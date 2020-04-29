Политика

ИзвестияИзвестияПремьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла

Ситуация с обвинениями России в подготовке покушения на пражских чиновников не требует острой реакции, такой, как, например, выдворение посла РФ. Об этом вечером 28 апреля заявил премьер Чехии Андрей Бабиш. По его словам, вопросами отношений с Россией занимается глава чешского МИДа Томаш Петршчек.
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с чего всё началось

Чешский премьер оценил необходимость выдворения российского посла

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала информацию СМИ фейком и очередным раздражителем в двусторонних отношениях. Позднее Сергей Лавров отметил, что никто не предъявляет доказательств, что Россия пыталась кого-то отравить в Чехии.
РИА Новости17:21

Подробнее о событии

Чехия оценила необходимость выдворения из страны российского посла

Lenta.ru22:26

"Если это правда…": Чешский премьер не удержался от оговорки, говоря об "отравителе" из Москвы

Царьград22:12

Глава кабмина Чехии оценил необходимость выдворения посла России

Московский Комсомолец20:21

В Чехии оценили необходимость выдворения российского посла

Комсомольская правда22:03

Чехия не собирается выдворять российского посла

Вести.Ru20:00

Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла

Известия18:15

Чешский премьер оценил необходимость выдворения российского посла

РИА Новости17:21
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Происшествия

Россияне избили поджигавших лес чиновников

Lenta.ru 23:22
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Общество

В Тульской области введут пропуска для въезда в регион

В Тульской области с 30 апреля введут цифровые пропуска, сообщили в областном правительстве.
РИА Новости 16:15
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Общество

В Приморье вводится масочный режим

С 30 апреля на территории Приморского края вводится масочный режим в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, сообщила пресс-служба правительства региона.
Коммерсантъ 22:57
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Футбол

Чемпионат Франции по футболу завершен досрочно

Розыгрыш чемпионата Франции сезона 2019\20 досрочно завершен из-за распространения коронавирусной инфекции.
Vprognoze.ru 11:05
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Политика

Путин объявил дни до 11 мая нерабочими

Глава государства сообщил, три рабочих дня между длинными майскими выходными - 6, 7 и 8 мая - тоже будут объявлены нерабочими.
Омск здесь 10:53
Экономика

Данные желающих взять кредит россиян выставили на продажу в интернете

В «Юником24» после обращения РБК проверили пробник с данными клиентов и подтвердили, что указанный в продаваемой базе идентификационный код клиентов принадлежит одному из их партнеров, но не раскрыли, какому именно.
РБК 23:00
Происшествия

В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве

В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия 22:30
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Происшествия

В США излечившаяся от коронавируса врач покончила с собой

Ведущий врач отделения неотложной помощи одной из больниц Нью-Йорка Лорна Брин покончила с собой.
News.ru 04:16
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Политика

Путин пообещал авиационный парад и салют в День Победы

Деловое.ТВ 12:58
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Экономика

Кремль ответил на слова ректора ВШЭ о риске обеднения среднего класса

«Если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность», — пояснил ректор ВШЭ.
РБК 05:54
2,4K
Экономика

Какие перемены ждут россиян в мае

С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 04:25
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Общество

Путин продлил ограничения по борьбе с коронавирусом

"С учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно", - сообщил президент России Владимир Путин во вторник на совещании с губернаторами.
Газета.Ru 15:21
1,2K
Армия и оружие

Турция перешла в наступление в Сирии

Деловое.ТВ 13:26
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Футбол

Месси назван лучшим футболистом XXI века

REGNUM 08:31
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Политика

В России чиновников решили наказывать за хамство

Законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство и оскорбления в отношении граждан, внесут в Государственную Думу.
Lenta.ru 04:23
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Армия и оружие

«Королевские» танкисты ВСУ получили модернизированные Т-72

Как сообщило издание «Военное обозрение» со ссылкой на «Украинский милитарный портал», военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила (современное украинское наименование князя Даниила Галицкого) получили усовершенствованные танки Т-72.
Военное дело 12:07
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Футбол

Тьерри Анри: в самоизоляции постоянно делаю уборку

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции, а ныне главный тренер клуба MLS «Монреаль Импэкт» Тьерри Анри рассказал, как он проводит время в самоизоляции в Канаде.
Чемпионат 20:00
Общество

Тюменских туристов из Таиланда доставят в Сургут

Сегодня, 28 апреля, специальный рейс авиакомпании «ЮТэйр» доставит в Сургут из Таиланда 192 россиянина.
NG72.ru 03:35
31
Общество

В Роспотребнадзоре названы примерные сроки отмены режима самоизоляции

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вскоре можно будет приступить к поэтапной отмене ограничений, введённых в связи с коронавирусной инфекцией.
ИА Новороссия вчера в 12:30
2,7K
Общество

Российские школьники рассказали о злоключениях в США

Застрявшие в США российские школьники рассказали о том, что с ними произошло.
Известия 19:59
4
Общество

Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки

Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник вчера в 06:11
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Кино

На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»

ТАСС вчера в 23:38
58
Общество

В Свердловской области вводят масочный режим

С 1 мая в Свердловской области вводят масочный режим.
Вечерние Ведомости вчера в 04:56
1K
Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировала на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 20:43
2,4K
Киберспорт

Опубликован полный список изменений талантов в патче 7.26b для Dota 2

28 апреля Valve выпустила патч 7.26b для Dota 2, в котором ослабила все таланты героев на 20%.
CyberSport.ru 14:21
Технологии

О возможной слежке через камеры смартфона предупреждают пользователей

Киберпреступники могут следить за россиянами через камеру смартфона, при этом доступ к данным они могут получить различными способами, рассказал в интервью агентству «Прайм» доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.
Live24 02:59
116
Космос

Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 29 апреля

Астероид 1998 OR2, который считается потенциально опасным объектом, пролетит от Земли на расстоянии около 6,3 млн км в предстоящую среду, 29 апреля.
Национальная служба новостей вчера в 06:02
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Политика

Хиллари Клинтон поддержала Джо Байдена на предвыборной кампании

В ходе онлайн-трансляции, которая велась на сайте предвыборной кампании Байдена, Клинтон призналась, что она счастлива "не просто поддержать кандидатуру" Байдена, но и "помочь ему с освещением множества тем, которые предстоит поднять на этих президентских выборах".
ТАСС 16:33
Политика

Владимир Путин выступит с очередным обращением по коронавирусу

Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам.
Челябинск Сегодня 06:57
3,7K
Политика

Ветераны поддержали перенос даты окончания Второй мировой

На Сахалине ветераны поддержали решение о переносе дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
Победа РФ 05:00
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Чешский предприниматель
Чешский предприниматель, политический и государственный деятель словацкого происхождения. Премьер-министр Чехии с 6 декабря 2017. С 29 января 2014 года по 24 мая 2017 года - министр финансов и первый заместитель председателя правительства Чешской Республики. Долларовый миллиардер, второй человек в Чехии по размеру состояния, владелец транснационального агрохолдинга Agrofert и медиамагнат. Лидер партии ANO.
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