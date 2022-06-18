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Премьер Британии Джонсон призвал союзников готовиться к затяжному конфликту на Украине

Великобритания и западные союзники должны быть готовы к затяжному конфликту на Украине, так как Россия «прибегает к тактике на истощение».
РБК
Конфликт на Украине может растянуться на годы, однако решительность Запада в вопросе поддержки киевских властей не должна ослабевать.
ТАСС
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля.
РИА Новости
Джонсон во второй раз посетил Киев для встречи с Зеленским 17 июня.
РБК

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Борис Джонсон призвал союзников готовиться к затяжному конфликту на Украине
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Премьер Джонсон призвал союзников Британии готовиться к затяжному конфликту на Украине
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Джонсон призвал западных союзников готовиться к затяжному конфликту на Украине
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Премьер Британии Джонсон призвал союзников готовиться к затяжному конфликту на Украине
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