Политика

РИА НовостиРИА НовостиПремьер Болгарии объяснил задержки с «Турецким потоком»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объяснил задержку со строительством газопровода "Турецкий поток" на территории страны необходимостью выполнить обязательные процедуры Евросоюза.
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Бойко Борисов
Мой ответ Путину: российский президент может приехать и посмотреть, как мы работаем. Сейчас мы строим в среднем пять километров в день. Мы поздно начали, так как необходимо было завершить многие процедуры согласования.
— Бойко Борисов, болгарский политикМосковский Комсомолец вчера в 17:11

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