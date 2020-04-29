Ситуация в отношениях с Россией, связанная с обвинениями в адрес Москвы в подготовке покушения на пражских политиков, не требует выдворения из Чехии российского посла, заявил премьер Андрей Бабиш.

с чего всё началось

По словам Бабиша, актуальными спорами с Москвой занимается глава МИД Томаш Петршичек. С ним, как отметил премьер, он встретился во вторник, 28 апреля. При этом Бабиш добавил, что нынешняя ситуация не требует таких действий, как, например, выдворение из Чехии посла России.

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