Политика

КоммерсантъКоммерсантъПремьер Гончарук считает успешную Украину лучшим ответом России

По словам премьер-министра, взгляды России и Украины со времен Майдана не изменились.
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Премьер Украины рассказал, как Киев должен ответить России

РИА Новости03:31

Гончарук заявил, что украинское правительство выступает за прагматичные отношения с РФ

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Гончарук рассказал, какие отношения Киев будет выстраивать с Москвой

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Премьер Украины рассказал о способах сосуществования с Россией

Lenta.ru04:58

Премьер Украины придумал способ ответить России

Газета.Ru13:03

Премьер-министр Украины придумал «лучший ответ» России

РБК09:50

Премьер Гончарук считает успешную Украину лучшим ответом России

Коммерсантъ10:56
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:17, Вашингтон
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Comedy Club показал пародию на лицемерие российского телевидения

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Во французском Нанте задержали 26 человек на акции «жёлтых жилетов»

14 сентября во Франции представители движения «Жёлтые жилеты» вышли на 44-ю по счёту акцию протеста. RT ведёт прямую трансляцию из Нанта.
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Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» пришвартовалась в Певеке на Чукотке

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Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов стали мужем и женой, сообщает РИА "Новости".
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Актриса Фелисити Хаффман приговорена к 14 дням тюрьмы за взятку

Газета.Ru 11:34
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В Министерстве внутренней безопасности США появилась свастика

Внутри министерства внутренней безопасности США неизвестные нарисовали свастику, хотя в министерстве нет и не может быть места символам ненависти, сообщил главный помощник замминистра Брайан Мерфи.
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Queen и Nirvana включили в «Культурный норматив школьника»

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Садальский опубликовал личную переписку с больной раком Заворотнюк

Слово и Дело 10:28
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Волгоградские инженеры создали уникальный легкий самолет

Легкое воздушное судно PJ-II DREAMER недавно презентовали на Международном авиасалоне в подмосковном Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:22
Общество

В ПФР рассказали о случаях уменьшения пенсии

Представители Пенсионного фонда России уточнили, в каких случаях сумма пенсии может быть урезана. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 09:25
Футбол

Кононов не планирует подавать в отставку после поражения от «Урала»

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов высказался после поражения от екатеринбургского "Урала" в рамках девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 12:33
Политика

Глава МИД Украины призвал Раду изменить закон о статусе Донбасса

Верховная рада Украины должна изменить существующий закон об особом статусе Донбасса, который теряет силу 31 декабря, или принять новый, заявил глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в субботу на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.
РИА Новости 11:43
Политика

Трамп и Нетаньяху поговорили о взаимной обороне

Американский лидер Дональд Трамп и израильский премьер Биньямин Нетаньяху обсудили возможность подписания о взаимной обороне.
Вести.Ru 11:50
Происшествия

На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников

На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
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Данияр Елеусинов нокаутировал Ришарда Хикса

Олимпийский чемпион 2016 года Данияр Елеусинов 13 сентября в Нью-Йорке одержал досрочную победу уже в первом раунде над 34-летним американцем Ришардом Хиксом, для которого это стало первым поражением в профессиональной карьере.
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В скандале вокруг шпиона Смоленкова нашли странность

В скандале, разгоревшемся вокруг бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого называют американским шпионом и информатором спецслужб США, есть много несостыковок и странностей.
Lenta.ru 11:07
Авто

Что означает отметка GCL в водительских правах?

Владельцы водительских удостоверений нового образца, изготовленных в виде пластиковой карточки, могут обнаружить на их обратной стороне отметку GCL.
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Происшествия

МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321

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Происшествия

Люди кричали: пассажир рассказал о жуткой аварии под Ярославлем

В автобусе много народу кричало.
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В Крыму нашли бомбу времен ВОВ, висевшую на дереве

Радио Sputnik 06:45
Религия

РПЦ опровергла слухи о высоких доходах священников

В Русской православной церкви назвали фантастическими слухи о том, что ежемесячный доход ее священников достигает 1 млн рублей.
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Sony презентовала 8К-телевизоры за шесть миллионов рублей

Слово и Дело вчера в 21:00
Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Транспорт

В Петербурге начал работать новый трамвай №60

С 14 сентября в Северной столице приступил к работе в новом режиме трамвай №60.
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Пушков прокомментировал высказывание Кучмы о сговоре против Украины

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о "сговоре" против Украины.
РИА Новости 03:05
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Западноевропейский «Русский экзархат» присоединился к РПЦ

Московский патриархат удовлетворил просьбу главы «Русского экзархата» и присоединил Архиепископию западноевропейских приходов к Русской православной церкви (РПЦ).
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Хоккей

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Хоккеисты московского "Спартака" уступили клубу "Сочи" в Москве со счетом 1:0. Единственную шайбу во втором периоде забросил Андрей Алтыбармакян.
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Правительство утвердило список платных участков ЦКАД

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил перечень платных участков Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД).
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