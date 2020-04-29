Политика
RT на русскомПремьер Чехии прокомментировал отношения с Россией
По словам Бабиша, актуальными спорами с Москвой занимается глава МИД Томаш Петршичек. С ним, как отметил премьер, он встретился во вторник, 28 апреля. При этом Бабиш добавил, что нынешняя ситуация не требует таких действий, как, например, выдворение из Чехии посла России.
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с чего всё началось
Ситуация в отношениях с Россией, связанная с обвинениями в адрес Москвы в подготовке покушения на пражских политиков, не требует выдворения из Чехии российского посла, заявил премьер Андрей Бабиш.РИА Новостивчера в 17:21
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Общество
«Газпром» не планирует вывоза вахтовиков с Чаяндинского месторождения
Компания "Газпром добыча Ноябрьск", работающая на Чаяндинском месторождении в Якутии, где из-за коронавируса возникла напряженная ситуация, не планирует внеплановый вывоз рабочих с объекта, сообщили РИА Новости в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия.
РИА Новости 01:57
Кино
К премии «Оскар» допустят фильмы, которые не показывали в кинотеатрах
Организаторы 93-й премии «Оскар» в 2021 году допустят к отбору фильмы, которые не были показаны в кинотеатрах, но планировались к показу и вышли только онлайн, говорится в заявлении американской Академии киноискусств.
Коммерсантъ вчера в 18:34
Общество
Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом
Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
РБК вчера в 17:00
Политика
Посольство России в Праге направило ноту в МИД Чехии
Журналист отметил, что по данным его источников, человек, прибывший в Прагу, имел дипломатический паспорт и на машине российского посольства отправился в дипведомство прямо из аэропорта.
Эхо Москвы 27 апреля в 23:21
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК вчера в 03:48
Игры
Представлен релизный трейлер SnowRunner для PS4, Xbox One и PC
Разработчики из российско-американской студии Saber Interactive и издательство Focus Home Interactive показали релизный трейлер SnowRunner, которая вышла на Xbox One, PlayStation 4 и PC.
NewInform вчера в 08:22
Экономика
Что получат пассажиры за отмененные авиарейсы
За билеты можно получить денежную компенсацию, но авиакомпании предлагают сейчас вместо денег ваучеры на следующие поездки.
Российская газета вчера в 10:36
Общество
Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки
Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 27 апреля в 06:11
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv вчера в 06:09
Здоровье
Вице-президент США при посещении клиники не счел нужным надеть маску
Вице-президент США Майкл Пенс во время посещения клиники в штате Миннесота во вторник проигнорировал рекомендацию закрыть лицо тканевой маской, поскольку не заражен коронавирусом нового типа.
ТАСС вчера в 20:01
Общество
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Общество
Великий магистр Мальтийского ордена умер в Риме
Великий магистр Мальтийского ордена Джакомо Далла Торре дель Темпьо ди Сангвинетто умер в Риме на 76-м году жизни.
Телеканал RTVI вчера в 20:55
Общество
В Тульской области введут пропускной режим
В Тульской области с 30 апреля будет действовать пропускной режим, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru вчера в 11:42
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в Ленинградской области
В результате пожара в жилом доме в Ленинградской области погибли восемь человек, в том числе шестеро детей.
RT на русском вчера в 23:56
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
Политика
Путин: России удалось мобилизовать ресурсы в период пандемии
В начале своего обращения глава государства отметил, что в России в период пандемии удалось мобилизовать ресурсы промышленности.
Вести.Ru вчера в 10:44
Армия и оружие
В США высоко оценили российский вертолет Ка-50
Журналисты издания «The National Interest» высоко оценили российский вертолет Ка-50, называемый на Западе «Черная акула».
Военное дело 02:16
Здоровье
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
Коммерсантъ вчера в 07:50
Энергетика
Цены на нефть Brent и WTI растут на бирже ICE
Стоимость июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,3%, до $21,4 за баррель.
Коммерсантъ вчера в 23:42
Авто
Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%
Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.
Коммерсантъ вчера в 17:36
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30
Общество
Глава Роспотребнадзора отругала Новосибирск в докладе Путину
Выступая на совещании глав регионов в режиме видеоконференции перед президентом России Владимиром Путиным, Попова рассказала о двух регионах – Северной Осетии и Новосибирской области – где население пренебрегло противокоронавирусными мерами.
Atas.info вчера в 11:34
Политика
Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета вчера в 06:19
Наука
В России расшифровали состав Тунгусского метеорита
SciencePop 02:20
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
Футбол
Возобновление Бундеслиги 9 мая находится под угрозой срыва
Планы возобновления Бундеслиги 9 мая могут быть сорваны из-за всплеска новых случаев заражения коронавирусом после послабления ограничений в стране, сообщает Daily Mail.
LiveSport.ru 02:22
Общество
В Москве продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
RT на русском вчера в 13:02
Здоровье
В Челябинской области выявлены еще 67 заболевших COVID-19
В Челябинской области за сутки выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом.
Российская газета 02:18