Санкции Великобритании коснулись миллиардеров Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов, а также 5 российских банков: «России», «Промсвязьбанка», «Индустриального сберегательного банка», «Черноморского банка развития и реконструкции» и «Генбанка».
Западные страны расценивают признание Россией независимости самопровозглашенных республик на востоке Украины как нарушение международного права и территориальной целостности страны, за которым последуют новые санкции.
Что говорили в Вашингтоне и Совбезе ООН о признании Россией республик Донбасса Решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости самопровозглашенных ЛНР и ДНР вызвало ожидаемый шквал критики со стороны США.
Кайл Риттенхаус, 19-летний житель штата Висконсин, который в ходе самообороны застрелил двух активистов Black Lives Matter в городе Кеноша и был оправдан судом по всем обвинениям, пригрозил судом телеведущей Вупи Голдберг.