Политика

ИзвестияИзвестияПремьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла

Ситуация с обвинениями России в подготовке покушения на пражских чиновников не требует острой реакции, такой, как, например, выдворение посла РФ. Об этом вечером 28 апреля заявил премьер Чехии Андрей Бабиш. По его словам, вопросами отношений с Россией занимается глава чешского МИДа Томаш Петршчек.
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с чего всё началось

Премьер Чехии не видит необходимости в высылке российского посла

Ситуация в отношениях с Россией, связанная с обвинениями в адрес Москвы в подготовке покушения на пражских политиков, не требует выдворения из Чехии российского посла, заявил премьер Андрей Бабиш.
РИА Новостивчера в 17:21

Подробнее о событии

Премьер Чехии не увидел необходимости в высылке российского посла

РБК00:34

Премьер Чехии не видит необходимости в высылке российского посла

РИА Новостивчера в 17:21

"Если это правда…": Чешский премьер не удержался от оговорки, говоря об "отравителе" из Москвы

Царьградвчера в 22:12

Глава кабмина Чехии оценил необходимость выдворения посла России

Московский Комсомолецвчера в 20:21

Чехия не собирается выдворять российского посла

Вести.Ruвчера в 20:00

Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла

Известиявчера в 18:15

Чехия оценила необходимость выдворения из страны российского посла

Lenta.ruвчера в 22:26
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Политика

В Таджикистане хотят запретить русифицировать имена и фамилии

Нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки к закону "О государственной регистрации актов гражданского состояния", запрещающие использовать славянские суффиксы в фамилиях и отчествах, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 04:57
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Общество

В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая

"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости вчера в 13:05
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Технологии

О возможной слежке через камеры смартфона предупреждают пользователей

Киберпреступники могут следить за россиянами через камеру смартфона, при этом доступ к данным они могут получить различными способами, рассказал в интервью агентству «Прайм» доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.
Live24 вчера в 02:59
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Наука

Пустыня сахара признана самым опасным местом Земли

Команда международных ученых установила, какое место было самое опасное в истории Земли.
Политическая Экспертиза 26 апреля в 10:51
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Общество

Путин продлил ограничения по борьбе с коронавирусом

"С учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно", - сообщил президент России Владимир Путин во вторник на совещании с губернаторами.
Газета.Ru вчера в 15:21
1,4K
Общество

В России прекратят продажи листового чай Lipton и Brooke Bond

Москва, 29 апреля 2020, 11:04 — REGNUM Компания Unilever прекратит продажи в России листового чая под брендом Lipton и Brooke Bond, сообщает 29 апреля РБК со ссылкой на российский офис Unilever.
REGNUM 04:04
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Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
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Происшествия

В Выборге сгорела семья с шестью детьми

В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей.
BFM.ru 01:23
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Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
1,6K
Происшествия

Убивший семь человек российский киллер избежал пожизненного срока

Lenta.ru 03:15
18
Общество

Мария Арбатова сравнила детей в военной форме с проститутками

Писательница-феминистка Мария Арбатова заявила, что дети, одетые в военную форму, напоминают ей «улицу Красных фонарей».
Взгляд.ру вчера в 17:47
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Общество

Всех прибывших в Крым на майские праздники поместят на карантин

Власти Крыма из-за коронавирусной инфекции приняли решение помещать в обсерваторы всех прибывших из других регионов России на полуостров во время майских праздников.
Газета.Ru 04:25
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Общество

Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август

Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
1,4K
Общество

Тульская область введет цифровые пропуска для въезда в регион

В Тульской области с 30 апреля введут цифровые пропуска, сообщили в областном правительстве.
РИА Новости вчера в 16:15
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Энергетика

В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»

Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК вчера в 03:48
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Авто

Новая Hyundai Elantra получит версию N Line

Как заявили в Hyundai, «оспортивленная» Elantra получит перенастроенное шасси и турбированный двигатель.
Автоновости дня вчера в 01:50
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Здоровье

В Тверской области выздоровели еще 15 больных коронавирусом

За сутки из больниц выписаны 15 человек. К утру 27 апреля получены 34 новых положительных теста на коронавирус.
Афанасий-бизнес 27 апреля в 04:37
19
Экономика

Стоимость вторичного рынка жилья снизилась на фоне самоизоляции

В период самоизоляции на вторичном рынке жилья заметили снижения цены на 3%. Из-за резкого снижения покупательской активности стоимость квадратного метра достигла минимума с начала года.
Деловое.ТВ 27 апреля в 11:26
38
Политика

Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины

Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru вчера в 08:33
300
Общество

«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне

МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
РИА Новости 04:33
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Авто

В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств

1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств.
Автоновости дня 00:55
15
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
RT на русском 04:29
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Кино

Умер актёр из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи» Ирфан Кхан

RT на русском 04:11
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Происшествия

В Краснодарском крае подтверждено 63 новых случая коронавируса

В медицинские организации региона с подозрением на коронавирусную инфекцию обратились 2795 человек, в том числе 387 детей.
Anapa.life 03:53
2
Происшествия

В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве

В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30
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Транспорт

Первый штраф с камеры за езду без пропуска выписан в Москве

Первый штраф с камеры за нарушение самоизоляции на автомобиле получил житель Москвы Максим Чирков, сообщает группа "Синиме ведерки" в социальной сети Facebook.
Газета.Ru вчера в 06:42
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Гаджеты

Компания Xiaomi анонсировала новую оболочку MIUI 12

Китайская компания Xiaomi анонсировала новую версию фирменной Android-оболочки.
Народные новости 27 апреля в 22:03
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Политика

Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая

На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости вчера в 11:42
62
Общество

У премьера Британии Бориса Джонсона родился сын

Взгляд.ру 05:24
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Политика

Глава Адыгеи принял участие в совещании с президентом по коронавирусу

Майкоп, 29 апреля 2020, 11:43 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в масштабном селекторном совещании по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, которое 28 апреля провёл президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба главы республики.
REGNUM 04:43
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Историческая область в Центральной Европе, занимающая западную половину современной Чешской Республики, устаревшее немецкое название собственно Чехии - территории исторического расселения чехов.
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Чешский предприниматель
Чешский предприниматель, политический и государственный деятель словацкого происхождения. Премьер-министр Чехии с 6 декабря 2017. С 29 января 2014 года по 24 мая 2017 года - министр финансов и первый заместитель председателя правительства Чешской Республики. Долларовый миллиардер, второй человек в Чехии по размеру состояния, владелец транснационального агрохолдинга Agrofert и медиамагнат. Лидер партии ANO.
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