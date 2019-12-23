Политика

Lenta.ruLenta.ruПремьер Британии разочаровался в отношениях с Россией

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разочаровался в возможности перезагрузить отношения с Россией. Об этом он заявил в публикации в журнале The Spectator.
Читать в источнике
Комментировать22

Подробнее о событии

Борис Джонсон: я был неправ в отношении России (The Spectator, Великобритания) (The Spectator)

ИноСМИ03:42

Британский премьер заявил о невозможности перезагрузить отношения с Россией

Росбалт04:20

Джонсон признал ошибку в отношении России

Взгляд.ру04:53

«Я ошибался»: Джонсон с «прискорбием» сообщил, почему не сможет «начать заново» с Россией

Царьград04:59

Премьер Британии разочаровался в отношениях с Россией

Lenta.ru07:25

Джонсон считает «перезагрузку» отношений с РФ невозможной

News.ru07:45

Джонсон раскаялся в попытках наладить отношения с Москвой

ТВ Центр07:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 07:53, Ашберн
Политика

Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

ТАСС 05:36
Экономика

ПФР объяснил, как вырастет пенсия, если выйти на нее позже положенного

Глава ПФР Антон Дроздов в разговоре с "Российской газетой" рассказал, что граждане, откладывающие свой выход на пенсию по старости как минимум на один год, получают за это два бонуса.
РИА Новости 03:30
Политика

США лишили Украину помощи сразу после беседы Зеленского и Трампа

Распоряжение о приостановке Киеву военной помощи было отдано Белым домом примерно через 90 минут после того, как завершился телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
REGNUM 03:10
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук рассказала, как мужчине забраться к ней под юбку

ФАН 05:24
Происшествия

Следователи пришли с обысками в ФТС

В феврале 2019 года следователи заподозрили сотрудников управления таможенных расследований и дознания ФТС в получении взятки в размере $140 тыс. В служебных помещениях ведомства прошли обыски.
РБК 06:03
Технологии

Журнал Science назвал главное достижение науки в 2019 году

REGNUM вчера в 06:33
Энергетика

Россия и Украина зафиксировали цену на транзит газа на пять лет

Цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет, заявил вице-премьер Дмитрий Козак на совещании у главы правительства.
РИА Новости 06:41
Политика

Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ

Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 20:22
Политика

Лавров рассказал об интересе Трампа к посещению Москвы 9 мая

РИА Новости 05:02
Политика

Россия заявила о готовности предоставить Нидерландам данные о МН17

Ранее глава МИД Нидерландов Стеф Блок в письме национальному парламенту, посвященном стратегии дальнейшего развития отношений с Россией, сообщил, что голландская сторона обращалась к Москве за помощью в расследовании о незакрытии воздушного пространства над востоком Украины во время крушения MH17.
РБК 07:32
Общество

СВР обещает рассекретить имена семи разведчиков-нелегалов

СВР рассекретит к своему столетнему юбилею имена семерых разведчиков-нелегалов.
Газета.Ru 06:44
Культура

Автор книги «Вонгозеро» прокомментировала ситуацию с сериалом «Эпидемия»

Для "Эпидемии" все обошлось, и слава Богу.
Российская газета 01:00
Политика

Германия разрешила строить «Северный поток-2» зимой

В Германии Федеральное морское и гидрографическое агентство (BHS) разрешило прокладку трубопровода «Северный поток-2» в зимние месяцы.
РБК 06:22
Экономика

Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

РИА Новости 20 декабря в 23:12
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
News.ru 21 декабря в 12:47
Общество

У митрополита РПЦ нашли недвижимость в Испании

Lenta.ru 05:53
Происшествия

Песков прокомментировал стрельбу на Лубянке

Стрельба на Лубянке — трагедия, поскольку погибли люди, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Известия 04:45
Общество

Обильное потоотделение ночью может сигнализировать об онкологии

Повышенное потоотделение у человека может указывать на развитие злокачественной опухоли.
Evo-rus.com вчера в 03:38
Здоровье

«Японский квартал» появится в Южно-Сахалинске

На рабочем совещании, которое состоялось накануне, обсуждалось создание в островном регионе медицинского кластера, нефтегазового индустриального парка и развитие Южно-Сахалинска.
АСТВ вчера в 18:28
Шоу-бизнес

Поклонников восхитила натуральная грудь Екатерины Климовой

Только недавно благодарные зрители расхваливали звезду за откровенные кадры в купальнике с фотосессии в пенном джакузи, как 41-летняя Екатерина Климова подарила им новый повод для восхищения.
StarHit.ru вчера в 22:00
Происшествия

Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео

В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
РИА Новости 04:09
Кино

Режиссер «Текста» рассказал, как уговорил Асмус на постельную сцену

Режиссёр фильма "Текст" Клим Шипенко рассказал о постельной сцене с Кристиной Асмус, которая вызвала широкий общественный резонанс.
Neva.Today вчера в 08:42
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют «экстремальное тепло»

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода в Европейской части России 23—24 декабря будет аномально тёплой.
RT на русском 07:12
Происшествия

В Карелии госпитализировали военного после огнестрельного ранения

Военнослужащий одной из воинских частей в Карелии получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием, он госпитализирован, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
РИА Новости 07:24
Культура

Forbes назвал самых высокооплачиваемых писателей 2019 года

Телеканал 360° 21 декабря в 08:54
Футбол

«Атлетико» согласовал контракт с Кавани

Мадридский «Атлетико» согласовал условия личного контракта с уругвайским нападающим «Пари Сен-Жермен» Эдинсоном Кавани, утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Чемпионат 05:00
Экономика

Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу

Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.
ТАСС 03:50
Экономика

Медведев продлил эксперимент tax free на год

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что он продлил эксперимент tax free на год, распространив его еще на три региона.
ТАСС 07:01
Шоу-бизнес

Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой

29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.
Российская газета 07:34
Политика

Медведев поручил ответить на санкции против «Северного потока-2»

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами поручил проработать меры в ответ на санкции США против строительства газопровода «Северный поток-2».
Росбалт 07:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное