Политика

КоммерсантъКоммерсантъПремьер Гончарук считает успешную Украину лучшим ответом России

По словам премьер-министра, взгляды России и Украины со времен Майдана не изменились.
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Премьер Украины рассказал, как Киев должен ответить России

РИА Новости03:31

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Премьер Украины рассказал о способах сосуществования с Россией

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Премьер-министр Украины придумал «лучший ответ» России

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Премьер Украины придумал лучший способ ответить России

Газета.Ru04:38

Премьер Гончарук считает успешную Украину лучшим ответом России

Коммерсантъ10:56
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 11:45, Вашингтон
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Врачи прекратили интенсивное лечение Заворотнюк

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Дзюба помог Азмуну уйти с поля. Захват в стиле Хабиба

Во втором тайме матча 9-го тура чемпионата России «Зенит» — «Арсенал» (3:1) форвард питерцев Артем Дзюба помог покинуть поле партнеру Сердару Азмуну.
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Уровень загрязнения воздуха в Сингапуре превысил рекорд последних лет

Уровень загрязнения в Сингапуре превысил самую высокую отметку за три года из-за лесных пожаров в соседних районах Индонезии.
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Актрису из «Отчаянных домохозяек» приговорили к 14 дням тюрьмы

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Не менее семи человек погибли в ДТП с автобусом под Ярославлем

Ранее «Интерфакс» сообщал о 7 погибших и 20 пострадавших со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Ярославской области.
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В Министерстве внутренней безопасности США появилась свастика

Внутри министерства внутренней безопасности США неизвестные нарисовали свастику, хотя в министерстве нет и не может быть места символам ненависти, сообщил главный помощник замминистра Брайан Мерфи.
Вести.Ru 11:22
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В Москве за 10 дней от гриппа привилось более 400 тыс. человек

Вакцинацию от гриппа в столице с 4 сентября прошли более 400 тыс. человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу.
Интерфакс 07:13
Авто

Новая Toyota RAV4 провалила «лосиный тест»

Toyota RAV4 нового поколения продемонстрировал плохие показатели при объезде внезапных препятствий.
Тарантас Ньюс 12 сентября в 15:57
Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Шоу-бизнес

В интернете появилось видео со свадьбы Собчак и Богомолова

В интернете появилось видео со свадьбы Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
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Общество

В ПФР рассказали о случаях уменьшения пенсии

Представители Пенсионного фонда России уточнили, в каких случаях сумма пенсии может быть урезана. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 09:25
Культура

Песни Queen и Nirvana вошли в «Культурный норматив школьника»

МИР 24 вчера в 11:14
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Русский экзархат в Европе приняли в РПЦ

Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата.
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Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем

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«Газпром» снизил поставки по Opal

Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".
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Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.
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В Бурятии задержали подозреваемого в нападении на полицейского

"Сотрудниками полиции задержан и водворен в изолятор временного содержания 29-летний житель Улан-Удэ, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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«Ревизора» со сценой изнасилования показали детям в ТЮЗе Екатеринбурга

В ТЮЗе Екатеринбурга, ставшего одной из площадок проходящего в городе фестиваля «Реальный театр», показали спектакль «Ревизор» с обнаженными телами и изнасилованием, сообщили СМИ.
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Трамп сообщил о ликвидации сына Усамы бен Ладена

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Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online вчера в 09:00
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Синоптики назвали сроки возвращения тепла в Москву

Тепло в Москву, скорее всего, вернется в последнюю пятидневку сентября.
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«Боруссия» из Дортмунда разгромила «Байер»

В матче 4-го тура чемпионата Германии «Боруссия» из Дортмунда принимала «Байер».
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Главный онколог назвал доказанные факторы развития рака

На развитие рака влияют несколько факторов, опасность которых можно минимизировать.
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Онколог оценил вероятность связи рака у Заворотнюк с процедурой ЭКО

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Кравчук: украинцы хотели союза с Россией

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