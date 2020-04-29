Ситуация в отношениях с Россией, связанная с обвинениями в адрес Москвы в подготовке покушения на пражских политиков, не требует выдворения из Чехии российского посла, заявил премьер Андрей Бабиш.

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Ситуация с обвинениями России в подготовке покушения на пражских чиновников не требует острой реакции, такой, как, например, выдворение посла РФ. Об этом вечером 28 апреля заявил премьер Чехии Андрей Бабиш. По его словам, вопросами отношений с Россией занимается глава чешского МИДа Томаш Петршчек.

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