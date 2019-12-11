Общество
РИА НовостиПремьер Франции рассказал о принципах пенсионной реформы
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп на фоне проходящей в стране бессрочной забастовки против пенсионной реформы рассказал о трех принципах этой реформы и подчеркнул, что она направлена на уважение интересов каждого и повышение покупательной способности работающих и пенсионеров.
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Транспорт
В столичных аэропортах задержали и отменили более 70 рейсов
Общество
Сотовые операторы объединятся для запуска 5G
«Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия с равными акционерными долями для расчистки частотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России для создания сетей нового поколения 5G, следует из совместного заявления компаний.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
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Lada Granta нового поколения появится в 2021 году
В сети появилась информация о новом поколении Lada Granta.
Технологии
«Tele2» принимает старые телефоны на утилизацию
Представители «Tele2» подчеркнули, что мобильные телефоны россияне меняют чаще другой техники.
Космос
Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС
Политика
Юристы отказались защищать Украину по делу о керченской провокации
Адвокаты не хотят представлять Украину на слушаниях по провокации в Керченском проливе.
Экономика
Адекватность Медведева подвергли сомнению в Госдуме
В десятиминутном выступлении на заседании Государственной Думы Олег Шеин подверг критике подходы Дмитрия Медведева, прозвучавшие в трехчасовом интервью федеральным телеканалам.
Игры
Анонсирован ремейк Resident Evil 3
Наука
Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень
Политика
АдГ обвинила Меркель в «капитуляции» перед США по газовому вопросу
По словам Котре, правительство Ангелы Меркель должно было изо всех сил защищать «Северный поток-2», но вместо этого «Под давлением США федеральное правительство подчинилось этой экономической атаке и капитулировало», заявляет депутат.
Экономика
В России одобрили широкую программу ремонта и строительства мостов
Правкомиссия по транспорту одобрила программу ремонта и строительства мостов в российских регионах до 2035 года.
Политика
В сенате США выступили за признание России «спонсором терроризма»
Международный комитет сената США одобрил законопроект, который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.
Общество
Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова
Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Общество
WSJ: самолеты Boeing 737 MAX признали опасными еще в ноябре 2018 года
Сотрудники Федерального авиационного управления (ФАУ) США в ноябре 2018 года признали, что лайнеры Boeing 737 MAX могут быть опасны в эксплуатации, однако их полеты приостановлены не были.
Культура
Зеленский и Заворотнюк возглавили топ запросов украинцев в Google
Армия и оружие
ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей в Азовском море
Военно-морские силы Украины сформировали дивизион надводных сил в Азовском море. Об этом сообщил командующий ВМС Игорь Воронченко.
Спорт
Комиссия спортсменов WADA не станет просить CAS ужесточить санкции
Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) не станет обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS) для ужесточения санкций в отношении российского спорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе WADA.
Кино
«Матрица-4» выйдет в кино в мае 2021 года
Четвертая часть фантастической киносаги "Матрица" (The Matrix) выйдет на экраны 21 мая 2021 года.
Происшествия
В Депздраве прокомментировали увольнение заведующей роддомом № 27
Футбол
Гаттузо заменит Анчелотти в «Наполи»
Место Анчелотти у руля «Наполи» займёт бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо, сообщает Sky Sport Italia.
Кино
Вышел первый трейлер «Чудо-Женщины 1984»
Опубликован первый полноценный трейлер «Чудо-Женщины 1984» с Галь Гадот в главной роли.
Шоу-бизнес
В Сети появилось видео выступления Носкова после инсульта
Общество
Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck
Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
Происшествия
В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»
«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
Политика
Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом в США и мире
Американский президент Дональд Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом и ЧП, произошедшими на его почве, в США и мире.
Политика
Путин указал на попытки искажения исторических фактов о Второй мировой
Владимир Путин указал на продолжающиеся попытки искажения исторической правды о Второй мировой войне в Европе.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Близкие Анастасии Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы.