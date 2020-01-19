Политика

Lenta.ruLenta.ruДжонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей

Глава британского правительства подтвердил позицию по инциденту в Солсбери и отверг возможность нормализации отношений до тех пор, пока Москва не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность», которая угрожает Великобритании и ее союзникам и «подрывает безопасность граждан и коллективную безопасность».
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Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей

Известия21:55

Нормализация отношений России и Великобритании пока невозможна, считает британский премьер Борис Джонсон

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Премьер Британии назвал Путину условие нормализации отношений

РИА Новости11:56

В офисе британского премьера назвали подробности его встречи с Путиным

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Джонсон заявил Путину, что нормализация отношений РФ и Великобритании сейчас невозможна

ТАСС12:31

Премьер Британии назвал Путину условие для нормализации отношений

Коммерсантъ12:21

Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за дела Скрипалей

Телеканал 360°14:26
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 21:59, Ашберн
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Мужчина поверил звонку из банка и попался на классический развод

Мужчина потерял бдительность на Старый Новый год. 34-летний мужчина из Октябрьска потерял 85 тысяч рублей после звонка.
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России вернут долги за военную технику

России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам.
Lenta.ru 21:12
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Принц Гарри и Меган Маркл официально лишились королевских титулов

В пресс-службе Букингемского дворца добавили, что в соглашении указано отступление принца Гарри и Меган Маркл от королевских обязанностей.
Телеканал 360° вчера в 14:06
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В Китае третий человек умер от нового типа коронавируса

Третий человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй от нового типа коронавируса, общее число заразившихся достигло 198 человек, говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения.
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Дочь Пескова заявила, что отец не дает ей денег

Дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Елизавета заявила в интервью Forbes, что отец не дает ей денег с 18 лет, поэтому она вынуждена зарабатывать самостоятельно.
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Дзюба пообещала по возращению домой продолжить совершенствоваться, заниматься спортом и обязательно высыпаться.
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Нечто очень странное есть в самом центре галактики

Астрономы обнаружили в самом центре Млечного Пути шесть объектов, вращающихся вокруг Стрельца А, которые не похожи ни на что в галактике.
LentaChel.ru 17 января в 08:27
Спорт

Великобритания отказалась подчиняться требованиям WADA

Британское антидопинговое агентство UKAD решило отказать Всемирному агентству в передаче проб известного бегуна Мо Фары для перепроверки, сообщает "Спорт день за днем".
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Общество

«Известия»: в России могут запретить комиссию за платежи по ЖКХ

До конца февраля в Госдуму на рассмотрение внесут законопроект, предусматривающий отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
Газета.Ru 20:36
Общество

Гергиев опоздал на спектакль в Венской опере и был заменен

Российский дирижер Валерий Гергиев не смог руководить спектаклем «Лоэнгрин» в Венской опере из-за опоздания.
Lenta.ru 21:16
Политика

Трамп заявил, что США выгодны хорошие отношения с Россией и Китаем

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам рабочего визита в Вашингтон в декабре 2019 года заявил, что Трамп осознает выгоду от хороших отношений с Россией, но в Соединенных Штатах есть силы, которые не разделяют эту точку зрения и мешают налаживанию контактов двух государств.
ТАСС 18:52
Общество

«Коллапс»: алтайский губернатор отозвался об уборке снега в Барнауле

19 января Виктор Томенко провел совещание по поводу уборки снега в Барнауле вместе с членами правительства, и.о. главы Вячеславом Франком и его коллегами.
КП - Барнаул 20:24
Космос

Для вывода спутников системы «Сфера» потребуется 148 запусков ракет

Всего, говорится в материалах, группировка российской системы "Сфера", которая призвана стать ответом на зарубежные системы OneWeb и Starlink, к 2030 году должна насчитывать 638 космических аппаратов, из которых 334 спутника связи, 55 спутников навигации и 249 аппаратов дистанционной съемки Земли.
РИА Новости 19:06
Общество

Сторонников Шевченко возмутило видеонаблюдение в ее спальне

Силовики еще до ареста Анастасии Шевченко установили видеокамеру в ее спальне, о чем активистка узнала лишь из материалов дела, рассказала в Facebook ее дочь.
Кавказский узел 08:04
Хоккей

Александр Овечкин вошёл в десятку лучших снайперов в истории НХЛ

Говорит Москва вчера в 14:27
Теннис

Калинская проиграла в первом круге Australian Open

Российская теннисистка Анна Калинская в матче первого круга Australian Open потерпела поражение от Чжэн Сайсай из Китая.
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Шоу-бизнес

Певица Юлия Савичева рассказала в Сети о «страшном» заболевании

Российская исполнительница Юлия Савичева поделилась с поклонниками в Сети информацией о «страшном» вирусном заболевании, которым она успела заразиться во время отпуска.
iReactor вчера в 17:56
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Рабочая группа по поправкам в Конституцию предложит вариант изменений

Рабочая группа, которая занимается подготовкой предложений о внесении поправок в Конституцию, внесет свой вариант изменений.
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Общество

Вагнер. Первая нефть. Вот зачем российские наемники в Сирии. Дамаск заключил договоры на разработку нефтегазовых месторождений с компаниями Евгения Пригожина

Иллюстрация: Петр Саруханов / "Новая газета" В декабре 2019 года сирийский парламент принял законы о заключении с двумя российскими компаниями договоров на разработку трех блоков газовых и нефтяных месторождений.
Новая газета 13:00
Общество

Число закрытых из-за непогоды дорог в Алтайском крае выросло до 13

В пятницу из-за метели, сильного порывистого бокового ветра и отсутствия видимости в Алтайском крае было перекрыто движение по девяти региональным дорогам и ограничено движение для грузового и пассажирского транспорта на федеральной трассе А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан.
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Общество

Умер экс-участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков

Известия 08:18
Происшествия

Вмёрзшее в лёд озера тело человека было найдено в Краснокаменске

Следователи и сотрудники МЧС извлекли тело человека, вмёрзшее в лёд озера недалеко от города Краснокаменска Забайкальского края, которое нашли по координатам, присланным в группу телеграм-канала «Инцидент Краснокаменск».
Zabnews.ru 19:15
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Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать

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В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала за первенца

Материнский капитал на рождение первого ребенка могут начать оформлять в марте-апреле 2020 года, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
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Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на одну копейку — до 61,67 рубля. Курс евро увеличился на две копейки и составил 68,69 рубля.
RT на русском 17 января в 02:04
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Число погибших при обстреле казармы в Йемене возросло до 80 человек

Число погибших при ракетном обстреле лагеря йеменской армии "аль-Майль" в провинции Мариб на северо-востоке Йемена увеличилось до 80 человек, сообщает местный телеканал Belqees TV со ссылкой на медицинский источник.
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В России более 250 человек умерли после приема лекарств

Глава Росздравнадзора добавил, что летальные исходы - это не результат качества препарата.
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СМИ раскрыли источники доходов Мишустина и его супруги

Газета "Коммерсант" рассказала об источниках доходов премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги.
РИА Новости 14:02
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Ювентус — Парма 2:1

Матч ТВ 16:42
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