До сегодняшнего дня санкции не принесли ожидаемых результатов. Прежде всего мы должны помочь Украине в разрешении конфликта с Россией, затем нормализовать отношения с Россией и положить конец конфликту. Инициатива должна исходить от нас, европейцев.

Санкции европейских стран в отношении России не принесли желаемого результата. Такое мнение высказал в интервью немецкой газете Welt чешский премьер-министр Андрей Бабиш. По его словам, страны Евросоюза должны помочь Украине в конфликте с Россией и затем нормализовать отношения с Москвой.

Премьер Чехии заявил о бесполезности санкций против России

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