Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разочаровался в возможности перезагрузить отношения с Россией. Об этом он заявил в публикации в журнале The Spectator.

Премьер Британии разочаровался в отношениях с Россией

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