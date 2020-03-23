Коронавирус
ИзвестияПремьер Британии объявил о введении карантина из-за коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране карантина сроком на три недели в связи с распространением нового коронавируса. Об этом глава правительства сообщил в понедельник, 23 марта, в прямом эфире «Би-би-си».
Читать в источнике
Оценить70
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 20:31, Ашберн
Экономика
Россия готовит регуляторные послабления для бизнеса из-за коронавируса
Минэкономразвития России подготовило проект распоряжения правительства, предлагающий регуляторные послабления для компаний в ряде отраслей.
Происшествия
В Челябинске выявлен четвертый случай заражения коронавирусом
Как уже сообщала "РГ", о первом случае заражения коронавирусом в Instagram 21 марта сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Происшествия
ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
Наука
Лучшее за день. 23 марта
Как измерить размер атома, как найти опухоль по «звуку» и кто пополнил печальный список Красной книги России, расскажет дайджест лучших новостей дня от Indicator.Ru.
Общество
Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса призвал жителей столицы старше 65 лет не покидать дома с 26 марта по 14 апреля.
Политика
Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности главы Роскомнадзора.
Экономика
Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо
В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности.
Футбол
Рио Фердинанд: Сезон АПЛ нужно аннулировать
Бывший защитник МЮ и сборной Англии Рио Фердинанд высказал точку зрения, что приостановленный из-за пандемии коронавируса сезон АПЛ нужно аннулировать даже несмотря на то, что лидирующему Ливерпулю осталось буквально всего два шага до чемпионства.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Игры
В Steam бесплатно раздают игры про Лару Крофт
С 20 марта по 24 марта пользователи Steam могут бесплатно скачать игры Tomb Raider 2013 и Lara Croft and the Temple of Osiris, вышедшая в 2014 году.
Шоу-бизнес
Петросян ответил на сообщения о рождении ребенка
Здоровье
В Приморье подтвердили два случая заражения коронавирусом
В Приморском крае были выявлены два случая инфицирования коронавирусом у людей, которые приехали из-за границы.
Шоу-бизнес
Анастасия Тарасова показала танцы своей полуторагодовалой дочки Миланы
Анастасия Тарасова часто показывает своим подписчика трогательные видео со своей дочкой Миланой.
Спорт
Член МОК Паунд сообщил о переносе Олимпиады-2020 из-за коронавируса
Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил о переносе летней Олимпиады-2020 из-за коронавируса.
Армия и оружие
Оборонные предприятия Америки и Европы лихорадит из-за COVID-19
В документе замминистра приводятся и указания президента США, который заявил, что все граждане Америки, занятые в важнейших отраслях национальной промышленности, должны нести "особую ответственность за выполнение нормального графика работ".
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 9S появился в продаже
Политика
США сокращают помощь Афганистану на $1 млрд
Соединённые Штаты урезают помощь Афганистану на $1 млрд после того, как афганское руководство не смогло договориться о создании инклюзивного правительства.
Авто
Skoda объявила российские цены на новый Skoda Rapid
Российские дилеры Skoda начали прием заказов на новый Skoda Rapid.
Футбол
Мусаев включил игрока «Краснодара» в тройку лучших футболистов сезона
Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев назвал свою версию лучших футболистов Тинькофф РПЛ сезона-2019/20.
Общество
Правительство РФ не стало изменять порядок увольнения при эпидемии
Москва, 24 марта 2020, 03:09 — REGNUM В правительстве России предложили Минтруду не вносить на согласование проект поправок в Трудовой кодекс, который изменил бы действующий порядок взаимодействия между работодателями и работниками во время эпидемии.
Общество
Продажи презервативов за неделю увеличились на 30% в России
За последнюю неделю в России более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года возросли продажи презервативов на фоне активности коронавирусной инфекции.
Наука
Вирусолог: Коронавирус в США гуляет с августа 2019 года
Статья в авторитетном журнале Nature датирована 2015 годом. В ней рассказывается об "успехе" американских ученых.
Авто
На платных дорогах стартовало тестирование системы «Свободный поток»
Общество
Безруков рассказал о своем отношении к поправкам в Конституцию
Ранее Безруков снялся в ролике, в котором объяснил, почему, как он считает, важна поправка в Конституцию, касающаяся русского языка.
Авто
Обновленный Hyundai Santa Fe засветился на фото
Впервые обновленный Santa Fe был замечен в начале этого года и теперь на форуме Naver появились свежие кадры новинки.
Космос
SpaceX развернет миллион наземных антенн для Starlink
Федеральная комиссия по связи (FCC) разрешила SpaceX развернуть до 1 миллиона наземных антенн, которые понадобятся компании для подключения пользователей к ее спутниковой сети Starlink.
Политика
Перенос голосования по поправкам в Конституцию пока не обсуждают
Вопрос о переносе даты общероссийского голосования по изменениям в Конституцию в настоящее время не обсуждается; при необходимости вопрос будет решаться президентом РФ, так как это в его компетенции, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.