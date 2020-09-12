Премьер Дании выступила за пересмотр позиции по «Северному потоку — 2»
Смотрите также
Минпромторгу предложили ввести в российских магазинах двойные ценники
Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда
В Минске начались задержания участниц женского марша
В Instagram Заворотнюк впервые за пять месяцев появилось сообщение
Союз архитекторов заявил о желании защитить мавзолей Ленина от сноса
МВД заявило о поиске покинувшей Россию спутницы Навального в Томске
Кабмин распорядился выделить 35 млрд рублей на пособия по безработице
День перенесения мощей Александра Невского отмечают в Петербурге
Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате
Ошибка в учебнике едва не стоила школьнице 100 баллов на ЕГЭ
Искалеченная экс-супругом Маргарита Грачева вышла замуж
Минтранс предложил ввести в России бесплатный проезд
Минобрнауки не зафиксировало вспышек коронавируса в вузах
В России предложили вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам
Мать Тимати закрыла комментарии после расставания рэпера и Решетовой
МИД ФРГ допустил санкции против «Северного потока-2» из-за Навального
Меркель: Судьбу «Северного потока 2» решит не Германия, а Европа
В Минске начались задержания участниц женского марша
Премьер Дании выступила за пересмотр позиции по «Северному потоку — 2»
Союз архитекторов заявил о желании защитить мавзолей Ленина от сноса
Лавров пообещал ответить на возможные санкции из-за дела Навального
ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами
Минобрнауки не зафиксировало вспышек коронавируса в вузах
Кабмин распорядился выделить 35 млрд рублей на пособия по безработице
93 белорусских футболиста записали видео против насилия силовиков
Первые партии вакцины от COVID-19 доставят в регионы до 14 сентября
В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права
Премьер-министр Дании Метте Фредриксен выступила за пересмотр позиции по проекту газопровода «Северный поток — 2» из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщает датская телерадиокорпорация DR.В источнике
Подробнее о событии