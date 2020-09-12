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Премьер Дании выступила за пересмотр позиции по «Северному потоку — 2»

Премьер-министр Дании Метте Фредриксен выступила за пересмотр позиции по проекту газопровода «Северный поток — 2» из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщает датская телерадиокорпорация DR.В источнике
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Коммерсантъ

Дания выступила за новую дискуссию по «Северному потоку-2»

Коммерсантъ09:07
ТАСС

Датский премьер поддерживает новое обсуждение судьбы «Северного потока - 2»

ТАСС05:41
РБК

Дания предложила начать новое обсуждение по «Северному потоку-2»

РБК08:39
RT на русском

В Совфеде оценили заявление премьера Дании о «Северном потоке — 2»

RT на русском08:52
Lenta.ru

Дания выступила за пересмотр отношения к «Северному потоку-2»

Lenta.ru06:48
Эхо Москвы

Дания готова поддержать новые дискуссии о судьбе газопровода «Северный поток – 2»

Эхо Москвы07:01
Газета.Ru

Дания выступила за новое обсуждение судьбы «Северного потока - 2»

Газета.Ru10:01

Марию Колесникову перевели из минского СИЗО в Жодино

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции (КС) Мария Колесникова была переведена из СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске в следственный изолятор в Жодино, сообщает портал Tut.by со ссылкой на адвоката Колесниковой Людмилу Казак.
Марию Колесникову перевели из минского СИЗО в Жодино
Ведомости07:17
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Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда

Москва, 12 сентября 2020, 04:20 — REGNUM Заявление об «отравлении» блогера Алексея Навального более мощной версией «Новичка» назвал ерундой один из разработчиков яда Леонид Ринк в комментарии для РИА Новости.
REGNUM21:20
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Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM19:24
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Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку после 20 лет службы

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет службы на этой должности, следует из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
Ведомостивчера в 08:22
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ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

Агирбов считает, что действия Лебедева содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 280; ч. 1, ст. 282 и ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, осквернение символов воинской славы).
РБКвчера в 16:31
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В России предложили вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам

Напомним, что согласно главному закону страны, индексация пенсий неработающим пенсионерам проводится ежегодно первого января, для работающих пенсионеров ежегодная индексация отменена.
Evo-rus.comвчера в 04:23
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Адвокат арестованного в Минске Виталия Шклярова сообщил о его болезни

У содержащегося в минском СИЗО российского политтехнолога Виталия Шклярова держится высокая температура, но ему отказывают в тесте на коронавирус, у него также сломан палец, сообщил "Интерфаксу" в субботу его адвокат Антон Гашинский.
Интерфакс09:46
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