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Премьер Дании выступила за пересмотр позиции по «Северному потоку — 2»

Премьер-министр Дании Метте Фредриксен выступила за пересмотр позиции по проекту газопровода «Северный поток — 2» из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщает датская телерадиокорпорация DR.В источнике
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News.ru

Джабаров: от мнения Дании по «Северному потоку — 2» мало что зависит

News.ru11:27
РИА Новости

Джабаров оценил идею Дании пересмотреть позицию по «Северному потоку — 2»

РИА Новости11:11
Эхо Москвы

Дания готова поддержать новые дискуссии о судьбе газопровода «Северный поток – 2»

Эхо Москвы07:01
RT на русском

В Совфеде оценили заявление премьера Дании о «Северном потоке — 2»

RT на русском08:52
Lenta.ru

Дания выступила за пересмотр отношения к «Северному потоку-2»

Lenta.ru06:48
РБК

Дания предложила начать новое обсуждение по «Северному потоку-2»

РБК08:39
ТАСС

Датский премьер поддерживает новое обсуждение судьбы «Северного потока - 2»

ТАСС05:41

Минобороны Польши сэкономило на модернизации танков Leopard 2

Польша, лишенная собственного танкостроения, пользуется немецкими танками Leopard 2. Недавно на 28-й Международной выставке оборонной промышленности MSPO 2020 был представлен модернизированный польскими специалистами немецкий танк.
iReactor03:18

Боец ММА Харитонов провел дебют в боксе, нокаутировав Уильямса

Химки, Московская область, 12 сентября 2020, 08:13 — REGNUM Боец смешанных единоборств (ММА) из России Сергей Харитонов провел успешный дебютный поединок в супертяжелой весовой категории в профессиональном боксе, отправив в нокаут представителя Великобритании Дэнни Уильямса.
REGNUM01:13
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МИД призвал Apple не удалять приложения российских СМИ на Украине

«Расцениваем требование Службы безопасности Украины к американской компании Apple удалить приложения российских медиа ВГТРК, МИА «Россия сегодня» и НТВ из украинского сегмента магазина App Store как очередное проявление репрессивной политики украинских властей в отношении СМИ», — заявили в МИД.
RT на русском10:45
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Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит представление главы СК Александра Бастрыкина о возбуждении дела о покушении на мошенничество в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной, сообщается на сайте ВККС.
РИА Новости19:08
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Водители в России стали чаще отказываться от бензина Аи-95

Москва, 12 сентября 2020, 04:34 — REGNUM Бензин Аи-92 летом 2020 года автомобилисты в России покупали на 60% чаще, чем в прошлом году, а количество покупок Аи-95 практически не изменилось, показало исследование, проведённое банком «Русский стандарт».
REGNUM21:34
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Тимати и Анастасия Решетова развелись после шести лет отношений

Многочисленные слухи о возможном расставании 37-летнего рэпера Тимати с 24-летней моделью Анастасией Решетовой ходили уже давно: сообщалось, что ребята не смогли пережить вместе карантин и решили разбежаться после шести лет отношений.
Kazanfirst.ruвчера в 04:39
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Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM19:24
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ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

Агирбов считает, что действия Лебедева содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 280; ч. 1, ст. 282 и ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, осквернение символов воинской славы).
РБКвчера в 16:31
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Сообщение о нарушениях на выборах в Нижнем Новгороде оказалось ложным

Нижний Новгород, 11 сентября 2020, 20:49 — REGNUM Информация о нарушениях закона, якобы допущенных на нижегородском участке УИК №2554, оказалась ложной, — об этом сообщила рабочая группа Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации в интернете.
REGNUMвчера в 13:49

93 белорусских футболиста записали обращение против насилия силовиков

В сети появилось видео, на котором 93 белорусских футболиста, играющих в различных клубах, выражают несогласие с происходящим в Белоруссии и требуют от правоохранительных органов прекратить насилие к протестующим.
Московский Комсомолец09:54
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