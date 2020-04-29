Политика

ИзвестияИзвестияПремьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла

Ситуация с обвинениями России в подготовке покушения на пражских чиновников не требует острой реакции, такой, как, например, выдворение посла РФ. Об этом вечером 28 апреля заявил премьер Чехии Андрей Бабиш. По его словам, вопросами отношений с Россией занимается глава чешского МИДа Томаш Петршчек.
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с чего всё началось

Чешский премьер оценил необходимость выдворения российского посла

В понедельник пражский еженедельник Respekt со ссылкой на источник в местных спецслужбах заявил, что якобы три недели назад в Прагу прилетел некий мужчина с российским диппаспортом, который имел в своем чемодане смертельный яд рицин.
РИА Новости17:21

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Чехия не собирается выдворять посла России

Евразия Daily21:43

Власти Чехии не намерены выдворять посла России из-за фейка с ядом

ИА Красная Весна18:12

Глава кабмина Чехии оценил необходимость выдворения посла России

Московский Комсомолец20:21

Чехия не собирается выдворять российского посла

Вести.Ru20:00

Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла

Известия18:15

Премьер Чехии высказался о вероятности выдворения российского посла

ФАН20:48

Чешский премьер оценил необходимость выдворения российского посла

РИА Новости17:21
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Экономика

В Минэкономразвития рассказали о росте ВВП в I квартале

Ведомство не опубликовало данные за март текущего года, однако, учитывая, что в январе эти цифры составляли 1,7%, а в феврале — 2,9 %, то в третьем месяце 2020 года рост ВВП может оцениваться примерно в 0,8%, пишет «Интерфакс».
Известия 16:09
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Происшествия

В Армении в больнице зарезали из мести двух жертв перестрелки

РИА Новости 21:47
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Политика

Синдзо Абэ не приедет в Москву на празднование Победы в сентябре

Парад Победы в Москве пройдет без участия премьера Японии Синдзо Абэ в том случае, если мероприятие пройдет 3 сентября.
KM.ru 07:21
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Политика

Путин объявил о новом продлении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин объявил о новом продлении введенных ранее в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 «нерабочих дней».
РБК 10:47
Космос

В Роскосмосе сделали заявление о приближающемся к Земле астероиде

Газета.Ru 07:37
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Политика

Генерала ФСБ назвали предполагаемым ключевым фигурантом по делу MH17

Первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака может оказаться одним из главных фигурантов дела о крушении самолёта Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии».
News.ru 10:06
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Общество

Крупнейшие российские авиакомпании резко подняли цены на билеты

Компании «Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские Авиалинии» и Utair в апреле резко подняли цены на перелеты в Москву или из нее, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные систем бронирования.
Forbes вчера в 09:28
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Общество

Медсестра из Коммунарки записала видео с жалобами на условия работы

Evo-rus.com 09:34
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Экономика

Ректор ВШЭ допустил возможность обеднения среднего класса в России

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».
RT на русском вчера в 23:15
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Происшествия

В Алтайском крае найдены тела пропавших в январе молодых людей

В Алтайском крае обнаружили тела двоих молодых людей, которые пропали в январе. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону 27 апреля.
Известия 01:30
2
Общество

В Сети стартовал онлайн-митинг против внесения поправок в Конституцию

Во вторник, 28 апреля, в шесть часов вечера в Сети начался первый онлайн-митинг против внесения поправок в Конституцию.
Форпост Северо-Запад 12:01
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Происшествия

В семью Арашуковых приняли бывших следователей и полицейского

Согласно версии следствия, генерал-майор Булатов сделал все возможное, чтобы отвести от Рауфа Арашукова подозрения в причастности к убийствам 2010 года.
Коммерсантъ 07:00
39
Кино

На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»

ТАСС вчера в 23:38
56
Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировала на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 20:43
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Здоровье

14 новых заражений коронавирусом выявили в Алтайском крае

Оперативный штаб сообщил во вторник, 28 апреля о 14 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в Алтайском крае.
Kursk.com 01:59
23
Общество

В Республике Алтай выявили три новых случая коронавируса

Три новых случая заболевания COVID-19 зафиксировали в Республике Алтай, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Коммерсантъ Новосибирск вчера в 23:24
16
Общество

Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 11 мая

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, продляющее срок всех установленных ограничений до 11 мая включительно.
Подмосковье Сегодня 14:06
17
Общество

В Сбербанке рассчитали пик эпидемии коронавируса в России

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил, что при помощью искусственного интеллекта финансовое учреждение смогло предсказать сроки пика эпидемии коронавируса в России.
ФедералПресс 21:44
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Футбол

Это’О считает, что невозможно превзойти наследие Месси в «Барселоне»

Спорт-Экспресс 16:59
Общество

Умер великий магистр Мальтийского ордена

Lenta.ru 19:35
Общество

Мосгорсуд отклонил иск к Собянину против введения цифровых пропусков

Московский городской суд отклонил коллективный иск жителей столицы к мэру Москвы Сергею Собянину о незаконности введения цифровых пропусков для передвижения по городу, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя суда.
Газета.Ru 12:33
299
Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих «Силы Сибири»

РИА Новости 13:02
Общество

В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион

Власти Тульской области введут с 30 апреля цифровые пропуска для въезда или выезда из региона на фоне пандемии коронавируса.
Известия 16:50
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Наука

Сибирские ученые разгадали тайну состава Тунгусского метеорита

Российская газета 11:32
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Происшествия

В Норвегии задержали миллионера, чья жена исчезла в 2018 году

В Осло задержали миллионера Тома Хагена, таинственное исчезновение жены которого полтора года назад стало одним из самых обсуждаемых преступлений, сообщила норвежская газета VG.
РИА Новости 03:51
2
Энергетика

В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»

Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
1,4K
Общество

Роскомнадзор заблокировал медицинский сайт Vademecum

Роскомнадзор ограничил доступ в России к медицинскому изданию Vademecum, следует из реестра запрещенных сайтов этого ведомства.
Ведомости 15:48
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Общество

МВД попросило ЦБ открыть полиции доступ к банковской тайне

МВД России предложило Центробанку открыть сотрудникам силового ведомства доступ к банковской тайне, а также заключить соглашение об информационном взаимодействии.
URA.Ru 20:12
Политика

Путин высказался о пике эпидемии коронавируса в России

Президент России Владимир Путин высказался о пике эпидемии коронавируса в России.
Lenta.ru 10:56
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Политика

Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета 06:19
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Чешский предприниматель, политический и государственный деятель словацкого происхождения. Премьер-министр Чехии с 6 декабря 2017. С 29 января 2014 года по 24 мая 2017 года - министр финансов и первый заместитель председателя правительства Чешской Республики. Долларовый миллиардер, второй человек в Чехии по размеру состояния, владелец транснационального агрохолдинга Agrofert и медиамагнат. Лидер партии ANO.
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