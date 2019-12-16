с чего всё началось

Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства. Об этом она заявила, комментируя слова главы МВД Эстонии Марта Хельме, раскритиковавшего ее и членов ее кабинета.

Экономика Россиянам вернут до 120 тысяч рублей с пенсионных взносов Согласно документу, налоговый вычет в размере 120 тысяч рублей будет учтен в гарантированном пенсионном плане (ГПП) для взносов, которые превышают 6% заработной платы.

Политика Адвокат Трампа заявил о наличии доказательств против сына Байдена По словам адвоката, Шокин намерен продемонстрировать документы, которые свидетельствуют об отмывании $3 млн Байденом-младшим, а также дать показания о том, что расследование против Burisma просил притормозить экс-президент Украины Петр Порошенко.

Энергетика Льготы для Приобского месторождения могут найтись в ФНБ По всей видимости, Минфин предлагает привязать налоговый вычет для Приобского месторождения к цене нефти, заложенной в бюджетном правиле (аналогично подходу, предложенному для налогообложения Ванкорского кластера для стимулирования инвестиций в таймырские месторождения), указывает старший аналитик Сбербанка по нефтегазовому сектору Андрей Громадин.

Футбол Зеленский поддержал оскорбленного украинского футболиста Зозулю Президент Украины Владимир Зеленский поддержал оскорбленного в минувшее воскресенье украинского футболиста "Альбасете" Романа Зозулю.

Общество Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.

Армия и оружие Российские военные провели патрулирование в двух провинциях Сирии Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков сообщил о патрулировании военной полицией РФ сирийских провинций Хасеке и Алеппо, передает РИА Новости.

Футбол Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

Футбол «Зенит» и «Локомотив» поспорят за Акунью "Локомотив" включился в борьбу за полузащитника "Спортинга" и сборной Аргентины Маркоса Акунью, утверждают португальские СМИ.Интерес к 28-летнему хавбеку по-прежнему проявляют "Зенит" и "Наполи".

Политика В ДНР оценили поправки Зеленского в конституцию Украины Проект поправок в конституцию Украины, предложенный президентом Владимиром Зеленским, противоречит Комплексу мер по урегулированию конфликта в Донбассе, заявила в понедельник полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Общество Boeing приостановит производство лайнеров 737 MAX Компания Boeing приняла решение приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года, говорится в распространенном во вторник сообщении компании.

Происшествия Главный киллер России бесплатно выполнил заказ прокурора на убийство Главный киллер России Аслан Гагиев (Джако), которого считают лидером преступной группы, убившей 60 человек, выполнил заказ прокурора Ольги Швецовой об устранении ее бывшего зятя бесплатно.

Музыка YouTube назвал самые популярные клипы уходящего десятилетия В преддверии Нового года YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов последних десяти лет — возглавляет ностальгический рейтинг, конечно же, видео на песню «Despacito» Луиса Фонси и Дэдди Янки.

Политика Россия и Китай предложили смягчить санкции против КНДР Россия и Китай внесли резолюцию в Совбезе ООН, подразумевающую смягчение ряда экономических санкций в отношении КНДР, сообщает агентство Reuters.