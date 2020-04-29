Политика
ИзвестияПремьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла
Ситуация с обвинениями России в подготовке покушения на пражских чиновников не требует острой реакции, такой, как, например, выдворение посла РФ. Об этом вечером 28 апреля заявил премьер Чехии Андрей Бабиш. По его словам, вопросами отношений с Россией занимается глава чешского МИДа Томаш Петршчек.
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с чего всё началось
Ситуация в отношениях с Россией, связанная с обвинениями в адрес Москвы в подготовке покушения на пражских политиков, не требует выдворения из Чехии российского посла, заявил премьер Андрей Бабиш.РИА Новостивчера в 17:21
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Технологии
Пользователей предупреждают о возможной слежке через камеры смартфона
По словам Тимофеева, в самым надежным способом защиты считается полное шифрование всех входящих и исходящих потоков информации.
Astera вчера в 04:24
Здоровье
Свердловские медики оценили состояние пациентов с коронавирусом
Число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии в Свердловской области возросло на два, до 19 человек, сообщает во вторник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости вчера в 04:27
Происшествия
В Германии несколько человек напали с ножами на прохожих
Несколько мужчин напали с ножами на прохожих в германском городе Ханау, ранения получили четыре человека, сообщает Focus.
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Здоровье
В Челябинской области подтверждено 499 случаев заражения коронавирусом
По данным на утро 29 апреля, в Челябинской области подтверждено 499 случаев коронавирусной инфекции.
Южноуральская панорама 02:32
Общество
За сутки в России выявлен 5841 случай заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрирован 5841 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Киев, 29 апреля 2020, 10:32 — REGNUM У здания правительства Украины начался митинг предпринимателей, который попыталась разогнать полиция.
REGNUM 03:32
Общество
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
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Известия вчера в 22:30
Общество
МВД попросило у Банка России доступ к банковской тайне
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REGNUM 02:30
Происшествия
В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса
В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
Происшествия
Дочь-подростка Саши Зверевой избили в США
Экс-солистка группы "Демо" Саша Зверева рассказала в Instagram о нападении на ее дочь Василису.
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Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 36 копеек — до 74,86 рубля. Курс евро увеличился на 32 копейки и составил 80,94 рубля.
RT на русском вчера в 03:02
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Общество
В Крыму будут изолировать в обсерватор всех приезжих
В Республике Крым принято решение о помещении в обсерватор всех без исключения приезжающих на полуостров.
Российская газета 03:27
Энергетика
Новак: российские нефтекомпании сократят добычу пропорционально
Совокупно участники альянса снизят добычу нефти на 9,7 млн. баррелей. Российские нефтекомпании сократят производство на 2,5 млн. баррелей.
ГЛАС.RU 03:38
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В Калужской области ввели масочный режим
Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша продлил нерабочие дни в регионе до 11 мая и ввёл строгий масочный режим.
RT на русском 03:35
Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса
На 29 апреля в 82 регионах России выявили 5841 новый случай коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:52
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
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Музыка
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Победителя шоу телеканала НТВ «Маска» Анатолия Цоя обвинили в плагиате.
Культуромания 02:32
Происшествия
В Пермском крае умер восьмой пациент с коронавирусом
За время эпидемии коронавирус диагностирован у 471 человека в регионе, 74 уже выздоровели.
РИА Новости 03:19
Политика
Путин объявил о проведении авиапарада 9 мая
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Энергетика
Мировые цены на нефть демонстрируют рост
Москва, 29 апреля 2020, 10:37 — REGNUM Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI выросли в цене, об этом свидетельствуют данные торгов 29 апреля.
REGNUM 03:37
Армия и оружие
Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем
Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
REGNUM вчера в 22:15
Общество
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Ситуация с распространением коронавируса может окончательно завершиться в России 19 августа, следует из данных Сингапурского университета технологий и дизайна.
RT на русском 03:42
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
Общество
Японский губернатор поместил в карантин кота Мира – подарок от Путина
Общественное телевидение России 03:54