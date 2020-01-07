Экономика

ТАССТАССПремьер Греции объявил о закрытии МВФ представительства в Афинах

Греция вступила в период эффективных реформ, экономическая ситуация в стране заметно улучшилась, представительство Международного валютного фонда (МВФ) в Афинах в ближайшее время будет закрыто.
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Премьер Греции объявил о закрытии МВФ представительства в Афинах

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Представительство МВФ в Афинах закрывают

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