Глава государства добавил, что попытка Запада принизить значение традиционных источников энергии привела к «недоинвестированию в энергетический сектор и росту цен», и отметил, что Россия не виновата в ситуации с ростом цен на энергоресурсы.
"Литовские железные дорогие уведомили калининградские железные дороги о том что с 00:00 завтрашнего дня они прекращают пропуск транзита из Калининградской области и в Калининградскую область большого перечня товаров, которые попадают под европейские санкции", - написал Алиханов.