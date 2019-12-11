Общество
РИА НовостиПремьер Франции рассказал о принципах пенсионной реформы
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп на фоне проходящей в стране бессрочной забастовки против пенсионной реформы рассказал о трех принципах этой реформы и подчеркнул, что она направлена на уважение интересов каждого и повышение покупательной способности работающих и пенсионеров.
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Виктория Лопырева решила резко ответить Ксении Собчак на критику телеведущей ее брака с Игорем Булатовым.
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СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк
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Глава Пентагона выразил обеспокоенность сближением Турции с Россией
Глава Пентагона Марк Эспер вновь выразил обеспокоенность сближением Турции с Россией.
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Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
Здоровье
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Врач озвучил основные продукты для людей, излечившихся от злокачественной опухоли на последней стадии.
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Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
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Резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы фактически поставила нацистских агрессоров на одну доску с СССР, указал президент России, хотя подобные утверждения являются беспардонной ложью.
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Как заявил Минюст США, некий «российский олигарх подкупил президента ФИФА, чтобы Россия могла выиграть право на проведение чемпионата мира».
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Комитет по иностранным делам Сената Конгресса в среду утвердил законопроект, предполагающий введение ограничений против российских физических и юридических лиц за поддержку сирийского правительства.
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Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Финансы
Курс евро по отношению к доллару США в 10:15 MSK 11 декабря понизился на 0.08%
Курс евро по отношению к доллару США в 10:15 MSK 11 декабря понизился на 0.08% (-0.0009) до $1.1084 с $1.1093 предыдущего закрытия.
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Врач рассказал, как быстро сбить температуру у ребенка
Врач-педиатр Григорий Шеянов рассказал о том, как сбить высокую температуру у детей при простудных и вирусных заболеваниях.
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В Microsoft придумали, как отвадить пользователей от Windows 7
Корпорация Microsoft нашла способ ненавязчиво заставить пользователей Windows 7 перейти на 10 версию.
Политика
25 лет назад началась первая чеченская военная кампания
25 лет назад, в декабре 1994 года, в Чеченской Республике началась первая чеченская военная кампания, переросшая в настоящую полномасштабную войну, которая привела к многочисленным жертвам как среди военных, так и среди гражданского населения.
Здоровье
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Примерно четверть взрослого населения нашей Земли в возрасте ближе к 40 лет и старше страдает от проблем с кровяным давлением.
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Кадыров ответил на слова Сокурова о Герое России
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Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.
Политика
В «Нафтогазе» заявили о наличии у «Газпрома» «козырей» на переговорах
Тарас Петренко / Известия Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что у представителей компании "Газпром" есть "нестандартные козыри" на грядущих переговорах о продлении соглашения о транзите газа.
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Петросян прокомментировал новости о своей свадьбе с молодой помощницей
Артист-юморист Евгений Петросян прокомментировал в Instagram сообщения о своей свадьбе с помощницей Татьяной Брухуновой, которые ранее появились на страницах некоторых СМИ.
Экономика
Россиянам предлагают делать скидки на оплату электричества
Председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный предложил разрешить гражданам с небольшими доходами оплачивать потраченные киловатт-часы с дисконтом до 30%.
Энергетика
Польский PERN избавится от загрязнённой нефти к концу 2020 года
Польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN рассчитывает, что избавится от поступившей из России загрязнённой нефти только к концу 2020 года.
Политика
Меркель назвала Путина победителем на «нормандском саммите» в Париже
Немецкий канцлер Ангела Меркель после встречи в «нормандском формате», прошедшей в Париже девятого декабря, назвала президента России Владимира Путина победителем.
Политика
Лавров прокомментировал встречу с Трампом
Общество
Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень
Политика
России напомнили, какой контракт на транзит газа нужен Киеву
Позиция Киева относительно контракта на транзит газа из РФ не изменилась — нужен долгосрочный договор.