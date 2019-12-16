Политика
Российская газетаПремьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии
Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства. Об этом она заявила, комментируя слова главы МВД Эстонии Марта Хельме, раскритиковавшего ее и членов ее кабинета.
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с чего всё началось
Марин, отвечая на критику Хельме, на своей странице в Twitter написала, что гордится тем, что в Финляндии дети из бедных семей могут занять высокие посты, получив качественное образование.Lenta.ru05:14
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