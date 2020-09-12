Премьер Дании выступила за пересмотр позиции по «Северному потоку — 2»
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Премьер-министр Дании Метте Фредриксен выступила за пересмотр позиции по проекту газопровода «Северный поток — 2» из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщает датская телерадиокорпорация DR.В источнике
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