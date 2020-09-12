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Премьер Дании выступила за пересмотр позиции по «Северному потоку — 2»

Премьер-министр Дании Метте Фредриксен выступила за пересмотр позиции по проекту газопровода «Северный поток — 2» из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщает датская телерадиокорпорация DR.В источнике
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Lenta.ru

Россия оценила идею Дании пересмотреть отношение к «Северному потоку-2»

Lenta.ruвчера в 14:22
РИА Новости

Дания призвала возобновить дискуссию по газопроводу «Северный поток ‒ 2»

РИА Новостивчера в 13:04
ТАСС

Датский премьер поддерживает новое обсуждение судьбы «Северного потока - 2»

ТАССвчера в 05:41
Коммерсантъ

Дания выступила за новую дискуссию по «Северному потоку-2»

Коммерсантъвчера в 09:07
РБК

Дания предложила начать новое обсуждение по «Северному потоку-2»

РБКвчера в 08:39
Национальная служба новостей

Дания призвала пересмотреть отношение к «Северному потоку-2»

Национальная служба новостейвчера в 07:50
RT на русском

Премьер Дании выступила за пересмотр позиции страны по «Северному потоку — 2»

RT на русскомвчера в 11:51

Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в РФ

России и Великобритании удалось решить вопрос о поставках попавшей под западные санкции электроники для российского космического телескопа "Спектр-УФ", заявил заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков.
Газета.Ru00:49
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В Германии назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»

Ситуацию с блогером Алексеем Навальным могут использовать как выдуманный повод, чтобы подорвать отношения России и Германии, заявил в беседе с телеканалом "360" член комитета бундестага по международным делам, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
РИА Новостивчера в 20:40
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Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит представление главы СК Александра Бастрыкина о возбуждении дела о покушении на мошенничество в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной, сообщается на сайте ВККС.
РИА Новостивчера в 19:08
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