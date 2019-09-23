Политика
RT на русскомПремьер Чехии заявил о безрезультатности санкций против России
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью немецкому изданию Welt заявил о безрезультатности санкций Европейского союза против России.
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До сегодняшнего дня санкции не принесли ожидаемых результатов. Прежде всего мы должны помочь Украине в разрешении конфликта с Россией, затем нормализовать отношения с Россией и положить конец конфликту. Инициатива должна исходить от нас, европейцев.
— Андрей Бабиш, чешский предпринимательТАСС 09:57
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