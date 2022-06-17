Будьте в Плюсе

Премьер Эстонии заявила, что страну ждет «суровая зима» из-за энергетического кризиса

Эстонию ждет «суровая зима» в связи с энергетическим кризисом и высоким уровнем инфляции в ЕС.
РБК
Каллас рассказала, что ситуация в стране осложнена совокупностью высокого уровня инфляции и низких темпов экономического роста.
RT на русском
Глава государства добавил, что попытка Запада принизить значение традиционных источников энергии привела к «недоинвестированию в энергетический сектор и росту цен», и отметил, что Россия не виновата в ситуации с ростом цен на энергоресурсы.
Известия
После начала спецоперации ряд стран Запада ввели несколько пакетов экономических санкций против российских юридических и физических лиц.
ИА Красная Весна

Подробнее о событии

Премьер Эстонии заявила, что страну ждет «суровая зима» из-за энергетического кризиса
РБК14:47
Премьер-министр Эстонии прогнозирует мучительную зиму на фоне энергетического кризиса
ФАН09:22
Премьер Каллас: Эстонию ждет мучительная зима из-за энергетического кризиса
РИА Новости07:39
Премьер Эстонии Каллас предупредила о «мучительной зиме» на фоне кризиса
Газета.Ru08:32
Премьер-министр Эстонии предсказала «мучительную зиму»
REGNUM08:00
Премьер Эстонии спрогнозировала «мучительную зиму» в стране из-за энергетического кризиса
RT на русском09:07
Премьер Эстонии Каллас заявила, что страна столкнется с мучительной зимой из-за инфляции
Lenta.ru06:25

Интересное

Журналисты RT и ВГТРК показали видео с взятыми в плен на Украине американскими наемниками

Корреспонденты телеканалов RT и ВГТРК показали видео с американскими наемниками, взятыми в плен под Харьковом.
РИА Новости13:42

Политический обозреватель Дор пристыдил Байдена за его слова о «путинском подорожании»

Политический обозреватель и комик Джимми Дор пристыдил президента США Джо Байдена, назвавшего рекордную инфляцию в Штатах "путинским подорожанием".
РИА Новости14:10

Токаев заявил о непризнании Казахстаном ДНР и ЛНР и назвал их квазигосударствами

Казахстан не станет признавать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и считает их квазигосударствами.
Lenta.ru12:06

Представитель МИД Захарова заявила, что Украина в ее прежних границах больше не существует

Украина в ее прежних границах больше не существует, и это очевидный факт, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости14:12

Литовские железные дороги уведомили Калининград о прекращении транзита санкционных товаров

"Литовские железные дорогие уведомили калининградские железные дороги о том что с 00:00 завтрашнего дня они прекращают пропуск транзита из Калининградской области и в Калининградскую область большого перечня товаров, которые попадают под европейские санкции", - написал Алиханов.
ТАСС14:55

Путин заявил, что штурмовать позиции ВСУ под Донецком нецелесообразно

«Идет работа по заходу в тыл этих укрепрайонов», — заявил президент.
РБК12:10

Экс-канцлер ФРГ Меркель назвала свою отставку возможной причиной конфликта на Украине

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала свою отставку с поста главы немецкого правительства возможной причиной конфликта на Украине.
Lenta.ru12:52

Власти Германии завели дело на работающую в Донбассе немецкую журналистку

Власти ФРГ подвергли нападкам журналистку Алину Липп, которая в настоящее время работает на Донбассе, освещая события в ЛДНР.
Рязань.Лайф12:21

Михельсон заявил о сохранении поставок российского СПГ в Финляндию

Финляндия продолжает покупать российский газ, заявил председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон на брифинге в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Ведомости14:38

Песков не исключил продолжения переговоров России и Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, оценивая перспективу встреч российской и украинской делегаций, заявил, что "переговоров никогда нельзя исключать", передает РИА "Новости".
Газета.Ru14:24