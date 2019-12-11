Общество

РИА НовостиРИА НовостиПремьер Франции рассказал о принципах пенсионной реформы

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп на фоне проходящей в стране бессрочной забастовки против пенсионной реформы рассказал о трех принципах этой реформы и подчеркнул, что она направлена на уважение интересов каждого и повышение покупательной способности работающих и пенсионеров.
Читать в источнике
Комментировать84

Подробнее о событии

Франция пошла на уступки протестующим из-за пенсионной реформы

Lenta.ru10:17

Во Франции решили повысить пенсионный возраст до 64 лет с 2027 года

Интерфакс10:28

Власти Франции решили поднять возраст для получения полной пенсии

РБК10:22

Власти Франции не намерены отказываться от пенсионной реформы, несмотря на протесты

Эхо Москвы11:31

Власти Франции намерены до 64 лет повысить возраст, с которого выплачивается полная пенсия

ТАСС09:37

Французский премьер рассказал о направленности пенсионной реформы

Известия08:05

Во Франции новая пенсионная система вступит в силу в 2022 году

РИА Новости08:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 11:41, Ашберн
Общество

Голикова назвала число ветеранов в России

REGNUM 09:51
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак

Виктория Лопырева решила резко ответить Ксении Собчак на критику телеведущей ее брака с Игорем Булатовым.
Актуальные Новости вчера в 02:55
Шоу-бизнес

СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк

По данным ряда СМИ и телеграм-каналов известная российская актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована.
REGNUM 09:16
Происшествия

Суд приговорил экс-замглавы «Росгеологии» к 3,5 годам за мошенничество

РБК 10:56
Общество

ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским

Коммерсантъ вчера в 15:47
Общество

Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг

Интерфакс 08:18
Политика

Глава Пентагона выразил обеспокоенность сближением Турции с Россией

Глава Пентагона Марк Эспер вновь выразил обеспокоенность сближением Турции с Россией.
РИА Новости 11:26
Политика

Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
РИА Новости 07:49
Здоровье

Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака при последней стадии

Врач озвучил основные продукты для людей, излечившихся от злокачественной опухоли на последней стадии.
Evo-rus.com 09 декабря в 23:17
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Политика

Путин назвал ложью резолюцию Европарламента по Второй мировой войне

Резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы фактически поставила нацистских агрессоров на одну доску с СССР, указал президент России, хотя подобные утверждения являются беспардонной ложью.
Газета.Ru 11:17
Происшествия

Дедушка убитой студентки РУДН сообщил об обстоятельствах ее смерти

РБК 01:30
Футбол

США обвинили Россию в подкупе ФИФА за организацию ЧМ-2018

Как заявил Минюст США, некий «российский олигарх подкупил президента ФИФА, чтобы Россия могла выиграть право на проведение чемпионата мира».
Примечания вчера в 09:39
Политика

Комитет Сената США одобрил санкции против России за помощь Сирии

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса в среду утвердил законопроект, предполагающий введение ограничений против российских физических и юридических лиц за поддержку сирийского правительства.
ТАСС 11:29
Общество

Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Газета.Ru вчера в 06:00
Финансы

Курс евро по отношению к доллару США в 10:15 MSK 11 декабря понизился на 0.08%

Курс евро по отношению к доллару США в 10:15 MSK 11 декабря понизился на 0.08% (-0.0009) до $1.1084 с $1.1093 предыдущего закрытия.
АК&М 02:21
Здоровье

Врач рассказал, как быстро сбить температуру у ребенка

Врач-педиатр Григорий Шеянов рассказал о том, как сбить высокую температуру у детей при простудных и вирусных заболеваниях.
Москва 24 08:00
Технологии

В Microsoft придумали, как отвадить пользователей от Windows 7

Корпорация Microsoft нашла способ ненавязчиво заставить пользователей Windows 7 перейти на 10 версию.
МонаВиста 10:08
Политика

25 лет назад началась первая чеченская военная кампания

25 лет назад, в декабре 1994 года, в Чеченской Республике началась первая чеченская военная кампания, переросшая в настоящую полномасштабную войну, которая привела к многочисленным жертвам как среди военных, так и среди гражданского населения.
ИА Грозный-Информ 06:43
Здоровье

При гипертонии эти 6 полезных напитков снижают высокое давление

Примерно четверть взрослого населения нашей Земли в возрасте ближе к 40 лет и старше страдает от проблем с кровяным давлением.
Evo-rus.com 11:30
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о Герое России

RT на русском 10:01
Политика

Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.
Lenta.ru вчера в 10:50
Политика

В «Нафтогазе» заявили о наличии у «Газпрома» «козырей» на переговорах

Тарас Петренко / Известия Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что у представителей компании "Газпром" есть "нестандартные козыри" на грядущих переговорах о продлении соглашения о транзите газа.
РЕН ТВ вчера в 11:57
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал новости о своей свадьбе с молодой помощницей

Артист-юморист Евгений Петросян прокомментировал в Instagram сообщения о своей свадьбе с помощницей Татьяной Брухуновой, которые ранее появились на страницах некоторых СМИ.
Московский Комсомолец 08:01
Экономика

Россиянам предлагают делать скидки на оплату электричества

Председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный предложил разрешить гражданам с небольшими доходами оплачивать потраченные киловатт-часы с дисконтом до 30%.
Первый Тульский 06:36
Энергетика

Польский PERN избавится от загрязнённой нефти к концу 2020 года

Польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN рассчитывает, что избавится от поступившей из России загрязнённой нефти только к концу 2020 года.
RT на русском 10:46
Политика

Меркель назвала Путина победителем на «нормандском саммите» в Париже

Немецкий канцлер Ангела Меркель после встречи в «нормандском формате», прошедшей в Париже девятого декабря, назвала президента России Владимира Путина победителем.
iReactor вчера в 19:02
Политика

Лавров прокомментировал встречу с Трампом

Москва 24 вчера в 19:57
Общество

Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень

Дни24 вчера в 20:35
Политика

России напомнили, какой контракт на транзит газа нужен Киеву

Позиция Киева относительно контракта на транзит газа из РФ не изменилась — нужен долгосрочный договор.
Росбалт 08:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное