устюгова обнаружили крайне редкие мутации в генах
Александр Макаров, директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН: «В трех генах, наиболее важных и ассоциированных с повышением содержания гемоглобина, были выявлены крайне редкие мутации, определяющие естественный повышенный уровень гемоглобина».
НТВ вчера в 11:48
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 08:29
Политика
Посол РФ потребовал от NYT опровержения публикации о COVID-19 в России
Российское посольство в США отправило письмо редактору издания NewYork Times, в котором потребовало опровергнуть информацию из недавней публикации о смертности от коронавируса в РФ.
Российская газета вчера в 16:36
Гаджеты
Появилось первое изображение карты расширения Nvidia Tesla A100 Ampere
Источник опубликовал изображение, на котором, как утверждается, запечатлена карта расширения Nvidia Tesla A100 Ampere.
iXBT.com вчера в 09:22
Кино
Скончалась актриса Алла Мещерякова
Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33