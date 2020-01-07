Экономика

ТАССТАССПремьер Греции объявил о закрытии МВФ представительства в Афинах

Греция вступила в период эффективных реформ, экономическая ситуация в стране заметно улучшилась, представительство Международного валютного фонда (МВФ) в Афинах в ближайшее время будет закрыто.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Премьер Греции объявил о закрытии МВФ представительства в Афинах

ТАСС14:06

Представительство МВФ в Афинах закрывают

News.ru14:22

В Греции закроют представительство МВФ

ГЛАС.RU14:26

Премьер Греции сообщил о скором закрытии офиса МВФ в Афинах

ПРАЙМ13:52

Премьер Греции приветствовал грядущее закрытие офиса МВФ в Афинах

Экономика сегодня15:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 15:36, Ашберн
Футбол

Сегодня в Англии пройдет легендарное «дерби» Манчестера

Напомним, полуфиналы в Кубке английской лиги проходят в два матча, команды играют на своем и чужом поле.
ГЛАС.RU 02:54
Здоровье

Депздрав напомнил о вреде посещения бани в нетрезвом виде

О вреде посещения бани в нетрезвом виде рассказал сотрудник Департамента московского здравоохранения по оказанию первичной медпомощи Андрей Тяжельников, — передает АГН «Москва».
Твой Континент 08:33
Политика

Российские военные самолеты обезопасили подлет Путина к Сирии

Российские военные самолеты Су обеспечивали безопасный подлет к Сирии воздушного судна, на котором находился президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 12:11
Авто

Lamborghini сделала заднеприводный Huracan Evo RWD

В продаже Lamborghini Huracan Evo RWD появится весной 2020 года.
Популярная механика 05 января в 00:15
Футбол

Слуцкий рассказал о причинах перехода Игнатьева в «Рубин»

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о причинах перехода полузащитника Ивана Игнатьева из "Краснодара".
Газета.Ru 03:25
Гаджеты

Samsung показала невидимую клавиатуру SelfieType

Samsung на проходящей выставке CES 2020 показала технологию SelfieType, которая позволяет использовать её, как невидимую клавиатуру.
The GEEK 07:28
Кино

Начались съемки нового «Бэтмена»

Поклонники комиксов DC ликуют, ведь съемки новой экранизации знаменитой франшизы официально начались.
ToDay News Ufa 15:10
Политика

Президент Польши объяснил отказ ехать на форум памяти Холокоста

Ранее польские СМИ сообщали, что отказ Дуды связан с иной причиной – якобы польский лидер не намерен посещать форум из-за визита туда президента России Владимира Путина.
Московский Комсомолец 09:20
Армия и оружие

В Японии объяснили уникальность истребителя МиГ-25

Уже 50 лет советский истребитель МиГ-25 является «самым быстрым».
Красная весна вчера в 10:24
Футбол

Украинский тренер объяснил, почему не согласился работать в России

Украинский футбольный тренер Роман Григорчук, в настоящее время работающий с казахстанской «Астаной», рассказал о предложениях о трудоустройстве из России.
RT на русском 15:23
Общество

Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков

Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Известия 10:48
Происшествия

Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье

В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
Коммерсантъ 04:21
Авто

Назвали новые автомобили дешевле 600 тыс. рублей

Уфимские Заметки вчера в 06:28
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала свой дом в Майами

В своём stories Самойлова накануне показала, как выглядят её дом на ближайшие 11 месяцев.
Bimru.ru вчера в 06:40
Общество

Лесные пожары снова могут привести к массовому вымиранию

Катастрофические лесные пожары, бушующие на большей части территории Австралии, не только привели к огромным человеческим и экономическим потерям, но и нанесли серьезный удар по биоразнообразию и функционированию экосистем.
LentaChel.ru 04:10
Политика

На Украине назвали условия отказа от минских соглашений

Глава украинского Министерства иностранных дел (МИД) Вадим Пристайко назвал условия отказа от минских соглашений в интервью немецкому изданию Bild.
Lenta.ru 14:17
Политика

Гуайдо вновь принес присягу «временного президента» Венесуэлы

Газета.Ru 12:52
Космос

Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю

Ин-спейс.ру 06:15
Гаджеты

48-мегапиксельных смартфонов станет больше

Оптический формат составляет 1/1,3 дюйма – такой же большой и 108-мегапиксельный датчик Samsung, но за счет разницы в разрешении размер пикселей в OV48C больше – 1,2 мкм против 0,8 мкм у датчика Samsung.
iXBT.com 13:22
Политика

Путину и Меркель предстоит спасти мир от «второго Вьетнама»

В ответ Тегеран пообещал Вашингтону «второй Вьетнам», если американцы не выведут войска с Ближнего Востока.
Взгляд.ру вчера в 12:30
Происшествия

У берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 5,7

РИА Новости вчера в 05:50
Армия и оружие

НАТО временно выведет военных из Ирака ради их безопасности

Североатлантический альянс НАТО решил вывести из Ирака некоторое число военных, чтобы обезопасить их, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление источника в НАТО.
Газета.Ru 12:23
Шоу-бизнес

Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей

Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
iReactor 15:19
Происшествия

В Севастополе Дед Мороз облил ребенка кипятком

Полиция проводит проверку по факту происшествия, в ходе которого артист в костюме Деда Мороза облил ребенка кипятком во время заказанного представления в одном из домов Севастополя, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
РИА Новости 13:47
Общество

Грузовик Сотникова повреждён на третьем этапе ралли «Дакар»

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова повредил машину на третьем этапе ралли-марафона «Дакар».
News.ru 05:56
Гаджеты

Определен рейтинг самых стабильных смартфонов и прошивок года

Напомним, что буквально недавно китайский бенчмарк Master Lu подвёл итоги ушедшего года и опубликовал рейтинг самых производительных смартфонов.
Ferra вчера в 01:53
Общество

На всей территории России установилась аномально теплая погода

На всей территории Российской Федерации установилась аномально теплая погода для текущего времени года.
REGNUM 00:15
Общество

Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади

Комиссия Государственной думы по этике обсудит слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
РИА Новости вчера в 12:04
Политика

МИД Австрии ответил на сообщения о причастности России к кибератакам

Представитель МИД Австрии Петер Гушельбауэр опроверг причастность России и Турции к кибератакам на внешнеполитическое ведомство, сообщила телерадиокомпания ORF.
РИА Новости 15:05
Шоу-бизнес

Наряд Валерии на концерте в Воронеже был раскритикован в Сети

Валерия на своей Instagram-странице опубликовала несколько снимков, сделанных в Воронеже за час до концерта.
Discover24 вчера в 05:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кириакос Мицотакис
Греческий политик, президент партии «Новой демократии» с января 2016 года и лидер оппозиции с 2016 по 2019 год. Министр административных реформ и электронного управления с 2013 по 2015 год. Депутат парламента Греции с 2004 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Кристалина Георгиева
Болгарский экономист
Болгарский экономист, главный исполнительный директор Всемирного банка, европейский комиссар от Болгарии и эксперт по устойчивому развитию, директор-распорядитель МВФ с 2019 года. Вице-президент Всемирного банка, член совета попечителей и доцент на кафедре экономики в Университете национального и мирового хозяйства в Софии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное