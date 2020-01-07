Экономика
ТАССПремьер Греции объявил о закрытии представительства МВФ в Афинах
Греция вступила в период эффективных реформ, экономическая ситуация в стране заметно улучшилась, представительство Международного валютного фонда (МВФ) в Афинах в ближайшее время будет закрыто.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 18:41, Ашберн
Армия и оружие
Американская военная база в Ираке подверглась ракетной атаке
Ракетный удар нанесен по американской военной базе «Аль-Асад» на западе Ирака, сообщает 8 января Fox News.
Футбол
«Динамо» подтвердило трансфер Скопинцева из «Краснодара»
«Динамо» объявило о трансфере защитника «Краснодара» Дмитрия Скопинцева.
Здоровье
Рассказываем, почему опасно засыпать рядом с телефоном
На сегодняшний день сотовый телефон превратился в неотъемлемого спутника нашей жизни.
Автоспорт
Ферстаппен продлил контракт с Red Bull
Политика
Иран заявил, что ракетный удар по авиабазе США нанес он
Иранский корпус стражей революции (КСИР) взял на себя ответственность за ракетный удар по авиабазе США в Ираке.
Происшествия
На проспекте Тореза насмерть задавили пешехода
У дома №9 по проспекту Тореза автомобилист сбил двух пешеходов. Один из них скончался на месте, другом потребовалась госпитализация.
Политика
Гуайдо вновь принес присягу «временного президента» Венесуэлы
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо смог прорваться через оцепление полиции и войти в здание парламента, где повторил клятву и вновь провозгласил себя временным президентом страны.
Шоу-бизнес
45-летняя Хлоя Севиньи ждет первого ребенка
Актриса Хлоя Севиньи ждет первенца, об этом сообщает Daily Mail.
Здоровье
Число заболевших корью в Якутске достигло 68 человек
К 29 декабря число заболевших корью по всей республике составило 51 случай, причём 50 из них — в Якутске.
Футбол
Мане признан лучшим африканским футболистом 2019 года
Гаджеты
Nokia возродит еще одну легендарную кнопочную модель телефона
Для перевыпуска взят телефон из классической линейки Nokia – 3310, который был представлен в феврале 2017 года.
Космос
Быстрые радиовсплески магнитаров и пульсаров могут быть периодическими
Нейтронные звезды типа пульсаров и магнитаров являются источником коротких периодических радиосигналов, которые возникают из-за выброса большого количества энергии, установлено в серии работ канадской коллаборации астрономов CHIME в течение 2019 года, 5 января сообщает портал «Lenta.ru».
Общество
В российских аэропортах снова разрешили курить
В российских аэропортах снова разрешили курить, соответствующий закон вступил в силу в среду, 8 января.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Гаджеты
Мобильные процессоры Intel Comet Lake-H превысят планку в 5 ГГц
Устройство имеет размеры 238х219х96 миллиметров, поэтому важно внедрение мощных и мобильный процессоров, каким и является Intel Comet Lake-H.
Общество
У экипажа Сотникова возникли проблемы на третьем этапе ралли «Дакар»
Экипаж команды из России «Камаз-мастер», которым управляет Дмитрий Сотников, вынужден был остановиться на ралли «Дакар», проходящем в Саудовской Аравии, из-за повреждения грузового автомобиля.
Политика
Twitter заблокировал аккаунт пресс-службы Асада после визита Путина
"Аккаунт пресс-службы президента Сирийской Арабской Республики в Twitter не единожды за последнее время блокировался администрацией сети и был закрыт без объяснения причин во время публикации новостей о визите президента Путина в Дамаск", - приводит ТАСС сообщение пресс-службы Асада, появившееся в Telegram.
Наука
Мучные черви помогут безопасно решить проблему пластмассовых отходов
Американские биологи заявили, что мучные черви помогут решить безопасно проблему отходов из пластмассы.
Технологии
В Роспатенте назвали самые интересные изобретения 2019 года
Самые интересные изобретения, созданные в прошлом году, назвали в Роспатенте, передаёт ОТР.
Общество
Илон Маск станцевал на открытии завода в Китае
Основатель и глава Tesla Илон Маск станцевал на открытии завода электромобилей недалеко от Шанхая в Китае.
Футбол
Как удивить Абрамовича и саудовского короля: владелица «Конфаэль» о сходстве шоколада и металла, таланте Бернара Арно и вкусах китайцев
Новый гость проекта, владелица кондитерской компании «Конфаэль» Ирина Эльдарханова (с оценкой состояния в $30 млн входила в рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes), только на первый взгляд не имеет отношения к индустрии здорового питания.
Общество
Число погибших в давке на похоронах Сулеймани достигло 56
Не менее 56 человек погибли, 213 пострадали в результате давки, возникшей на церемонии прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани в городе Керман.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Энергетика
Киев сообщил о полной оплате за транзит газа после сокращения поставок
«Оператор ГТС Украины» получает полноценную оплату за транзит российского газа по территории страны, несмотря на сокращение поставок в несколько раз.
Шоу-бизнес
Пугачева восхитила поклонников на рождественском ужине у друзей
«Традиционный рождественский ужин у друзей» — подписал снимок Галкин. Поклонники заметили, как хорошо выглядит Примадонна.
Политика
Reuters сообщило о лечении российских наемников в клинике СОГАЗа
Российским наемникам, которые воевали за границей, в том числе в Ливии и Сирии, оказывают помощь в клинике в Санкт-Петербурге, принадлежащей страховой компании СОГАЗ, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Шоу-бизнес
65-летняя жена Гогена Солнцева выложила откровенное фото
Солнцев же продолжает утверждать, что ни одна молодая девушка не заменит ему супругу: - В сексе с опытной женщиной больше преимуществ, чем в близости с молодыми девушками.
Футбол
Большинство россиян выступило против возвращения пива на стадионы
80% респондентов выступили против возвращения пива на стадионе, причем чаще всего такой идее противятся пожилые россияне в возрасте от 60 лет.