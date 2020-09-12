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Премьер Дании выступила за пересмотр позиции по «Северному потоку — 2»

Премьер-министр Дании Метте Фредриксен выступила за пересмотр позиции по проекту газопровода «Северный поток — 2» из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщает датская телерадиокорпорация DR.В источнике
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Газета.Ru

Эксперт счел абсурдной позицию Дании по «Северному потоку — 2»

Газета.Ru18:52
РИА Новости

Аналитик назвал абсурдной позицию Дании по «Северному потоку — 2»

РИА Новости18:16
РБК

Дания предложила начать новое обсуждение по «Северному потоку-2»

РБКвчера в 08:39
RT на русском

Премьер Дании выступила за пересмотр позиции страны по «Северному потоку — 2»

RT на русскомвчера в 11:51
Национальная служба новостей

«Двойные стандарты». Остановит ли Дания «Северный поток-2»?

Национальная служба новостейвчера в 09:44
Lenta.ru

Россия оценила идею Дании пересмотреть отношение к «Северному потоку-2»

Lenta.ruвчера в 14:22
ТАСС

Датский премьер поддерживает новое обсуждение судьбы «Северного потока - 2»

ТАССвчера в 05:41

В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы
Известиявчера в 22:14
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Макгрегор освобождён из-под стражи после ареста во Франции

Адвокат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора сообщил, что его клиент был освобождён из-под стражи после ареста во Франции.
RT на русскомвчера в 13:53
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США отработали удары крылатых ракет по России из Эстонии и Канады

Главнокомандующий российскими Воздушно-космическими силами (ВКС) Сергей Суровикин на брифинге военных атташе заявил, что 28 августа на учениях Allied Sky стратегические бомбардировщики В-52Н армии США осваивали тактику ударов по России из Эстонии и Канады.
Topdaynews.ruвчера в 13:13
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