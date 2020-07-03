Политика
RT на русскомПремьер Франции Эдуар Филипп подал в отставку
«Эдуар Филипп сегодня подал прошение об отставке правительства президенту республики Эммануэлю Макрону, которую он принял», — приводит AFP заявление. В конце прошлого года верховный комиссар Франции по вопросам подготовки пенсионной системы Жан-Поль Дельвуа подал в отставку.
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Кино
Фильм Данилы Козловского «Чернобыль» продали в США и Германию
Новую картину Данилы Козловского «Чернобыль» российские зрители смогут посмотреть с 22 октября.
Вокруг ТВ 04:34
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью
Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью.
Lenta.ru вчера в 16:39
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на каждого
Ожидается, что в основном выплаты получат субъекты малого и среднего предпринимательства, а также социально ориентированные НКО в определенных отраслях.
iReactor вчера в 10:55
Политика
Кремль отреагировал на критику поправок к Конституции из-за рубежа
Москва не будет принимать во внимание критику поправок к российской Конституции, поступающую из-за рубежа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:27
Общество
ФСБ задержала призывавших создать халифат на Северном Кавказе боевиков
Экстремисты призывали создать на Северном Кавказе халифат и отвергнуть светские законы.
Lenta.ru 03:10
Шоу-бизнес
Роман с Павлом Прилучным впервые прокомментировала Мирослава Карпович
Актриса Мирослава Карпович впервые отреагировала на слухи о своем романе с Павлом Прилучным, который не так давно расстался с супругой Агатой Муцениеце.
iReactor вчера в 08:45
Политика
Путин и Лукашенко обсуждали двусторонние отношения во Ржеве
Президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко имели возможность обменяться мнениями во Ржеве в день открытия мемориала Советскому солдату, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Российская газета 05:38
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
Политика
Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституции РФ.
Известия вчера в 17:45
Армия и оружие
В России запустили серийное производство автомата А-545 для «Ратника»
Автомат А-545 для боевой экипировки «Ратник» запущен в серийное производство в России. Это оружие считается прямым конкурентом АК-12.
iReactor вчера в 02:49
Политика
Парламент Черногории узаконил однополые союзы
Власти Черногории приняли закон, который разрешает однополые браки.
Evo-rus.com 05:03
Политика
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия 04:30
Общество
Российские и иностранные ученые заранее готовились к пандемии
Российские и иностранные ученые понимали, что в мире может произойти пандемия наподобие коронавируса, и заранее готовились к ней.
Lenta.ru 04:47
Авто
Volvo отзывает более 2 млн своих автомобилей из-за дефекта
Новые автомобили 01 июля в 10:29
Киберспорт
Ubisoft представила «королевскую битву» Hyper Scape
Чемпионат 03:45
Экономика
В России усилят контроль за наличными средствами компаний
В России введут серьезный контроль за операциями юридических лиц с наличными средствами.
Компания вчера в 23:59
Футбол
ФК «Оренбург» попросил «Рубин» перенести матч
Оренбург, 3 июля 2020, 11:26 — REGNUM Футбольный клуб «Оренбург» обратился к казанскому «Рубину» с просьбой перенести матч 26-го тура чемпионата России.
REGNUM 04:26
Общество
На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория.
REGNUM 02:35
Политика
Лукашенко высказал желание остаться президентом Белоруссии
Вести Подмосковья 02:34
Политика
Минобороны Финляндии отказалось от свастики на эмблемах ВВС
Министерство обороны Финляндии отказалось от свастики на ряде эмблем Военно-воздушных сил.
Евразия Daily вчера в 04:37
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров впервые показал четвертую жену в социальных сетях
Лидер группировки «Ленинград» впервые за два года показал, как выглядит его четвертая жена.
CT news 06:19
Общество
В Белграде вводят режим ЧС из-за коронавируса
Власти сербской столицы вводят в городе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи со вспышкой коронавируса.
ТАСС 03:34
Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
Общество
Twitter уберет из программного кода слова master, slave и blacklist
Социальная сеть Twitter намерена убрать слова master, slave, blacklist ("раб", "господин", "черный список"), а также ряд других терминов, которые могут содержать указание на расу или пол или быть оскорбительными для какой-то группы населения, из программного кода, а также исключить их употребление в рабочей практике.
ТАСС 05:50
Экономика
«Аэрофлоту» разрешили не выплачивать дивиденды за 2019 год
Москва, 3 июля 2020, 11:09 — REGNUM ПАО «Аэрофлот» сможет не выплачивать дивиденды за 2019 год.
REGNUM 04:09
Политика
Кравчук считает, что Россия должна помочь Украине восстановить Донбасс
Первый президент независимой Украины, экс-глава Верховного совета Украинской ССР Леонид Кравчук заявил, что Киев рассчитывает на помощь России в восстановлении разрушенного войной Донбасса.
Газета.Ru 02:27
Политика
Песков прокомментировал сообщения о выбросе радиации на севере Европы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о превышении радиационного фона на севере Европы, сообщив, что чрезвычайных ситуаций в РФ не зафиксировано, нет ничего, вызывающего беспокойство.
РИА Новости 05:37
Общество
Суд взыскал с Навального и Соболь 8 млн руб. по иску управления МВД
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, суд взыскал с Соболь и Албурова 4,7 млн руб. в пользу столичной полиции из-за привлечения дополнительных средств и сил на несанкционированной акции в Москве, состоявшейся 3 августа 2019 года.
РБК 05:52