Энергетика

ТАССТАССПремьер Белоруссии рассчитывает на справедливую цену на российский газ

Белоруссия рассчитывает добиться справедливой цены на российский газ, переговоры с "Газпромом" пройдут в мае. Об этом, как сообщило агентство БелТА, заявил в четверг журналистам после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко премьер-министр республики Сергей Румас.
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Лукашенко требует справедливую цену на газ

Независимая газетавчера в 12:44

Переговоры с Россией по цене за газ пройдут в мае, заявил премьер Белоруссии

Парламентская газетавчера в 07:41

Премьер Белоруссии анонсировал новые переговоры по цене на российский газ

Rambler News Serviceвчера в 06:13

Премьер Белоруссии рассчитывает на справедливую цену на российский газ

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Белорусский государственный деятель, министр энергетики Республики Беларусь, заместитель Премьер-министра Республики Беларусь. С 13 ноября 2018 года - Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации.
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