с чего всё началось

Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства. Об этом она заявила, комментируя слова главы МВД Эстонии Марта Хельме, раскритиковавшего ее и членов ее кабинета.

Футбол Слуцкий может возглавить «Рубин» Бывший тренер нидерландского "Витесса" Леонид Слуцкий может возглавить казанский "Рубин", сообщает БИЗНЕС Online.

Гаджеты Huawei и Honor запустили новогодние акции в магазинах Бренд HONOR также объявил о специальной акции в преддверии Нового года, в рамках которой пользователи смогут приобрести устройства HONOR со скидками до 6 000 рублей, а также получить купоны на скидку и подарки при покупке смартфонов.

Происшествия В Анапе подросток умер на приеме у врача Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело после смерти подростка во время оказания медицинской помощи в городской больнице в Анапе, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю в понедельник.

Политика Вице-премьер Борисов прибыл в Сирию Вице-премьер России Юрий Борисов прибыл в Сирию с двухдневным рабочим визитом, в рамках которого проведет встречу с президентом страны Башаром Асадом, обсудит работу порта Тартус и поставки сельхозпродукции, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера.

Авто Lada 4x4 получила новый интерьер Автомобиль получил новую панель приборов с белой подсветкой и бортовым компьютером с расширенными возможностями, на центральном тоннеле появились новые подстаканники и ниша для мелких предметов, стал больше объем перчаточного ящика, на центральной консоли установлены две розетки на 12V.

Общество Соведущего Малышевой не пустили в Россию На днях, по данным «Базы», Гандельман не сумел пройти паспортный контроль в московском аэропорту Домодедово — пограничники сообщили ему о невозможности попасть в Россию по причине проблем с рабочей визой, которую ему сделал Первый канал.

Политика Путин подписал закон о праве выезда за границу экс-сотрудников ФСБ Президент России Владимир Путин подписал в среду закон о временном ограничении права на выезд из России бывших сотрудников ФСБ; максимальный срок такого ограничения может составлять пять лет.

Игры К гладиаторскому симулятору Gladiux выпустили первый трейлер Насколько дней назад студия Starcaster Games анонсировала свой новый проект, Gladiux. А теперь выпустила к нему первый короткий трейлер.

Общество На Колыме в январе ждут сильные морозы В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.

Общество Власти Москвы определились с регионами для вывоза мусора Московские власти определились, в какие регионы и в каких объёмах в период с 2020 по 2029 год будет вывозиться мусор.

Политика Зеленский внес закон о децентрализации без особого статуса Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о внесении изменений в конституцию страны в части децентрализации власти.

Интернет Названы худшие пароли пользователей в 2019 году Менеджер паролей NordPass назвал самые неудачные комбинации, которые использовались в этом году для защиты личных аккаунтов в сети.

Политика Жена Порошенко покинула пост главы Украинского культурного фонда Супруга бывшего президента Украины Марина Порошенко написала заявление об уходе с поста председателя Украинского культурного фонда, сообщил 16 декабря телеканал «Эспрессо».

Наука Ученые МГУ создали новый оптический материал Физики МГУ совместно с коллегами из Нижнего Новгорода, США и Австралии разработали оптический материал с искусственно созданной анизотропией нелинейного отклика на основе кремниевых наночастиц, полученные результаты опубликованы в журнале Advanced Optical Materials.