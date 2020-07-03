Политика

RT на русскомRT на русскомПремьер Франции Эдуар Филипп подал в отставку

«Эдуар Филипп сегодня подал прошение об отставке правительства президенту республики Эммануэлю Макрону, которую он принял», — приводит AFP заявление. В конце прошлого года верховный комиссар Франции по вопросам подготовки пенсионной системы Жан-Поль Дельвуа подал в отставку.
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Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал прошение об отставке

Эхо Москвы04:04

Премьер Франции ушел в отставку

Газета.Ru03:46

Премьер-министр Франции ушел в отставку

РИА Новости04:00

Премьер-министр Франции подал в отставку

Интерфакс03:53

Премьер-министр Франции ушел в отставку

РБК03:51

Премьер Франции подал в отставку

ТАСС04:01

Премьер-министр Франции ушел в отставку

Коммерсантъ03:39
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С 1 по 24 июня сотрудники Ространснадзора провели 543 рейда в аэропортах и на воздушных судах. В результате было выявлено 518 нарушений.
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Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
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Общество

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Lamborghini известного блогера попал в аварию в Санкт-Петербурге

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В МВД наказали командира роты из-за одинаковых жетонов у полицейских

«За нарушение требований должностного регламента дисциплинарное взыскание объявлено командиру роты 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по городу Москве», — сообщили в ведомстве.
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В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли назвал "ужасными" российские проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон".
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ЦИК утвердила итоги голосования по поправкам в Конституцию

ЦИК утвердил окончательные итоги общероссийского голосования по Конституции после получения 100% протоколов, передает корреспондент РБК.
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США рассказали о подготовке саммита G7 с участием России

Посол США в России Джон Салливан рассказал о подготовке саммита G7 в расширенном формате с участием еще четырех стран.
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о жаре в ближайшие дни

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что 3 июля в Москве воздух прогреется до + 27 ° С. В беседе с "Российской газетой" она отметила, что местами ожидается сильный дождь с грозой и усилением ветра.
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Кравчук считает, что Россия должна помочь Украине восстановить Донбасс

Первый президент независимой Украины, экс-глава Верховного совета Украинской ССР Леонид Кравчук заявил, что Киев рассчитывает на помощь России в восстановлении разрушенного войной Донбасса.
Газета.Ru 02:27
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Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституции РФ.
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Адвокат Ефремова признался в сокрытии информации от актера

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Дочь актера Сергея Бодрова-младшего Ольга впервые вышла к широкой публике.
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О чем говорят результаты голосования

Окончательные итоги голосования об изменении Конституции пока не подведены, но от подсчета нескольких отдаленных или заграничных участков сильно не изменятся: 57,7 млн голосов «за» поправки, 15,8 млн голосов «против» поправок.
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Мирослава Карпович прокомментировала слухи о романе с Павлом Прилучным

Поклонники стали приписывать Павлу Прилучному роман с коллегой по актерскому цеху Мирославой Карпович.
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Единичные случаи инфицирования жителей коронавирусом нового типа выявлены за вчерашний день в Гукове и Батайске, а также Неклиновском, Азовском, Мартыновском и Зерноградском, Цимлянском и Пролетарском (с) районах Ростовской области.
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Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»

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Биологи США разработали специальную формулу для того, чтобы максимально точно определить возраст собаки в корреляции с возрастом человека.
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Тело пропавшего в Туве четырехлетнего мальчика обнаружили в реке

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Эдуар Филипп
Французский политик
Французский политик, депутат Национального собрания Франции, мэр города Гавр, премьер-министр Франции с 15 мая 2017 года.
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