с чего всё началось

Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства. Об этом она заявила, комментируя слова главы МВД Эстонии Марта Хельме, раскритиковавшего ее и членов ее кабинета.

Политика Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.

Происшествия В доме под Петербургом обнаружили арсенал оружия, сообщил источник Сотрудники силовых структур обнаружили большое количество огнестрельного оружия в доме в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

Происшествия Названа причина смерти сооснователя «Белых касок» Сооснователь сирийской неправительственной организации «Белые каски» Джеймс Ле Мезюрье скончался от травмы, полученной в результате падения с высоты, передаёт 16 декабря ВВС.

Общество Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".

Экономика Европейский рынок побил абсолютный рекорд Европейский рынок установил абсолютный рекорд — индекс Stoxx Europe 600 достиг исторического максимума в 416 пунктов на фоне новостей о возможном заключении соглашения между США и Китаем в рамках торговой войны, следует из данных торгов.

Космос Всероссийская конференция НЕА-2019 в ИКИ РАН.Прямая трансляция! С 17 по 20 декабря 2019 г. в Институте космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) пройдет Всероссийская конференция "Астрофизика высоких энергий сегодня и завтра HEA-2019".

Общество ПФР пообещал двойные пенсии для пенсионеров В свою очередь руководитель ПФР Антон Дроздов пообещал, что авансирование пенсий будет осуществлено уже в 20-х числах декабря.

Политика Съёмочной группе телеканала «Звезда» запретили въезд на Украину Члены съёмочной группы российского телеканала «Звезда» три года не смогут въезжать на Украину, заявила 16 декабря спикер украинской службы безопасности Елена Гитлянская.

Игры Corsair покупает компанию SCUF Gaming Компания Corsair, специализирующаяся на игровых периферийных устройствах и компьютерных компонентах, сообщила о достижении соглашения о покупке производителя игровых контроллеров SCUF Gaming.

Общество В СБУ заявили о предотвращении нападения на депутата Рады «С целью получения максимально объективной и полной доказательной базы о всех участниках указанного покушения, прежде всего об организаторе, было принято решение о размещении в социальной сети сообщения «заказанного» народного депутата о нападении на него двух молодых людей в балаклавах», — заявили в СБУ.

Политика Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет Помощник президента России в кулуарах съезда прокомментировал встречу в «нормандском формате», заявив, что не видит принципиальной разницы между командами Порошенко и Зеленского.

Авто Hyundai продемонстрировал новый доступный седан Aura Новый седан Hyundai Aura, призванный стать уменьшенной и удешевленной версией бестселлера Solaris, показали на официальных дизайн-скетчах.

Здоровье Вячеслав Володин раскритиковал данные Минздрава о зарплате медиков В большинстве регионов врачи не получают среднюю зарплату в 79 тысяч рублей в месяц, о которой говорит Минздрав.