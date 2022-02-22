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Премьер Британии Джонсон заявил о введении санкций против пяти российских банков

Великобритания ввела санкции против пяти российских банков и трех физических лиц.
ТАСС
Санкции Великобритании коснулись миллиардеров Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов, а также 5 российских банков: «России», «Промсвязьбанка», «Индустриального сберегательного банка», «Черноморского банка развития и реконструкции» и «Генбанка».
RB.RU
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР.
Известия
Меры предприняты в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР.
Царьград

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