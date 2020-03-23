Коронавирус

ИзвестияИзвестияПремьер Британии объявил о введении карантина из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране карантина сроком на три недели в связи с распространением нового коронавируса. Об этом глава правительства сообщил в понедельник, 23 марта, в прямом эфире «Би-би-си».
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Джонсон объявил карантин в Великобритании

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