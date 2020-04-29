Политика

ИзвестияИзвестияПремьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла

Ситуация с обвинениями России в подготовке покушения на пражских чиновников не требует острой реакции, такой, как, например, выдворение посла РФ. Об этом вечером 28 апреля заявил премьер Чехии Андрей Бабиш. По его словам, вопросами отношений с Россией занимается глава чешского МИДа Томаш Петршчек.
Читать в источнике
Комментировать775
с чего всё началось

Премьер Чехии не видит необходимости в высылке российского посла

Ситуация в отношениях с Россией, связанная с обвинениями в адрес Москвы в подготовке покушения на пражских политиков, не требует выдворения из Чехии российского посла, заявил премьер Андрей Бабиш.
РИА Новостивчера в 17:21

Подробнее о событии

Премьер Чехии не увидел необходимости в высылке российского посла

РБК00:34

Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла

Известиявчера в 18:15

"Если это правда…": Чешский премьер не удержался от оговорки, говоря об "отравителе" из Москвы

Царьградвчера в 22:12

Глава кабмина Чехии оценил необходимость выдворения посла России

Московский Комсомолецвчера в 20:21

Чехия не собирается выдворять российского посла

Вести.Ruвчера в 20:00

Чехия оценила необходимость выдворения из страны российского посла

Lenta.ruвчера в 22:26

Премьер Чехии не видит необходимости в высылке российского посла

РИА Новостивчера в 17:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 04:04, Ашберн
Технологии

Пользователей предупреждают о возможной слежке через камеры смартфона

По словам Тимофеева, в самым надежным способом защиты считается полное шифрование всех входящих и исходящих потоков информации.
Astera вчера в 04:24
129
Происшествия

В жилом доме под Петербургом сгорели шестеро детей

Lenta.ru 01:43
157
Общество

МЧС предупредило москвичей о сильном западном ветре

РБК 03:41
Здоровье

Свердловские медики оценили состояние пациентов с коронавирусом

Число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии в Свердловской области возросло на два, до 19 человек, сообщает во вторник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости вчера в 04:27
Происшествия

В Германии несколько человек напали с ножами на прохожих

Несколько мужчин напали с ножами на прохожих в германском городе Ханау, ранения получили четыре человека, сообщает Focus.
Коммерсантъ 03:33
Здоровье

В Челябинской области подтверждено 499 случаев заражения коронавирусом

По данным на утро 29 апреля, в Челябинской области подтверждено 499 случаев коронавирусной инфекции.
Южноуральская панорама 02:32
6
Общество

За сутки в России выявлен 5841 случай заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрирован 5841 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:47
Общество

На Украине митинг предпринимателей перерос в стычки с полицией

Киев, 29 апреля 2020, 10:32 — REGNUM У здания правительства Украины начался митинг предпринимателей, который попыталась разогнать полиция.
REGNUM 03:32
Общество

Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России

Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
614
Общество

МВД попросило у Банка России доступ к банковской тайне

Министр внутренних дел полагает, что подход к передаче правоохранителям банковской информации нужно изменить для более эффективного противодействия преступлениям в этой сфере.
REGNUM 02:30
30
Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
1,2K
Происшествия

Дочь-подростка Саши Зверевой избили в США

Экс-солистка группы "Демо" Саша Зверева рассказала в Instagram о нападении на ее дочь Василису.
Газета.Ru 03:23
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 36 копеек — до 74,86 рубля. Курс евро увеличился на 32 копейки и составил 80,94 рубля.
RT на русском вчера в 03:02
26
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
2,2K
Общество

В Крыму будут изолировать в обсерватор всех приезжих

В Республике Крым принято решение о помещении в обсерватор всех без исключения приезжающих на полуостров.
Российская газета 03:27
7
Энергетика

Новак: российские нефтекомпании сократят добычу пропорционально

Совокупно участники альянса снизят добычу нефти на 9,7 млн. баррелей. Российские нефтекомпании сократят производство на 2,5 млн. баррелей.
ГЛАС.RU 03:38
Общество

В Калужской области ввели масочный режим

Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша продлил нерабочие дни в регионе до 11 мая и ввёл строгий масочный режим.
RT на русском 03:35
96
Общество

Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса

На 29 апреля в 82 регионах России выявили 5841 новый случай коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:52
43
Политика

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней

Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
4,9K
Музыка

Победителя «Маски» Анатолия Цоя обвинили в плагиате

Победителя шоу телеканала НТВ «Маска» Анатолия Цоя обвинили в плагиате.
Культуромания 02:32
34
Происшествия

В Пермском крае умер восьмой пациент с коронавирусом

За время эпидемии коронавирус диагностирован у 471 человека в регионе, 74 уже выздоровели.
РИА Новости 03:19
43
Происшествия

ФСБ пресекла контрабанду ценных металлов на ₽200 млн в Германию

РБК 03:05
33
Политика

Путин объявил о проведении авиапарада 9 мая

Дождь вчера в 12:52
431
Энергетика

Мировые цены на нефть демонстрируют рост

Москва, 29 апреля 2020, 10:37 — REGNUM Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI выросли в цене, об этом свидетельствуют данные торгов 29 апреля.
REGNUM 03:37
Армия и оружие

Россия продемонстрировала свою военную мощь Японии

ГЛАС.RU 03:02
Армия и оружие

Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем

Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
REGNUM вчера в 22:15
15
Общество

Учёные пересмотрели прогноз окончания эпидемии коронавируса в России

Ситуация с распространением коронавируса может окончательно завершиться в России 19 августа, следует из данных Сингапурского университета технологий и дизайна.
RT на русском 03:42
1,1K
Общество

На борту эсминца ВМС США 64 человека заразились коронавирусом

ТАСС 00:32
Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
3K
Общество

Японский губернатор поместил в карантин кота Мира – подарок от Путина

Общественное телевидение России 03:54
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Богемия
Историческая область в Чехии
Историческая область в Центральной Европе, занимающая западную половину современной Чешской Республики, устаревшее немецкое название собственно Чехии - территории исторического расселения чехов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Андрей Бабиш
Чешский предприниматель
Чешский предприниматель, политический и государственный деятель словацкого происхождения. Премьер-министр Чехии с 6 декабря 2017. С 29 января 2014 года по 24 мая 2017 года - министр финансов и первый заместитель председателя правительства Чешской Республики. Долларовый миллиардер, второй человек в Чехии по размеру состояния, владелец транснационального агрохолдинга Agrofert и медиамагнат. Лидер партии ANO.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное