Экономика
ТАССПремьер Греции объявил о закрытии МВФ представительства в Афинах
Греция вступила в период эффективных реформ, экономическая ситуация в стране заметно улучшилась, представительство Международного валютного фонда (МВФ) в Афинах в ближайшее время будет закрыто.
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Шоу-бизнес
65-летняя жена Гогена Солнцева выложила откровенное фото
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Общество
Житель Пензы выиграл в лотерею 123 миллиона рублей
Житель Пензы купил лотерейный билет за 50 рублей и выиграл более 123 миллионов рублей.
Космос
Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане после полета на МКС
Космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане, доставив с Международной космической станции 1,6 тонны груза, сообщила компания SpaceX.
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье
В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
Происшествия
Солдат НАТО устроил дебош в Таллине
Военнослужащий сил НАТО, дислоцированных в Эстонии, устроил дебош в одном из спа-центров Таллина, пишет 7 января Delfi.
Кино
Джеймс Кэмерон показал концепт-арт «Аватара 2»
Режиссер "Аватара" Джеймс Кэмерон показал первый арты, связанные с сиквелами картины.
Политика
Российские военные самолеты обезопасили подлет Путина к Сирии
Российские военные самолеты Су обеспечивали безопасный подлет к Сирии воздушного судна, на котором находился президент России Владимир Путин.
Политика
Украина хочет покупать оружие в Германии. Но ей никто ничего не продает
Глава украинского МИД пояснил, что сейчас у Киева есть большие проблемы с закупкой немецкого оружия.
Происшествия
В Нигерии пираты похитили двух российских моряков
В Нигерии пираты 2 января захватили трех членов экипажа нефтяного земснаряда AMBIKA. Двое из моряков россияне, а третий — индус.
Общество
В Финляндии планируют ввести четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр Финляндии Санна Марин дала поручение членам правительства разработать гибкий график работы в стране, который подразумевает четырехдневную рабочую неделю и шестичасовой рабочий день, сообщает «Российская газета» со ссылкой на The Daily Mail.
Происшествия
В ДТП на проспекте Тореза скончался второй сбитый пешеход
Водитель Kia Rio сбил двух человек, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Мужчина погиб сразу на месте аварии.
Космос
В NASA представили планы на 2020 год
Американское аэрокосмическое агентство NASA в 2020 году отправит автоматическую миссию на Марс и начнёт подготовку к пилотируемой миссии на Луну.
Общество
Лесные пожары снова могут привести к массовому вымиранию
Катастрофические лесные пожары, бушующие на большей части территории Австралии, не только привели к огромным человеческим и экономическим потерям, но и нанесли серьезный удар по биоразнообразию и функционированию экосистем.
Политика
Советник секретаря СНБО: церковь может быть посредником в решении конфликта в Донбассе
Советник секретаря Совета Национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по реинтеграции Донбасса Сергей Сивохо полагает, что церковь может оказывать содействие в урегулировании конфликта в Донбассе.
Футбол
«Манчестер Сити» победил «МЮ» в первом матче полуфинала Кубка лиги
Футболисты "Манчестер Сити" обыграли "Манчестер Юнайтед" в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.
Авто
Российским автовладельцам напомнили об изменениях в 2020 году
2020 год принесет российским автовладельцам много изменений — от введения электронных паспортов до возможности получать госномера прямо в автосалонах.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как нужно питаться пожилым людям
Роспотребнадзор дал рекомендации по питанию для пожилых людей.
Общество
Возросло число погибших в давке во время прощания с Сулеймани в Иране
Во время церемонии прощания с генералом иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касемом Сулеймани в Кермане более 50 человек погибли, еще около 200 получили ранения.
Происшествия
В Севастополе Дед Мороз облил ребенка кипятком
Полиция проводит проверку по факту происшествия, в ходе которого артист в костюме Деда Мороза облил ребенка кипятком во время заказанного представления в одном из домов Севастополя, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
Армия и оружие
В районе посольства США в Багдаде взорвалась ракета
Гаджеты
В Сети появились первые рендерные изображения смартфона iPhone SE 2
Экономика
Пенсии подрастут не только у неработающих пенсионеров
С 1 января на 6,6 процента проиндексированы страховые пенсии неработающим пенсионерам.
Кино
Назван самый кассовый мультфильм мирового кинематографа
Компания The Walt Disney продолжает удерживать лидерство по производству кассовых проектов, ведь мультфильм «Холодное сердце-2» стал уже шестым фильмом, принесшим компании больше миллиарда долларов.
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил о намерении положить конец войне с Ираном
США не хотят развязывать войну с Ираном, но готовы к тому, чтобы завершить ее.
Космос
Телескоп TESS обнаружил похожую на Землю экзопланету
Астрономы, работающие с космическим телескопом TESS, обнаружили экзопланету близкого к Земле размера, обращающуюся вокруг звезды TOI 700.
Политика
Трамп рассказал о сроках вывода войск США из Ирака
Президент США Дональд Трамп рассказал о сроках вывода американских войск из Ирака, передает РИА Новости.
Космос
На Венере обнаружены признаки активного вулканизма
Теннис
Медведев вывел сборную России в четвертьфинал ATP Cup
Даниил Медведев победил во втором матче противостояния с командой Норвегии на групповой стадии ATP Cup.