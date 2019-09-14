Политика

КоммерсантъКоммерсантъПремьер Гончарук считает успешную Украину лучшим ответом России

По словам премьер-министра, взгляды России и Украины со времен Майдана не изменились.
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Премьер Украины рассказал, как Киев должен ответить России

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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 16:16, Вашингтон
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