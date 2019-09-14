Политика
КоммерсантъПремьер Гончарук считает успешную Украину лучшим ответом России
По словам премьер-министра, взгляды России и Украины со времен Майдана не изменились.
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Здоровье
Врач объяснил, почему нельзя оперировать Заворотнюк
Газета.Ru 08:42
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Космос
Жизнь на Марсе: как последние открытия приближают нас к скорому переезду
Популярная механика 09 сентября в 08:02
Энергетика
Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов
Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК 11:59
Фигурное катание
Российская фигуристка Трусова дважды вошла в Книгу рекордов Гиннесса
Российская фигуристка Александра Трусова к своим 15 годам уже дважды была занесена в Книгу рекордов Гиннесса.
Комсомольская правда 07:06
Фигурное катание
Щербакова победила на турнире в Италии, опередив Туктамышеву
Хорошие новости 14:56
Армия и оружие
Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США
В ноябре 1969 года в Советский Союз из США пришел удивительный рождественский подарок - изящный летательный аппарат, очень похожий на знаменитый стратосферный разведчик SR-71 Blackbird, только маленький - всего три метра в длину.
Российская газета 12 сентября в 04:19
Армия и оружие
На Донбассе разоружили три добровольческих батальона
Комсомольская правда 12 сентября в 16:46
Шоу-бизнес
Анастасии Заворотнюк поставили диагноз Жанны Фриске
Актрисе Анастасии Заворотнюк поставили диагноз Жанны Фриске, которая скончалась от болезни в 2015 году.
Время Пресс вчера в 06:13
Происшествия
В Подмосковье электричка сбила насмерть двух человек
Электричка сбила двух людей в районе станции Тайнинской под Москвой, они умерли от полученных травм.
ТАСС 12:50
Происшествия
В Армении при нападении медведя погиб польский турист
Польский турист погиб в субботу в Армении в результате нападения медведя при восхождении на гору Арагац, сообщили в пресс-службе МЧС страны.
РИА Новости 13:34
Армия и оружие
Минобороны ответило на заявления НАТО о размещении ракет в Европе
"Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности", - говорится в заявлении ведомства.
РИА Новости 12 сентября в 14:59
Происшествия
В Британии украли золотой унитаз из дворца, где родился Черчилль
RT на русском 09:26
Религия
РПЦ опровергла слухи о зарплате священников в 1 млн рублей
В Русской православной церкви заявили, что слухи о зарплате ее священников в размере 1 млн рублей противоречат действительности.
Газета.Ru 14:41
Происшествия
Волки напали на трех человек в Крыму
Газета.Ru 10:11
Футбол
«Локомотив» благодаря голу Крыховяка обыграл «Сочи»
Единственный мяч забил Гжегож Крыховяк на 20-й минуте встречи. «Локомотив» набрал 17 очков и расположился на четвертом месте в таблице РПЛ.
Sport24.ru 13:58
Гаджеты
Microsoft патентует складное устройство с заполненным жидкостью шарниром
Крупнейшая транснациональная корпорация по производству проприетарного ПО Microsoft патентует инновационное складное устройство с шарниром, обеспечивающим гибкость, заполненным жидкостью.
Актуальные Новости 10:07
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов обвенчались в храме
Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.
Газета Кемерова вчера в 09:14
Армия и оружие
Крылатую ракету «Оникс» предложили модернизировать
Производитель собирается модернизировать противокорабельную крылатую ракету «Оникс».
Военное обозрение вчера в 06:10
Политика
Пушков посоветовал премьеру Украины думать не об «ответах России»
Ранее Алексей Гончарук заявил, что лучший способ для Киева ответить Москве - продемонстрировать свою успешность Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление украинского премьера Алексея Гончарука о том, что лучший способ для Киева ответить России - продемонстрировать свою успешность.
Аргументы и Факты 15:26
Футбол
Освистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя
Гол бразильского нападающего Неймара в компенсированное время второго тайма принес "ПСЖ" победу над "Страсбуром" в матче чемпионата Франции.
Российская газета 13:59
Экономика
Bloomberg сообщил о возможном кредите МВФ для Украины на $5 млрд
Украина готова согласиться на условия Международного валютного фонда (МВФ) по новому кредиту на сумму около $5 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
РБК 09:24
Политика
Беглов выдвинет Матвиенко сенатором от Санкт-Петербурга
Избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил в субботу, что кандидатура представителя города в Совете Федерации Валентины Матвиенко вновь будет предложена на этот пост.
Вести.Ru 08:10
Культура
Композиции групп Queen и ABBA вошли в «Культурный норматив школьника»
В перечень произведений, рекомендуемых старшеклассникам, в категорию «Зарубежная музыка» попали музыкальные композиции «Богемская рапсодия» («Bohemian rhapsody») группы Queen, «Smells like teen spirit» группы Nirvana, Pink Floyd с композицией «Money», The Beatles с «All you need is love» и ABBA с «Dancing queen».
REGNUM вчера в 13:29
Кино
Стало известно, когда начнут снимать «Матрицу 4» и «Веном 2»
Один из ожидаемых блокбастеров «Веном 2» начнут снимать в ноябре 2019 года. Главную роль в фильме сыграет Том Харди.
Кубань 24 10 сентября в 17:25
Происшествия
Число жертв ДТП под Ярославлем возросло до восьми
Число погибших в результате ДТП в Ярославской области возросло до восьми, передает «Интерфакс» со ссылкой на региональные власти.
Известия 14:42
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
Происшествия
В пожаре на юго-западе Москвы погиб человек
Вести.Ru 14:46