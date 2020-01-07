Экономика

ТАССТАССПремьер Греции объявил о закрытии представительства МВФ в Афинах

Греция вступила в период эффективных реформ, экономическая ситуация в стране заметно улучшилась, представительство Международного валютного фонда (МВФ) в Афинах в ближайшее время будет закрыто.
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Греческий политик, президент партии «Новой демократии» с января 2016 года и лидер оппозиции с 2016 по 2019 год. Министр административных реформ и электронного управления с 2013 по 2015 год. Депутат парламента Греции с 2004 года.
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Кристалина Георгиева
Болгарский экономист
Болгарский экономист, главный исполнительный директор Всемирного банка, европейский комиссар от Болгарии и эксперт по устойчивому развитию, директор-распорядитель МВФ с 2019 года. Вице-президент Всемирного банка, член совета попечителей и доцент на кафедре экономики в Университете национального и мирового хозяйства в Софии.
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