Премьер Дании выступила за пересмотр позиции по «Северному потоку — 2»
Премьер-министр Дании Метте Фредриксен выступила за пересмотр позиции по проекту газопровода «Северный поток — 2» из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщает датская телерадиокорпорация DR.В источнике
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Дания призвала пересмотреть отношение к «Северному потоку-2»
Национальная служба новостейвчера в 07:50
Премьер Дании выступила за пересмотр позиции страны по «Северному потоку — 2»
RT на русскомвчера в 11:51