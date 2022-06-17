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Премьер Эстонии Каллас заявила, что страна столкнется с мучительной зимой из-за инфляции

Эстония столкнется с мучительной зимой из-за рекордной инфляции на фоне энергетического кризиса.
Lenta.ru
Каллас рассказала, что ситуация в стране осложнена совокупностью высокого уровня инфляции и низких темпов экономического роста.
RT на русском
Цены на энергоносители в Европе повысились в связи с санкциями в отношении России, считает помощник президента России Владимира Путина по экономическим вопросам Максим Орешкин.
Lenta.ru
После начала спецоперации ряд стран Запада ввели несколько пакетов экономических санкций против российских юридических и физических лиц.
ИА Красная Весна

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Премьер-министр Эстонии прогнозирует мучительную зиму на фоне энергетического кризиса
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Премьер Эстонии спрогнозировала «мучительную зиму» в стране из-за энергетического кризиса
RT на русском09:07
Премьер Эстонии Каллас заявила, что страна столкнется с мучительной зимой из-за инфляции
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Премьер Эстонии Каллас предупредила о «мучительной зиме» на фоне кризиса
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Премьер Каллас: Эстонию ждет мучительная зима из-за энергетического кризиса
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